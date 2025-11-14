Πώς θα είναι η Παρασκευή σου; Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη.

Κριός

Σήμερα μπορεί να νιώσεις μια μικρή απογοήτευση ή να αντιμετωπίσεις καθυστερήσεις, όμως με ψυχραιμία όλα θα βγουν σε καλό. Ίσως χρειαστεί να αφήσεις κάτι ευχάριστο για να εκπληρώσεις υποχρεώσεις. Ακόμα κι αν αισθάνεσαι πως δεν σε εκτιμούν όσο θα ήθελες, εστίασε στο να είσαι περήφανος/η για ό,τι κάνεις. Προσπάθησε να αναδιοργανωθείς και να βάλεις τάξη γύρω σου· τα ένστικτά σου θα σε βοηθήσουν να ξεκαθαρίσεις όσα σε μπέρδευαν.

Ταύρος

Μπορεί να νιώσεις μια μικρή μοναξιά ή να βλέπεις πιο έντονα τα αρνητικά, όμως αυτό είναι προσωρινό. Κάνε ένα βήμα πίσω και δες τη ζωή σου πιο ρεαλιστικά. Αναλογίσου τι θέλεις πραγματικά από τις σχέσεις σου και τι εκτιμάς στους ανθρώπους γύρω σου. Οι επικοινωνίες βελτιώνονται, ενώ οι ιδέες σου έχουν προοπτική — αρκεί να τις κυνηγήσεις χωρίς αναστολές.

Δίδυμοι

Ίσως νιώσεις ότι δεν εκτιμούν τη δουλειά ή την προσπάθειά σου. Μην αναζητάς επιβεβαίωση, απλώς κάνε το καλύτερο που μπορείς — στο τέλος θα δικαιωθείς. Κράτησε την ψυχραιμία σου και επικεντρώσου σε ό,τι έχει ουσία. Μια νέα στρατηγική μπορεί να σε βοηθήσει να ξεπεράσεις επαγγελματικά ή οικογενειακά ζητήματα.

ΚαρκίνοςΜπορεί προσωρινά να βλέπεις τις αρνητικές πλευρές μιας σχέσης ή μιας κατάστασης, αλλά η ψυχραιμία και η καλή επικοινωνία θα βοηθήσουν. Αν χρειάζεσαι λίγο χρόνο για σένα, πάρε τον, όμως έχεις και τη δύναμη να λειτουργήσεις ως «γέφυρα» ανάμεσα σε άλλους. Οι γύρω σου έλκονται από τον τρόπο που εκφράζεσαι σήμερα.

Λέων

Ίσως νιώθεις παρεξηγημένος/η ή αποστασιοποιημένος/η, όμως με λίγη υπομονή τα πράγματα θα ισορροπήσουν. Απόφυγε να εστιάζεις μόνο στα αρνητικά και θυμήσου πόσα έχεις καταφέρει. Η εμπιστοσύνη στις δυνατότητές σου θα σε βοηθήσει να φροντίσεις καλύτερα τον εαυτό σου και τους γύρω σου.

Παρθένος

Η μέρα μπορεί να φέρει ένα αίσθημα μοναξιάς ή απογοήτευσης, αλλά είναι κάτι περαστικό. Απόφυγε την υπερανάλυση και διοχέτευσε την ενέργειά σου σε κάτι δημιουργικό. Οι προσωπικοί σου στόχοι και οι πνευματικές σου αναζητήσεις προχωρούν καλά και σου χαρίζουν αίσθηση ικανοποίησης.

Ζυγός

Μπορεί να υπάρξει μια απογοήτευση σε θέματα δουλειάς ή οικονομικών, όμως είναι ευκαιρία να δεις τα πράγματα πιο ρεαλιστικά. Μην εστιάζεις στα ελαττώματα — με λίγη αντικειμενικότητα μπορείς να βελτιώσεις τα σχέδιά σου. Ίσως χρειάζεσαι μια εσωτερική παύση για ανασυγκρότηση. Παρ’ όλα αυτά, οι επαγγελματικές σου προσπάθειες προχωρούν σταθερά.

Σκορπιός

Η ατμόσφαιρα σήμερα είναι πιο συγκρατημένη και ίσως νιώθεις πως τα συναισθήματα δεν εκφράζονται εύκολα. Απόφυγε την κτητικότητα και τις υπερβολές. Μην βιαστείς να ζητήσεις κάτι ή να αναλάβεις νέες ευθύνες. Αντίθετα, αφιέρωσε χρόνο σε δημιουργικές ασχολίες ή συζητήσεις που σου προσφέρουν έμπνευση.

Τοξότης

Οι σχέσεις και οι κοινωνικές επαφές ίσως φαίνονται πιο δύσκολες σήμερα, όμως χρειάζεται λίγη απόσταση για να σκεφτείς τι θέλεις πραγματικά. Μην πιέζεις καταστάσεις· άφησε τα πράγματα να κυλήσουν φυσικά. Η εστίαση στη δουλειά ή σε κάποιο προσωπικό σου έργο θα σου δώσει αίσθηση ολοκλήρωσης και αυτοπεποίθηση.

Αιγόκερως

Μπορεί να νιώσεις πως κάποιοι δεν σε στηρίζουν όσο θα ήθελες, όμως κράτα αποστάσεις και επικεντρώσου στους στόχους σου. Απόφυγε τις παρερμηνείες και ασχολήσου με ό,τι σε εμπνέει πραγματικά. Μια νέα προοπτική θα σε βοηθήσει να δεις τα πράγματα πιο θετικά και να ανοίξεις τους ορίζοντές σου.

Υδροχόος

Κάποιες ανησυχίες για οικονομικά ή θέματα ασφάλειας μπορεί να σε πιέσουν, αλλά κράτησε την ψυχραιμία σου. Απόφυγε να μοιράζεσαι τα σχέδιά σου πριν νιώσεις έτοιμος/η. Προστάτεψε την ιδιωτικότητά σου και δώσε στον εαυτό σου χρόνο για ξεκούραση. Είναι ιδανική μέρα για εσωτερική ανασκόπηση και σχεδιασμό μακροπρόθεσμων στόχων.

Ιχθύες

Ίσως νιώσεις συναισθηματική απόσταση ή απογοήτευση, αλλά μην αφήσεις τις αρνητικές σκέψεις να σε καταβάλουν. Μπορεί να είσαι πιο αυστηρός/η με τον εαυτό σου απ’ όσο χρειάζεται. Δες τη μεγαλύτερη εικόνα και αξιοποίησε τον χρόνο σου δημιουργικά. Με ψυχραιμία θα βρεις την ισορροπία σου και θα γεννηθούν ουσιαστικές ιδέες.

