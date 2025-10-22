Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Πώς θα είναι η Τετάρτη σου; Οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη.

Κριός

Ο Ποσειδώνας επιστρέφει στον τομέα της ιδιωτικής σου ζωής για τελευταία φορά, πριν προχωρήσει οριστικά. Δεν είναι η κατάλληλη μέρα για πρακτικά ζητήματα, καθώς μπορεί να παραβλέψεις λεπτομέρειες ή να νιώσεις ότι σου λείπει κάτι. Ίσως ξεχνάς να φροντίσεις τον εαυτό σου, την ξεκούραση ή την πνευματική σου ισορροπία. Απόφυγε τα βιαστικά συμπεράσματα – σήμερα είσαι πιο ευαίσθητος/η στις ανισορροπίες και σε παλιές εκκρεμότητες. Αν ανακαλύψεις κάποιο λάθος, δείξε επιείκεια στον εαυτό σου· δεν χρειάζεται να τα καταφέρνεις πάντα όλα.

Ταύρος

Ο Ποσειδώνας επιστρέφει στον κοινωνικό σου τομέα για τελευταία φορά πριν τον Ιανουάριο. Η κοινωνική σου ζωή αποκτά ξανά ένταση και φαντασία, όμως καλό είναι να ξεκαθαρίσεις τα όρια σου στις φιλίες και τις απαιτήσεις των άλλων. Μπορεί να αισθάνεσαι πως οι προσπάθειές σου δεν αναγνωρίζονται ή να έχεις αόριστες ανησυχίες για θέματα υγείας. Μην αφήσεις τις αβεβαιότητες να θολώσουν την κρίση σου.

Δίδυμοι

Ο Ποσειδώνας επιστρέφει στον επαγγελματικό σου τομέα για τελευταία φορά. Μπορεί να επικρατεί ασάφεια στους στόχους σου ή οι άλλοι να σε αντιλαμβάνονται διαφορετικά από αυτό που είσαι. Η όψη Ήλιου–Ποσειδώνα σήμερα μπορεί να θολώσει την κρίση σου, γι’ αυτό απέφυγε σημαντικές αποφάσεις και δώσε χρόνο για να ξεκαθαρίσει το τοπίο.

Καρκίνος

Ο Ποσειδώνας επιστρέφει στον πνευματικό σου τομέα για τελευταία φορά. Η ζωή σου έχει διευρυνθεί και η ενσυναίσθησή σου είναι πιο έντονη. Ωστόσο, ίσως νιώθεις την ανάγκη να αποδράσεις από τις καθημερινές υποχρεώσεις. Προσπάθησε να βρεις ισορροπία ανάμεσα στην ανάγκη σου για ξεκούραση και στη δημιουργικότητά σου.

Λέων

Ο Ποσειδώνας επιστρέφει στον τομέα της οικειότητας και των κοινών πόρων για τελευταία φορά. Οι στενές σχέσεις ενδέχεται να παραμένουν ασαφείς ή να χρειάζονται επαναπροσδιορισμό. Σήμερα ίσως νιώθεις μειωμένο ενθουσιασμό — είναι σημάδι ότι χρειάζεσαι ξεκούραση ή χρόνο για ανασυγκρότηση. Αναζήτησε περισσότερο βάθος και ουσία στις σχέσεις σου.

Παρθένος

Ο Ποσειδώνας επιστρέφει στον τομέα των σχέσεών σου για τελευταία φορά. Ενδέχεται να υπήρξαν ασάφειες ή παρανοήσεις το προηγούμενο διάστημα. Αυτή τη μέρα αφιέρωσε χρόνο για χαλάρωση και για να επανασυνδεθείς με άτομα που σε βοηθούν να δεις πιο καθαρά τα πράγματα.

Ζυγός

Ο Ποσειδώνας επιστρέφει στον τομέα της εργασίας και της υγείας σου για τελευταία φορά. Μπορεί να αισθανθείς μια προσωρινή σύγχυση ή καθυστέρηση, αλλά αυτή είναι μια καλή ευκαιρία να επανεξετάσεις τη ρουτίνα σου και να κάνεις διορθωτικές κινήσεις που θα σε ωφελήσουν μακροπρόθεσμα.

Σκορπιός

Ο Ποσειδώνας επιστρέφει στον τομέα του ρομαντισμού και της δημιουργικότητας για τελευταία φορά φέτος. Είναι πιθανό να νιώθεις αβεβαιότητα για τα επόμενα βήματά σου. Σήμερα είναι μέρα για επιβράδυνση — άκου τη διαίσθησή σου, καθώς έχεις τη δύναμη να ξεχωρίσεις τι αξίζει.

Τοξότης

Ο Ποσειδώνας επιστρέφει στον τομέα του σπιτιού και της οικογένειας για τελευταία φορά. Μπορεί να υπάρξουν παρεξηγήσεις ή μικρές ανασφάλειες που χρειάζονται υπομονή. Σκέψου πώς μπορείς να δημιουργήσεις ένα πιο ήρεμο και εμπνευσμένο περιβάλλον για εσένα και τους δικούς σου.

Αιγόκερως

Ο Ποσειδώνας επιστρέφει στον τομέα της επικοινωνίας σου για τελευταία φορά. Ίσως νιώθεις πίεση ή έλλειψη συγκέντρωσης, καθώς οι περισπασμοί είναι πολλοί. Αφιέρωσε χρόνο στη φαντασία και τη δημιουργική έκφραση — θα σε βοηθήσουν να επανασυνδεθείς με τη θετική σου ενέργεια.

Υδροχόος

Ο Ποσειδώνας επιστρέφει στον τομέα των οικονομικών και των προσωπικών αξιών σου για τελευταία φορά. Μπορεί να επικρατεί μια μικρή αστάθεια ή να νιώθεις ότι έχεις χάσει τη διορατικότητά σου στα οικονομικά. Βρες τρόπους να ενσωματώσεις περισσότερη έμπνευση και πνευματική τροφή στην καθημερινότητά σου.

Ιχθύες

Ο Ποσειδώνας επιστρέφει στο ζώδιό σου για τελευταία φορά. Η προσωπικότητά σου και η εικόνα σου έχουν επηρεαστεί βαθιά, κάνοντάς σε πιο ευαίσθητο/η και ονειροπόλο/α. Σήμερα μπορεί να αισθάνεσαι μειωμένη ενέργεια — αφιέρωσε χρόνο για ξεκούραση, ενδοσκόπηση και ήρεμες στιγμές με τον εαυτό σου.

