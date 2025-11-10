Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Πώς θα είναι η Δευτέρα σου 10 Νοεμβρίου; Οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη.

Κριός

Ο ανάδρομος Ερμής φέρνει μικρές καθυστερήσεις και παρεξηγήσεις. Σκέψου πριν μιλήσεις και, αν νιώσεις μπλοκαρισμένος/η, πάρε τον χρόνο σου — δεν είναι κατάλληλη μέρα για αποφάσεις. Παλιά σχέδια, ταξίδια ή θέματα σπουδών μπορεί να χρειάζονται επανεξέταση. Αν τα δεις με ψυχραιμία, θα καταλάβεις πού χρειάζονται διορθώσεις.

Ταύρος

Η Δευτέρα σε στρέφει σε εσωτερικές αναζητήσεις και πρακτικές ανησυχίες. Ο ανάδρομος Ερμής επηρεάζει τα οικονομικά και τα συναισθηματικά σου ζητήματα, καλώντας σε να κινηθείς με σταθερότητα και προσοχή. Απόφυγε σημαντικές αγορές, δάνεια ή νέες συμφωνίες. Είναι ιδανική μέρα για να αναθεωρήσεις προτεραιότητες και συναισθηματικά όρια.

Δίδυμοι

Οι σχέσεις και οι συνεργασίες μπαίνουν σε φάση επανεξέτασης. Παλιές υποθέσεις ή άτομα μπορεί να επανεμφανιστούν, δίνοντάς σου την ευκαιρία να τακτοποιήσεις ό,τι είχε μείνει ανολοκλήρωτο. Απόφυγε βιαστικά συμπεράσματα και διατήρησε ψυχραιμία στις συζητήσεις. Μια ώριμη στάση θα σε βοηθήσει να δεις την αλήθεια πίσω από τις λέξεις.

Καρκίνος

Η ημέρα ξεκινά με πρακτικές εκκρεμότητες και πιθανή σύγχυση στην εργασία. Ο ανάδρομος Ερμής σε ωθεί να οργανωθείς καλύτερα και να βάλεις τάξη σε υποθέσεις που έχεις αφήσει πίσω. Απόφυγε βιαστικές ενέργειες ή αλλαγές και δώσε σημασία στις λεπτομέρειες που συνήθως παραβλέπεις. Ένα μικρό ξεκαθάρισμα στη ρουτίνα σου θα σου δώσει αίσθηση ανανέωσης.

Λέων

Η δημιουργικότητα και τα ερωτικά σου φουντώνουν, αλλά χρειάζεται μέτρο. Ένας παλιός έρωτας ή ένα σχέδιο μπορεί να επιστρέψει, ζητώντας δεύτερη ευκαιρία. Απόφυγε νέα ξεκινήματα — η μέρα είναι κατάλληλη για αναθεώρηση, όχι για παρορμητικές αποφάσεις. Άφησε τη φαντασία σου να σε καθοδηγήσει, χωρίς να χάνεις την επαφή με την πραγματικότητα.

Παρθένος

Η προσοχή στρέφεται στο σπίτι και την οικογένεια. Παλιές αναμνήσεις ή εντάσεις μπορεί να επανεμφανιστούν. Ο ανάδρομος Ερμής σε βοηθά να κατανοήσεις βαθύτερα τις ρίζες των θεμάτων σου. Απόφυγε αντιδράσεις και προτίμησε συζήτηση και επανασύνδεση. Μια αλλαγή στον χώρο σου μπορεί να βελτιώσει τη διάθεσή σου.

Ζυγός

Η επικοινωνία είναι θολή, γι’ αυτό πρόσεχε τι λες και τι υπόσχεσαι. Ο ανάδρομος Ερμής φέρνει μικρές παρεξηγήσεις με μετακινήσεις, ραντεβού ή έγγραφα. Έλεγξε τα πάντα διπλά και απόφυγε να υπογράψεις σημαντικά έγγραφα. Η μέρα, όμως, είναι καλή για να επαναπροσεγγίσεις ανθρώπους ή ιδέες που είχες παραμερίσει.

Σκορπιός

Τα οικονομικά και η αυτοπεποίθησή σου χρειάζονται αναθεώρηση. Απόφυγε μεγάλα έξοδα και βιαστικές αποφάσεις. Ο ανάδρομος Ερμής σε βοηθά να εντοπίσεις λάθη του παρελθόντος και να τα διορθώσεις. Ένα παλιό σχέδιο μπορεί να επανέλθει με καλύτερες προοπτικές, αν κινηθείς με σύνεση.

Τοξότης

Ο ανάδρομος Ερμής επηρεάζει άμεσα την ενέργεια και τη σκέψη σου. Απόφυγε παρορμητικές κινήσεις και κράτα σημειώσεις, καθώς μπορεί να σου ξεφεύγουν λεπτομέρειες. Είναι καλή μέρα για αναθεώρηση στόχων και αυτοανάλυση. Αντί να πιέζεις καταστάσεις, άφησέ τες να εξελιχθούν φυσικά.

Αιγόκερως

Η διάθεσή σου είναι εσωστρεφής και η σκέψη σου επικεντρώνεται σε παλιά ζητήματα. Μην πιέζεις τον εαυτό σου να πάρει αποφάσεις — η Δευτέρα απαιτεί ηρεμία και καθαρό μυαλό. Ίσως χρειαστείς απομόνωση ή ξεκούραση. Η διαίσθησή σου είναι ισχυρή· άκουσέ την πριν δράσεις.

Υδροχόος

Οι φιλίες, οι συνεργασίες και τα μελλοντικά σου σχέδια μπαίνουν στο μικροσκόπιο. Ο ανάδρομος Ερμής φέρνει παρεξηγήσεις ή καθυστερήσεις, αλλά και ευκαιρία να επανεξετάσεις ποιοι άνθρωποι αξίζουν δίπλα σου. Μην βιαστείς να πάρεις αποφάσεις· δες τι πραγματικά σε εμπνέει και τι όχι.

Ιχθύες

Η καριέρα και οι στόχοι σου χρειάζονται αναπροσαρμογή. Πιθανές καθυστερήσεις ή αλλαγές σε επαγγελματικά σχέδια αποτελούν ευκαιρία να δεις τα πράγματα από άλλη οπτική. Μην πιέζεις τις εξελίξεις — αναθεώρησε στρατηγικές και περίμενε τη σωστή στιγμή για δράση.

