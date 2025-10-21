Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Πώς θα είναι η Τρίτη σου; Οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη.

Κριός

Ο Ποσειδώνας επιστρέφει στον τομέα της ιδιωτικότητάς σου για τελευταία φορά, πριν προχωρήσει οριστικά. Σήμερα δεν είναι ιδανική μέρα για πρακτικά ζητήματα, καθώς μπορεί να αγνοηθούν σημαντικές λεπτομέρειες. Ίσως νιώθεις ότι κάτι σου λείπει ή ότι παραμελείς τις ανάγκες σου για ξεκούραση και πνευματική ισορροπία. Απόφυγε να βγάλεις οριστικά συμπεράσματα. Είσαι πιο ευαίσθητος/η σε ανισορροπίες και σε παλιές εκκρεμότητες. Αν έχει γίνει κάποιο λάθος, πιθανότατα θα το ανακαλύψεις σήμερα. Συγχώρεσε τον εαυτό σου αν δεν κατάφερες να πετύχεις έναν στόχο.

Ταύρος

Ο Ποσειδώνας επιστρέφει στον κοινωνικό σου τομέα για τελευταία φορά πριν τον Ιανουάριο. Η κοινωνική σου ζωή αποκτά πιο ονειρική χροιά, όμως ίσως χρειάζεται να βάλεις σαφή όρια με φίλους ή με ανθρώπους που έχουν υπερβολικές απαιτήσεις. Μπορεί να νιώσεις ότι οι προσπάθειές σου δεν αναγνωρίζονται ή να έχεις αόριστες ανησυχίες, ακόμα και για την υγεία σου. Μην αφήνεις τις αβεβαιότητες να θολώνουν την κρίση σου.

Δίδυμοι

Ο Ποσειδώνας επιστρέφει στον επαγγελματικό σου τομέα για τελευταία φορά. Μπορεί να αισθάνεσαι σύγχυση σχετικά με τους στόχους σου ή να παρατηρείς ότι οι άλλοι σε βλέπουν μέσα από το δικό τους φίλτρο. Σήμερα, η όψη Ήλιου–Ποσειδώνα μπορεί να θολώσει την κρίση σου· απόφυγε σημαντικές αποφάσεις και προτίμησε να παραμείνεις ήρεμος/η μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο.

Καρκίνος

Ο Ποσειδώνας επιστρέφει στον πνευματικό σου τομέα για τελευταία φορά. Η ζωή σου έχει διευρυνθεί και έχεις αναπτύξει μεγαλύτερη κατανόηση και συμπόνια. Παρ’ όλα αυτά, μπορεί να νιώσεις την ανάγκη να αποδράσεις από τις καθημερινές υποχρεώσεις. Προσπάθησε να ισορροπήσεις ανάμεσα στην ξεκούραση και τη δημιουργικότητα.

Λέων

Ο Ποσειδώνας επιστρέφει στον τομέα της οικειότητας και των κοινών πόρων για τελευταία φορά. Οι στενές σχέσεις ίσως υπήρξαν μπερδεμένες ή ασαφείς. Σήμερα μπορεί να νιώσεις μειωμένο ενθουσιασμό — ένα σημάδι πως χρειάζεσαι ξεκούραση και ανασύνταξη. Αναζητάς βάθος και ουσία στις σχέσεις σου.

Παρθένος

Ο Ποσειδώνας επιστρέφει στον τομέα των σχέσεων σου για τελευταία φορά. Ίσως έχουν υπάρξει παρεξηγήσεις ή ασάφειες με άτομα που σε περιβάλλουν. Σήμερα είναι κατάλληλη μέρα για να χαλαρώσεις, να αποσυμπιεστείς και να επανασυνδεθείς με κάποιον που σε βοηθά να δεις πιο καθαρά τα πράγματα.

Ζυγός

Ο Ποσειδώνας επιστρέφει στον τομέα της εργασίας και της υγείας σου για τελευταία φορά. Μπορεί να νιώσεις μια προσωρινή σύγχυση ή καθυστέρηση, όμως αυτό είναι και μια ευκαιρία να επανεξετάσεις τη ρουτίνα σου και να κάνεις μικρές αλλά ουσιαστικές αλλαγές που θα σε βοηθήσουν να ισορροπήσεις καλύτερα.

Σκορπιός

Ο Ποσειδώνας επιστρέφει στον τομέα του ρομαντισμού και της δημιουργικότητάς σου για τελευταία φορά φέτος. Μπορεί να αισθάνεσαι ασάφεια ή αβεβαιότητα σχετικά με τα επόμενα βήματά σου. Σήμερα, η ενέργεια σού δείχνει ότι χρειάζεται να επιβραδύνεις, να στραφείς μέσα σου και να εμπιστευτείς τη διαίσθησή σου.

Τοξότης

Ο Ποσειδώνας επιστρέφει στον τομέα του σπιτιού και της οικογένειας για τελευταία φορά. Ενδέχεται να υπάρξουν παρεξηγήσεις ή μικρές ασυνέπειες που σε κάνουν να νιώσεις ανασφάλεια. Επικεντρώσου στο να φροντίσεις το σπίτι σου και τις ανάγκες σου για ξεκούραση και συναισθηματική σταθερότητα.

Αιγόκερως

Ο Ποσειδώνας επιστρέφει στον τομέα της επικοινωνίας σου για τελευταία φορά. Μπορεί να νιώσεις πίεση, κούραση ή δυσκολία συγκέντρωσης. Οι περισπασμοί είναι πολλοί, γι’ αυτό αφιέρωσε χρόνο για ανασύνταξη και άφησε χώρο στη φαντασία και τη δημιουργικότητά σου.

Υδροχόος

Ο Ποσειδώνας επιστρέφει στον τομέα των οικονομικών και των προσωπικών αξιών σου για τελευταία φορά. Μπορεί να υπάρξουν ασάφειες ή ανασφάλειες γύρω από τα χρήματα, όμως είναι μια καλή στιγμή να εξετάσεις πώς μπορείς να εντάξεις περισσότερη έμπνευση και πνευματική πληρότητα στην καθημερινότητά σου.

Ιχθύες

Ο Ποσειδώνας επιστρέφει στο ζώδιό σου για τελευταία φορά. Η προσωπικότητα και η εικόνα σου έχουν επηρεαστεί βαθιά τα τελευταία χρόνια, κάνοντάς σε πιο ευαίσθητο/η, ονειροπόλο/α και διαισθητικό/ή. Σήμερα ίσως μειωθούν τα κίνητρά σου — αφιέρωσε χρόνο για ξεκούραση, περισυλλογή και φροντίδα του εαυτού σου.

