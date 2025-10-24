Οι «σφυρίχτρες» για την διπλή μάχη του ΝΟΠ με Πανιώνιο

Μια μέρα έχει απομείνει για την διπλή μάχη που θα δώσει η ομάδα πόλο του ΝΟΠ με τον Πανιώνιο.

Η πατρινή ομάδα θα αντιμετωπίσει τόσο σε άνδρες, όσο και σε γυναίκες τον Πανιώνιο για την 4η και 5η αγωνιστική αντίστοιχα της Α1 Εθνικής με στόχο το καλύτερο δυνατό.

Το ΝΟΠ-Πανιώνιος για τις γυναίκες ορίστηκαν να σφυρίξουν οι Ανδρέας Κατσώνης-Γιάννης Τσότρας και το Πανιώνιος-ΝΟΠ για τους άνδρες οι Νίκος Μπουδραμής, Αλέξανδρος Χατζηγούλας

Αναλυτικά το πρόγραμμα στην Α1 Εθνική Ανδρών:

Σάββατο 25/10

15:00 Κολ. Εθνικό Πειραιά: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΟΦΘ (Β΄ Όμιλος): Διαιτητές: Παντελής Αιγέας, Παναγιώτης Μποσγανάς. Παρατηρητής: Ανέστης Κωνσταντινίδης. Αλυτάρχης: Ανδρέας Κούρτης.

16:00 Κολ Λαιμού, Βουλιαγμένη: ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ – ΝΟ ΧΙΟΥ ΑΥΡΑ (Α΄ Όμιλος): Διαιτητές: Γιώργος Πολυχρονόπουλος, Γιώργος Κραβαρίτης. Παρατηρητής: Μιχάλης Σκαλοχωρίτης. Αλυτάρχης: Λάμπρος Μιχαηλίδης.

16:00 Κολ. Πολιτείας, Λάρισα: ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ (Β΄ Όμιλος): Διαιτητές: Χρήστος Κυράνης, Ανδρέας Ευαγγελινός. Παρατηρητής: Μιλτιάδης Ελευθεριάδης. Αλυτάρχης: Γιώργος Μπούρας.

18:00 Κολ. Παλαιού Φαλήρου: ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ (Α΄ Όμιλος): Διαιτητές: Μιχάλης Μπιράκης, Γρηγόρης Σπανουδης. Παρατηρητής: Ανέστης Κωνσταντινίδης. Αλυτάρχης: Κείμης Μαρσέλλος.

18:00 Κολ. Νέας Σμύρνης: ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ – ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ (Α΄ Όμιλος): Διαιτητές: Νίκος Μπουδραμής, Αλέξανδρος Χατζηγούλας. Παρατηρητής: Ηλίας Δαμιανάκης. Αλυτάρχης: Φάλια Αντωνιάδου.

18:00 Κολ. Περιστερίου: ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ – ΥΔΡΑΪΚΟΣ ΝΟ (Β΄ Όμιλος): Διαιτητές: Γιώργος Σταυρίδης, Σπύρος Αχλαδιώτης. Παρατηρητής: Μιχάλης Κουρέτας. Αλυτάρχης: Φίλιππος Κούκιος.

20:00 Κολ. Σεράφειο: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ (Α΄ Όμιλος): Διαιτητές: Μιχάλης Μάρκοβιτς, Στέφανος Βόσικας. Παρατηρητής: Ηλίας Δαμιανάκης. Αλυτάρχης: Μανόλης Μουστάκης.

Κυριακή 26/10

18:15 Κολ. Ποσειδώνιο: ΠΑΟΚ DOMUS ERGO – ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (Β΄ Όμιλος). Διαιτητές: Ανδρέας Μοίραλης, Κωνσταντίνος Βασιλείου. Παρατηρητής: Νίκος Αργυρός. Αλυτάρχης: Κωνσταντίνος Αλμπάνης

Ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ.

