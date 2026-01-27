Οι ΣΦήγΚΕΣ φέρνουν το «Ξανθό» στο Πάνθεον: Μια θεατρική γιορτή μεταμορφώσεων και ρόλων

Το «Μερικοί το προτιμούν… Ξανθό» είναι μια θεατρική κωμωδία που δεν κάθεται ήσυχα. Κινείται γρήγορα, αλλάζει ρόλους, παίζει με τις ταυτότητες και αφήνει το γέλιο να γεννηθεί εκεί που δεν το περιμένεις. Είναι μια παράσταση ρυθμού, μουσικής και διαρκούς μεταμόρφωσης, μια γιορτή της θεατρικής υπερβολής.

Οι ΣΦήγΚΕΣ ανεβαίνουν στη σκηνή του Θεάτρου «Πάνθεον» από 5 έως 9 Φεβρουαρίου, παρουσιάζοντας μια παράσταση συνόλου, όπου το σώμα, η κίνηση, ο λόγος και η μουσική μπλέκονται με διάθεση παιχνιδιού. Εδώ, τίποτα δεν μένει σταθερό: οι ρόλοι αλλάζουν, οι προσδοκίες ανατρέπονται και το χιούμορ γίνεται βασικό εργαλείο αφήγησης.

Η σκηνοθετική ματιά της Βικτωρίας Αγγελοπούλου προσεγγίζει το κλασικό υλικό με φρεσκάδα και τόλμη, μεταφράζοντάς το σε μια καθαρά θεατρική εμπειρία. Χωρίς να μιμείται τον κινηματογράφο, η παράσταση αξιοποιεί στο έπακρο τις δυνατότητες της σκηνής, χτίζοντας ρυθμό, timing και συλλογική ενέργεια, εκεί όπου γεννιέται το αληθινό γέλιο.

Το «Ξανθό» των ΣΦηγKΩΝ είναι μια κωμωδία μεταμφίεσης, μια χαρούμενη σύγχυση φύλων, ρόλων και κοινωνικών συμβάσεων. Δεν εξηγεί, παίζει. Δεν διδάσκει, απολαμβάνει. Και προσκαλεί το κοινό να κάνει το ίδιο.

Στο Θέατρο «Πάνθεον», από τις 5 έως τις 9 Φεβρουαρίου, οι ΣΦήγΚΕΣ υπογράφουν μια παράσταση λαμπερή, γρήγορη, αστεία και βαθιά θεατρική.

Γιατί, τελικά, το ξανθό δεν είναι χρώμα. Είναι …παρεξήγηση. Και στο θέατρο, αυτή απογειώνεται

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

ΔΙΑΣΚΕΥΗ-ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ: ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΒΟΗΘΟΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ: ΙΩΑΝΝΑ ΧΑΡΙΤΑΤΟΥ

ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΜΑΡΙΜΙΛΛΗ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΙΝΕΛΙΕΣ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΓΝΗΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ-ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΜΠΕΡΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΑΝΑΣΟΥΛΗΣ

ΦΩΤΙΣΜΟΙ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΗΧΟΓΡΑΦΗΣH – PROM VIDEO: NOISE BOX ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΠΑΣΤΑΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ: ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΠΟΤΩΝΗΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

ΜΑΚΙΓΙΑΖ: ΙΝΑ ΤΣΕΛΙΟΥ

ΡΑΦΗ ΚΟΣΤΟΜΙΩΝ: ΓΙΩΤΑ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΓΙΩΤΑ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΡΟΛΟΙ

ΤΖΟ-ΖΟΖΕΦΙΝ: ΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΖΑΚ-ΔΑΦΝΗ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΟΥΓΚΑΡ: ΡΕΤΗ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΘΡΙΝ: ΣΑΝΤΡΑ ΣΑΒΒΑΝΗ

ΜΠΙΣΤΟΚ: ΝΙΚΟΣ ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ

ΜΠΙΖΟΥ: ΙΩΑΝΝΑ ΧΑΡΙΤΑΤΟΥ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΩΛΟΣ

ΜΑΙΡΗ-ΛΟ: ΧΑΡΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΛΟΥΣΗ: ΝΙΚΗ ΖΟΡΜΠΑ

ΜΑΦΙΟΖΟΙ:

ΤΖΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΡΒΙΣΗ, ΝΑΝΣΥ ΚΑΓΚΕΛΑΡΗ, ΑΛΕΞΙΑ ΚΑΜΠΟΥΡΗ, ΜΑΡΙΑ ΦΛΟΓΕΡΑ

ΑΛΑΝΙΑ:

ΜΑΡΙΑ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ- ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ, ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΕΤΡΑΤΟΣ

ΟΡΧΗΣΤΡΑ:

ΓΙΩΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΑΡΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ,

ΝΑΝΣΥ ΚΑΓΚΕΛΑΡΗ, ΜΑΝΤΩ ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΥ,

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΡΛΗ, ΣΑΝΤΡΑ ΣΑΒΒΑΝΗ

ΧΟΡΟΣ:

ΤΖΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΛΕΞΙΑ ΚΑΜΠΟΥΡΗ

ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΚΟΝΕΑ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΙΣΚΟΠΑΚΗ

ΣΥΝΕΠΙΒΑΤΕΣ:

ΕΙΡΗΝΗ ΝΤΕΜΙΡΗ, ΓΙΩΤΑ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΦΛΟΓΕΡΑ, ΝΑΝΣΥ ΚΑΓΚΕΛΑΡΗ

