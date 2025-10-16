Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Πώς θα είναι η Πέμπτη σου; Οι σημερινές προβλέψεις από την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη;

Κριός

Η Σελήνη κινείται σήμερα στον τομέα της εργασίας και της υγείας, ενθαρρύνοντάς σε να ασχοληθείς με λεπτομέρειες και εκκρεμότητες. Ωστόσο, όσο προχωρά η μέρα, πρόσεξε την υπερβολή. Ίσως προσπαθείς να ευχαριστήσεις τους πάντες, κάτι που δυσκολεύει τη διατήρηση της ισορροπίας. Το τετράγωνο Ήλιου–Δία ενεργοποιεί θέματα σπιτιού και συνεργασιών, φέρνοντας απαιτήσεις. Νιώθεις την ανάγκη για ασφάλεια και ανήκειν, όμως χρειάζεται να κάνεις τα δικά σου βήματα χωρίς να περιμένεις από άλλους να σε καλύψουν.

Ταύρος

Η Σελήνη στον δημιουργικό σου τομέα βελτιώνει τη διάθεσή σου και σε ωθεί να εκφραστείς. Καθώς περνά η μέρα, ίσως κάνεις έναν απολογισμό και νιώσεις μελαγχολία αν δεν είσαι ικανοποιημένος από τα αποτελέσματα. Απόφυγε να αναλάβεις πολλά ή να βιαστείς με νέες ιδέες. Το τετράγωνο Ήλιου–Δία δείχνει ότι η υπερβολή δεν βοηθά — κράτησε ρυθμό και μην εξαντλείσαι.

Δίδυμοι

Η Σελήνη περνά στον τομέα του σπιτιού, ενισχύοντας την ανάγκη σου για ηρεμία και επαφή με οικεία πρόσωπα. Η αισιοδοξία σου είναι έντονη, αλλά υπάρχει τάση για υπερβολικές προσδοκίες. Απόφυγε υποσχέσεις που δύσκολα τηρούνται ή ενθουσιασμό που δεν βασίζεται στην πραγματικότητα. Σεβάσου τα όριά σου και προσπάθησε να κρατήσεις ρεαλιστικές ισορροπίες.

Καρκίνος

Σήμερα επιδιώκεις σταθερότητα, αλλά όσο κυλά η μέρα, αυξάνεται η ανάγκη σου να ανοίξεις ορίζοντες. Μπορεί να νιώθεις εξαντλημένος ή ανήσυχος λόγω πίεσης ή υπερβολών. Η αυτοπεποίθησή σου φέρνει θετικά αποτελέσματα, αρκεί να συγκρατήσεις την τάση για υπερβολή. Η ισορροπία ανάμεσα στην ασφάλεια και την ελευθερία είναι το ζητούμενο.

Λέων

Δεν είσαι σίγουρος αν θέλεις να δράσεις μόνος ή να συνεργαστείς. Καθώς η Σελήνη απομακρύνεται από το ζώδιό σου, η ανάγκη για συναισθηματική ικανοποίηση μειώνεται. Το τετράγωνο Ήλιου–Δία δημιουργεί ένταση και σε ωθεί να επανεκτιμήσεις στόχους και επιδιώξεις. Πρόσεξε να μην υπερεκτιμάς τις δυνάμεις σου και φρόντισε τον εαυτό σου.

Παρθένος

Η μέρα ξεκινά ήρεμα, αλλά η Σελήνη στο ζώδιό σου σε ενεργοποιεί συναισθηματικά. Απόφυγε να βασίζεσαι σε υποσχέσεις ή να ξοδεύεις απερίσκεπτα. Ίσως διχάζεσαι ανάμεσα στο γνώριμο και στο νέο, όμως κράτησε μέτρο. Μείωσε την ένταση, μείνε ρεαλιστής και προσπάθησε να δεις τα πράγματα θετικά.

Ζυγός

Είναι μια καλή μέρα για επικοινωνία και επαφές. Ωστόσο, όσο προχωρά η μέρα, θα χρειαστείς ηρεμία και λίγη απομόνωση. Το τετράγωνο Ήλιου–Δία φέρνει υπερβολές και σου θυμίζει ότι δεν μπορείς να τα έχεις όλα ταυτόχρονα. Κράτησε τα όνειρα και τις φιλοδοξίες σου, αλλά απόφυγε την υπερκόπωση.

Σκορπιός

Το πρωί επικεντρώνεσαι σε υποχρεώσεις, αλλά αργότερα η Σελήνη σε ωθεί σε κοινωνικές δραστηριότητες. Ίσως νιώθεις ανήσυχος ή μπερδεμένος για το πού να στραφείς. Απόφυγε συζητήσεις που ξεφεύγουν ή αποφάσεις χωρίς όλα τα δεδομένα. Η υπομονή θα σε βοηθήσει να εξοικονομήσεις ενέργεια και να βρεις καθαρότητα.

Τοξότης

Η διάθεσή σου είναι αισιόδοξη, όμως μπορεί να νιώθεις πίεση από φίλους ή ομάδες. Αν κάτι δεν σε ικανοποιεί, είναι η κατάλληλη στιγμή να κάνεις προσαρμογές. Απόφυγε την υπερβολή στις προσδοκίες ή στις κινήσεις σου και δώσε χρόνο στα πράγματα να εξελιχθούν φυσικά.

Αιγόκερως

Ξεκινάς τη μέρα με διάθεση να λύσεις πρακτικά ζητήματα, αλλά αργότερα αναζητάς αλλαγή και ανανέωση. Απόφυγε τη βιασύνη ή την αδιαφορία για τις λεπτομέρειες. Κράτησε ρεαλιστικό ρυθμό και μείνε ανοιχτός σε νέες ιδέες χωρίς να εξαντλείς τα όριά σου.

Υδροχόος

Οι σχέσεις βρίσκονται στο επίκεντρο. Η Σελήνη στον τομέα της οικειότητας σε ωθεί να κάνεις ενδοσκόπηση και να δεις τα πράγματα πιο βαθιά. Απόφυγε να αναλαμβάνεις υπερβολικές ευθύνες ή να πιέζεις τον εαυτό σου. Μείνε ψύχραιμος και κράτησε χώρο για ελευθερία και ξεκούραση.

Ιχθύες

Στην αρχή της ημέρας ασχολείσαι με πρακτικά ζητήματα, αλλά στη συνέχεια επικεντρώνεσαι στις σχέσεις σου. Το τετράγωνο Ήλιου–Δία δημιουργεί ένταση ανάμεσα στη δημιουργικότητα και τη δέσμευση. Απόφυγε τα ρίσκα και τις παρορμητικές κινήσεις, ειδικά σε οικονομικά θέματα. Άφησε τον χρόνο να δείξει τις προθέσεις των άλλων.

