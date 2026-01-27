Οι ΣΦήγΚΕΣ φέρνουν το «Ξανθό» στο Πάνθεον: Μια θεατρική γιορτή μεταμορφώσεων και ρόλων

Μια κωμωδία ρυθμού, μεταμορφώσεων και θεατρικής υπερβολής παρουσιάζουν οι ΣΦήγΚΕΣ στο Θέατρο «Πάνθεον», μεταφέροντας το «Μερικοί το προτιμούν… Ξανθό» στη σκηνή με φρέσκια σκηνοθετική ματιά και έντονη συλλογική ενέργεια.

Οι ΣΦήγΚΕΣ φέρνουν το «Ξανθό» στο Πάνθεον: Μια θεατρική γιορτή μεταμορφώσεων και ρόλων
27 Ιαν. 2026 12:27
Pelop News

Το «Μερικοί το προτιμούν… Ξανθό» είναι μια θεατρική κωμωδία που δεν κάθεται ήσυχα. Κινείται γρήγορα, αλλάζει ρόλους, παίζει με τις ταυτότητες και αφήνει το γέλιο να γεννηθεί εκεί που δεν το περιμένεις. Είναι μια παράσταση ρυθμού, μουσικής και διαρκούς μεταμόρφωσης, μια γιορτή της θεατρικής υπερβολής.

Οι ΣΦήγΚΕΣ ανεβαίνουν στη σκηνή του Θεάτρου «Πάνθεον» από 5 έως 9 Φεβρουαρίου, παρουσιάζοντας μια παράσταση συνόλου, όπου το σώμα, η κίνηση, ο λόγος και η μουσική μπλέκονται με διάθεση παιχνιδιού. Εδώ, τίποτα δεν μένει σταθερό: οι ρόλοι αλλάζουν, οι προσδοκίες ανατρέπονται και το χιούμορ γίνεται βασικό εργαλείο αφήγησης.

Η σκηνοθετική ματιά της Βικτωρίας Αγγελοπούλου προσεγγίζει το κλασικό υλικό με φρεσκάδα και τόλμη, μεταφράζοντάς το σε μια καθαρά θεατρική εμπειρία. Χωρίς να μιμείται τον κινηματογράφο, η παράσταση αξιοποιεί στο έπακρο τις δυνατότητες της σκηνής, χτίζοντας ρυθμό, timing και συλλογική ενέργεια, εκεί όπου γεννιέται το αληθινό γέλιο.

Το «Ξανθό» των ΣΦηγKΩΝ είναι μια κωμωδία μεταμφίεσης, μια χαρούμενη σύγχυση φύλων, ρόλων και κοινωνικών συμβάσεων. Δεν εξηγεί, παίζει. Δεν διδάσκει, απολαμβάνει. Και προσκαλεί το κοινό να κάνει το ίδιο.

Στο Θέατρο «Πάνθεον», από τις 5 έως τις 9 Φεβρουαρίου, οι ΣΦήγΚΕΣ υπογράφουν μια παράσταση λαμπερή, γρήγορη, αστεία και βαθιά θεατρική.

Γιατί, τελικά, το ξανθό δεν είναι χρώμα. Είναι …παρεξήγηση. Και στο θέατρο, αυτή απογειώνεται

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

ΔΙΑΣΚΕΥΗ-ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ: ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΟΗΘΟΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ: ΙΩΑΝΝΑ ΧΑΡΙΤΑΤΟΥ
ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΜΑΡΙΜΙΛΛΗ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΙΝΕΛΙΕΣ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΓΝΗΣ
ΣΥΝΘΕΣΗ-ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΜΠΕΡΟΣ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΑΝΑΣΟΥΛΗΣ
ΦΩΤΙΣΜΟΙ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΧΟΓΡΑΦΗΣH – PROM VIDEO: NOISE BOX ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΠΑΣΤΑΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ: ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΠΟΤΩΝΗΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΜΑΚΙΓΙΑΖ: ΙΝΑ ΤΣΕΛΙΟΥ
ΡΑΦΗ ΚΟΣΤΟΜΙΩΝ: ΓΙΩΤΑ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΓΙΩΤΑ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΡΟΛΟΙ
ΤΖΟ-ΖΟΖΕΦΙΝ: ΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΖΑΚ-ΔΑΦΝΗ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΟΥΓΚΑΡ: ΡΕΤΗ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΘΡΙΝ: ΣΑΝΤΡΑ ΣΑΒΒΑΝΗ
ΜΠΙΣΤΟΚ: ΝΙΚΟΣ ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ
ΜΠΙΖΟΥ: ΙΩΑΝΝΑ ΧΑΡΙΤΑΤΟΥ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΩΛΟΣ
ΜΑΙΡΗ-ΛΟ: ΧΑΡΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΛΟΥΣΗ: ΝΙΚΗ ΖΟΡΜΠΑ
ΜΑΦΙΟΖΟΙ:
ΤΖΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΡΒΙΣΗ, ΝΑΝΣΥ ΚΑΓΚΕΛΑΡΗ, ΑΛΕΞΙΑ ΚΑΜΠΟΥΡΗ, ΜΑΡΙΑ ΦΛΟΓΕΡΑ
ΑΛΑΝΙΑ:
ΜΑΡΙΑ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ- ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ, ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΕΤΡΑΤΟΣ
ΟΡΧΗΣΤΡΑ:
ΓΙΩΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΑΡΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ,
ΝΑΝΣΥ ΚΑΓΚΕΛΑΡΗ, ΜΑΝΤΩ ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΥ,
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΡΛΗ, ΣΑΝΤΡΑ ΣΑΒΒΑΝΗ
ΧΟΡΟΣ:
ΤΖΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΛΕΞΙΑ ΚΑΜΠΟΥΡΗ
ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΚΟΝΕΑ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΙΣΚΟΠΑΚΗ
ΣΥΝΕΠΙΒΑΤΕΣ:
ΕΙΡΗΝΗ ΝΤΕΜΙΡΗ, ΓΙΩΤΑ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΦΛΟΓΕΡΑ, ΝΑΝΣΥ ΚΑΓΚΕΛΑΡΗ

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:12 Φυματίωση στις φυλακές Κασσαβέτειας: 2 ενεργά κρούσματα και δεκάδες θετικά τεστ
14:08 Νταλίκα «δίπλωσε» στην Περιφερειακή Θεσσαλονίκης – Χάος στην κυκλοφορία, κλειστό το ρεύμα προς τα δυτικά
14:06 Καρασμάνης στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Η τεχνική λύση είχε ημερομηνία λήξης – Αν είχαν γίνουν τα σχέδια βόσκησης, δεν θα υπήρχε σκάνδαλο»
14:03 Διαδηλώσεις και πολιτική ένταση στο Sundance: Σταρ του Χόλιγουντ κατά της ICE μετά τους φονικούς πυροβολισμούς στη Μινεσότα
14:00 Δρόμος-παγίδα στα Καμίνια: καθιζήσεις, λακκούβες και ανεξέλεγκτη ταχύτητα στην παλαιά Εθνική Πατρών–Πύργου
13:52 Δίπλα δίπλα τα κηδειόχαρτα: Βουβός πόνος στο τελευταίο αντίο στον 19χρονο Νίκο – Σήμερα η κηδεία της 17χρονης Αγγελικής ΦΩΤΟ
13:45 Εμβολιαστική παρέμβαση για παιδιά Ρομά στα Τσιχλεΐκα: Πρωτοβουλία του Δήμου Ήλιδας για την υγεία και την ένταξη
13:42 Η Κωνσταντοπούλου προαναγγέλλει πρωτοβουλίες για επιτάχυνση πολιτικών εξελίξεων: «Η αντιπολίτευση πρέπει να δράσει»
13:38 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Ο «Μώμος ο Πατρεύς» επιστρέφει στο Πάνθεον με σατιρικό διήμερο από 11 θεατρικές ομάδες απ’ όλη την Ελλάδα
13:34 Μεθυσμένος στρατιωτικός προκάλεσε επεισόδιο σε έλεγχο στη Χίο – Φθορές σε περιπολικό και συλλήψεις
13:30 Στο Μαξίμου ο Φαρμάκης για την ευλογιά προβάτων – Στόχος μηδενικά κρούσματα έως το καλοκαίρι, τι συζητήθηκε
13:20 «ΘέατροΚαρναβαλοΞεφαντώματα» στην Πλατεία Γεωργίου: Σάτιρα, μουσική και θεατρικά δρώμενα στο κέντρο της Πάτρας
13:06 Μεταξοχώρι Λάρισας: Το ωραιότερο χωριό του Κισσάβου
13:05 «Αχαιών Αγάπης Γεύμα»: Μήνυμα ζωής και προσφοράς από την «Καλλιπάτειρα» στην Πάτρα ΦΩΤΟ
13:00 Πάτρα: «Υπάρχει μέλλον για εμάς στην Ελλάδα;» – Αγωνιώδη ερωτήματα νέων στον Γιάνη Βαρουφάκη
12:58 Νέο σενάριο για την τραγωδία στη Βιολάντα: Διαρροή προπανίου πριν από την έκρηξη
12:54 Να σωθεί και να βρουν λύση στην Παναχαϊκή
12:53 Σταθερό μισθό και οικονομική στήριξη στις οικογένειες των θυμάτων ανακοίνωσε η Βιολάντα μετά την τραγωδία στα Τρίκαλα
12:51 Χωρίς φιλάθλους το Αρης Πατρών – Παναιγιάλειος!
12:49 Τα Ψηλά Αλώνια έγιναν αρένα παιχνιδιού: Kαρναβαλικές δοκιμασίες με τα πληρώματα του Κρυμμένου Θησαυρού ΦΩΤΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ