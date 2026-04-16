Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Πώς θα είναι η Πέμπτη σου; Ολες οι προβλέψεις από την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη.

Κριός

Η αυτοπεποίθησή σου ενισχύεται και οι γύρω σου αναγνωρίζουν τις ικανότητές σου. Η δυναμική ενέργεια της ημέρας σε βοηθά να προχωρήσεις σε σημαντικές αλλαγές. Μπορείς να στηρίξεις έναν φίλο ή να ξεχωρίσεις μέσα σε μια ομάδα. Αργότερα, η επικοινωνία γίνεται πιο διαισθητική και γοητευτική, ενώ οι ιδέες σου εμπνέουν. Είναι η κατάλληλη στιγμή για εσωτερική ανασκόπηση πριν από ένα νέο ξεκίνημα.

Ταύρος

Εστιάζεις σε προσωπικά ζητήματα και αντλείς δύναμη μέσα από την επίλυσή τους. Η ενέργεια της ημέρας ευνοεί παρασκηνιακές κινήσεις και ξεκαθαρίσματα. Μπορείς να αφήσεις πίσω σου κάτι που σε βαραίνει. Αργότερα, η διαίσθησή σου ενισχύεται και οδηγεί σε σημαντικές συνειδητοποιήσεις. Μια πιο χαλαρή στάση θα σε βοηθήσει να κατανοήσεις βαθύτερα τα συναισθήματά σου.

Δίδυμοι

Η κοινωνική σου ζωή ενεργοποιείται και οι επαφές σου φέρνουν έμπνευση. Οι φίλοι σε ενθαρρύνουν να προχωρήσεις τους στόχους σου. Αρχίζεις να βλέπεις πιο καθαρά τις επιθυμίες και τις φιλοδοξίες σου. Αργότερα, οι συζητήσεις αποκτούν βάθος και συναίσθημα. Δεν χρειάζεται να έχεις όλες τις απαντήσεις — η αποδοχή της στιγμής θα σου φέρει ικανοποίηση.

Καρκίνος

Η ημέρα είναι ιδανική για στρατηγική σκέψη και επίλυση ζητημάτων. Μπορείς να οργανώσεις τους στόχους σου και να διακρίνεις νέες προοπτικές. Καλό είναι να καθυστερήσεις τη δράση για λίγο. Αργότερα, η έμπνευση αυξάνεται και εκφράζεσαι πιο δημιουργικά. Οι ιδέες σου μπορούν να επηρεάσουν θετικά τους άλλους.

Λέων

Η ενέργεια της ημέρας σε ωθεί να κινηθείς με στρατηγική και να συνεργαστείς αποτελεσματικά. Οι σχέσεις ενισχύονται μέσα από κοινά σχέδια. Αργότερα, η δημιουργικότητα και η έμπνευση αυξάνονται. Είναι καλή στιγμή για οραματισμό και σχεδιασμό, αλλά και για ξεκούραση και ανανέωση.

Παρθένος

Η ημέρα σου φέρνει αποφασιστικότητα και διάθεση για ουσιαστικές αλλαγές. Μπορείς να λύσεις προβλήματα και να οργανώσεις τις υποχρεώσεις σου με επιτυχία. Οι σχέσεις βελτιώνονται μέσα από τη συνεργασία. Αργότερα, η διαίσθησή σου σε βοηθά να κατανοήσεις βαθύτερα καταστάσεις. Είναι ιδανική στιγμή για αποτοξίνωση και επαναφορά ισορροπίας.

Ζυγός

Η ενέργεια της ημέρας σε ωθεί να εστιάσεις στις σχέσεις και τις συνεργασίες σου. Ακόμα και η ένταση μπορεί να φέρει πρόοδο, αν τη διαχειριστείς σωστά. Η στρατηγική σκέψη θα σε βοηθήσει να πετύχεις τους στόχους σου. Αργότερα, η επικοινωνία γίνεται πιο ευαίσθητη και ουσιαστική, δίνοντας βάθος στις σχέσεις σου.

Σκορπιός

Η συγκέντρωση και η αποφασιστικότητά σου σε βοηθούν να πετύχεις σημαντικά αποτελέσματα. Η ημέρα ευνοεί αλλαγές στην καθημερινότητα και τη φροντίδα της υγείας σου. Μπορείς να βελτιώσεις συνήθειες και να οργανωθείς καλύτερα. Αργότερα, η δημιουργικότητα φέρνει λύσεις και η προσφορά στους άλλους σου δίνει ικανοποίηση.

Τοξότης

Η δημιουργική σου ενέργεια αυξάνεται και σε βοηθά να προχωρήσεις τα σχέδιά σου με επιτυχία. Οι γύρω σου σε στηρίζουν και εκτιμούν τη δυναμική σου. Η επικοινωνία είναι έντονη και ελκυστική. Αργότερα, οι σχέσεις αποκτούν συναισθηματικό βάθος και η έμπνευση ενισχύεται.

Αιγόκερως

Η ημέρα ευνοεί στρατηγικές κινήσεις και τη βελτίωση προσωπικών θεμάτων. Μπορείς να οργανώσεις καλύτερα τον χώρο και την καθημερινότητά σου. Οι σχέσεις ενισχύονται μέσα από την ειλικρίνεια. Αργότερα, η φαντασία και η έμπνευση αυξάνονται, βοηθώντας σε να δεις τα πράγματα πιο βαθιά.

Υδροχόος

Η ενέργεια της ημέρας σου δίνει ώθηση για δράση και νέες ιδέες. Η επικοινωνία είναι δυναμική και μπορείς να επηρεάσεις θετικά τους άλλους. Οι συζητήσεις φέρνουν έμπνευση. Αργότερα, η διαίσθησή σου σε βοηθά να εκφραστείς πιο δημιουργικά και ουσιαστικά.

Ιχθύες

Η συγκέντρωση και η αποφασιστικότητά σου σε βοηθούν να διαχειριστείς πρακτικά ζητήματα. Μπορείς να οργανώσεις καλύτερα τους πόρους και τους στόχους σου. Η αυτοπεποίθησή σου ενισχύεται μέσα από τη δράση. Αργότερα, η διαίσθηση σε καθοδηγεί σε νέες ιδέες και κατευθύνσεις.

