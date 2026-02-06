Οι ΣΦήΓΚΕΣ στο κατάστρωμα: Καρναβαλική κωμωδία με ρυθμό, σάτιρα και σωστή πλεύση

Κάποιες φορές βλέποντας μία παράσταση είναι σαν να κάνεις έναν περίπατο. Και κάποιες άλλες φορές είναι σαν να ταξιδεύεις… Ενα ταξίδι, με φουρτούνες, γέλια, απρόοπτα και τελικά έναν προορισμό που αξίζει. Το «Μερικοί το προτιμούν… ξανθό» των Σφηγκών ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία.

Πατώντας πάνω στο θρυλικό «Μερικοί το προτιμούν καυτό», αλλά χωρίς να εγκλωβίζεται σε αυτό, η παράσταση βρίσκει τη δική της ταυτότητα μέσα από το καρναβαλικό φίλτρο της Πάτρας, τη σάτιρα και τις κειμενικές «πινελιές» του Κωνσταντίνου Μάγνη. Και τι προκύπτει; Κάτι σαν θεατρική κρουαζιέρα: απρόβλεπτη, παιχνιδιάρικη και τελικά απολαυστική.

Η σκηνοθεσία και συνολική αισθητική επιμέλεια της Βικτώριας Αγγελοπούλου κρατά την ισορροπία εκεί που πρέπει, αρκετή εξωστρέφεια για να υπηρετηθεί το καρναβαλικό κλίμα, αλλά χωρίς να ξεφεύγει σε φθηνή ευκολία. Τα κοστούμια, οι ρυθμοί, οι χορογραφίες και η σκηνική ενέργεια συνθέτουν ένα σύμπαν που έχει χρώμα και παλμό, αλλά και μέτρο.

Στην καρδιά της παράστασης βρίσκεται ο Γιάννης Ροδόπουλος στον διπλό ρόλο Τζακ-Δάφνη, ίσως η πιο ευχάριστη έκπληξη της βραδιάς. Με άνεση, αυτοπεποίθηση και σωστό κωμικό timing, αποφεύγει την καρικατούρα και δημιουργεί έναν χαρακτήρα που λειτουργεί θεατρικά, όχι απλώς ως «νούμερο». Είναι από εκείνες τις παρουσίες που κρατούν τον θεατή σε εγρήγορση χωρίς να το επιδιώκουν επιδεικτικά.

Το υπόλοιπο σύνολο λειτουργεί σαν καλοκουρδισμένο πλήρωμα, με ενέργεια, διάθεση και συλλογικό ρυθμό. Όλοι οι ηθοποιοί της παράστασης και οι συντελεστές της δίνουν στη σκηνή αυτό που χρειάζεται μια τέτοια παράσταση: ροή, συνεργασία και αίσθηση ομάδας.

Το κείμενο, με τις «πινελιές» του Κωνσταντίνου Μάγνη, κράτησε τον ρυθμό σταθερά ψηλά, με ατάκες κοφτερές, έξυπνες και θεατρικά λειτουργικές, που έφερναν αβίαστο γέλιο χωρίς να διολισθαίνουν σε εύκολη ευθυμία. Η ενσωμάτωση στίχων -όπως η αναπάντεχη επανεμφάνιση του «Θύμησέ μου το όνομά σου» του Τάκη Κατσάνη μέσα στην ίδια την πλοκή- λειτούργησε ως ευρηματική δραματουργική λεπτομέρεια, προσθέτοντας χιούμορ και ρυθμό χωρίς να διακόπτει τη ροή της αφήγησης.

Η μουσική επιμέλεια του Γιώργου Γκανασούλη, έντυσε διακριτικά αλλά ουσιαστικά την παράσταση, υπογραμμίζοντας τον ρυθμό της κωμωδίας και στηρίζοντας τις εναλλαγές σκηνών χωρίς να γίνεται αυτοσκοπός. Δημιούργησε μια ανάλαφρη, θεατρική ατμόσφαιρα που συντονίστηκε με το καρναβαλικό πνεύμα της παραγωγής, λειτουργώντας περισσότερο ως ρυθμικός συνοδοιπόρος παρά ως πρωταγωνιστικό στοιχείο.

Οι χορογραφίες της Μαριμίλλης Ασημακοπούλου κράτησαν ζωντανό τον ρυθμό της παράστασης, ενώ οι φωτισμοί λειτούργησαν υποστηρικτικά, δίνοντας σωστό τόνο και ατμόσφαιρα στο σκηνικό «ταξίδι». Και ας μην ξεχάσουμε τα κοστούμια που κινήθηκαν με χιούμορ και φαντασία, ενισχύοντας το καρναβαλικό κλίμα χωρίς να χάνουν τη θεατρική τους λειτουργικότητα.

Συνολικά, το «Μερικοί το προτιμούν… ξανθό» πετυχαίνει κάτι όχι αυτονόητο: να παραμένει αστείο χωρίς να γίνεται πρόχειρο, καρναβαλικό χωρίς να γίνεται χαοτικό και θεατρικό χωρίς να χάνει την ελαφρότητά του. Ένα ταξίδι με γέλιο, ρυθμό και αρκετή σκηνική ευφυΐα — ακριβώς όπως πρέπει για μια παράσταση που γεννήθηκε μέσα στο Καρναβάλι της Πάτρας.

