Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Πώς θα είναι η Δευτέρα σου; Οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη.

Κριός

Η Δευτέρα σε βρίσκει με διάθεση να θέσεις νέους στόχους. Η διαίσθησή σου είναι έντονη και η ενέργεια ανεβαίνει, όμως καλό είναι να αποφύγεις βιαστικές αποφάσεις. Είναι καλή μέρα για συνεργασίες και για να βάλεις σταθερές βάσεις σε σχέσεις και επαγγελματικά.

Ταύρος

Ξεκινάς τη βδομάδα με ανάγκη για πρακτικότητα. Μπορείς να οργανώσεις οικονομικά και επαγγελματικά θέματα με καθαρό μυαλό. Πρόσεξε μόνο την ακαμψία σου· οι νέες ιδέες θα φέρουν λύσεις εκεί που δεν το περιμένεις.

Δίδυμοι

Η σημερινή μέρα σε ωθεί να δείξεις υπευθυνότητα σε σχέσεις και συνεργασίες. Είσαι δεκτικός/ή να μάθεις από τους άλλους και να κερδίσεις υποστήριξη. Η δημιουργικότητα και η επικοινωνία είναι τα κλειδιά για να δυναμώσεις δεσμούς.

Καρκίνος

Δευτέρα αφιερωμένη στο πρόγραμμα και την αυτοφροντίδα. Μπορείς να οργανώσεις διατροφή, υγεία και εργασία με συνέπεια. Η αφοσίωση σε καλές καθημερινές συνήθειες θα σου φέρει ικανοποίηση. Μην είσαι όμως υπερβολικά αυστηρός/ή με τον εαυτό σου.

Λέων

Η εβδομάδα ανοίγει με δημιουργική διάθεση. Ένα σχέδιο ή μια συνεργασία μπορεί να αποδώσει, αρκεί να κρατήσεις ισορροπία και να δώσεις χώρο στους άλλους. Απόφυγε παρορμητικά έξοδα, αλλά μην φοβηθείς να εκφράσεις τον εαυτό σου.

Παρθένος

Η Δευτέρα είναι ιδανική για να θέσεις μακροπρόθεσμους στόχους που αφορούν το σπίτι, την εργασία ή την οικογένεια. Βλέπεις πιο καθαρά τι χρειάζεται να κάνεις και είσαι έτοιμος/η να δεσμευτείς. Η σταθερότητα θα σε βοηθήσει να οργανωθείς καλύτερα.

Ζυγός

Σήμερα είναι μέρα για καθαρές κουβέντες και δημιουργική δουλειά. Βλέπεις πιο ρεαλιστικά τις σχέσεις και τις επιλογές σου και μπορείς να πάρεις αποφάσεις με ηρεμία. Η επικοινωνία και η μάθηση έχουν καλές προοπτικές – αξιοποίησέ τες.

Σκορπιός

Η Δευτέρα σε καλεί να οργανώσεις οικονομικά και προσωπικά ζητήματα. Η επιμονή σου θα ανταμειφθεί, αρκεί να αποφύγεις την ένταση και την υπερφόρτωση. Βάλε προτεραιότητες και αναζήτησε σταθερότητα.

Τοξότης

Η εβδομάδα ξεκινά με ευκαιρίες να εμβαθύνεις σε σχέσεις ή προσωπικά ενδιαφέροντα. Η αυτοπειθαρχία και η σωστή οργάνωση φέρνουν πρόοδο. Μην βιαστείς να μοιραστείς ιδέες πριν ωριμάσουν.

Αιγόκερως

Η σημερινή μέρα είναι καλή για να οργανώσεις οικονομικά και προσωπικά έργα. Μπορείς να στηρίξεις τους άλλους, αλλά και να φροντίσεις τον χώρο σου. Φρόντισε να βρεις χρόνο και για χαλάρωση, ώστε να διατηρήσεις ισορροπία ανάμεσα στην ασφάλεια και την ανάπτυξη.

Υδροχόος

Η μέρα είναι ιδανική για σχέδια και στόχους μακροπρόθεσμα. Οι φίλοι και οι γνωριμίες σου μπορούν να σε βοηθήσουν, αρκεί να παραμείνεις ρεαλιστής/τρια. Έχεις διάθεση να κάνεις πράξη τα όνειρά σου, αρκεί να τα οργανώσεις σωστά.

Ιχθύες

Η Δευτέρα σου δίνει δύναμη να επικεντρωθείς σε όσα έχουν πραγματική σημασία. Άφησε πίσω αρνητικά συναισθήματα και δες πιο πρακτικά τα όνειρά σου. Η αποφασιστικότητα και η διαίσθησή σου θα σε καθοδηγήσουν στο σωστό δρόμο.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



