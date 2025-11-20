Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Πώς θα είναι η Πέμπτη σου; Οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη.

Κριός

Ο ανάδρομος Ερμής συνεχίζει να επηρεάζει τον όγδοο οίκο σου και σε ωθεί να επανεξετάσεις οικονομικές δεσμεύσεις ή κοινά χρήματα. Η Νέα Σελήνη στον ίδιο τομέα σε ενθαρρύνει να πάρεις ξανά τον έλεγχο. Οι επόμενες εβδομάδες είναι ιδανικές για να κόψεις μια κακή συνήθεια ή να απαλλαγείς από βάρη, οικονομικά ή ψυχολογικά. Καθώς προχωρά η μέρα, ευνοούνται οι κοινωνικές επαφές και οι συνεργασίες· οι άνθρωποι εκτιμούν τις ιδέες σου και μπορείς να ξεχωρίσεις.

Ταύρος

Παρότι νιώθεις την ανάγκη για περισσότερη δέσμευση στις σχέσεις σου, είναι προτιμότερο να δώσεις χώρο και να επικεντρωθείς σε όσα περνούν από το χέρι σου. Η Νέα Σελήνη σηματοδοτεί μια νέα αρχή σε σχέση ή συνεργασία, βοηθώντας σε να τη δεις πιο καθαρά. Η ισορροπημένη σκέψη οδηγεί σε καλύτερες αποφάσεις. Αργότερα μέσα στη μέρα, οι επαφές με συναδέλφους ή ανώτερους είναι πιο αρμονικές και σε βοηθούν να χαράξεις αποτελεσματικές στρατηγικές.

Δίδυμοι

Ο ανάδρομος Ερμής δημιουργεί καθυστερήσεις στη δουλειά, στην υγεία ή στη ρουτίνα σου. Η Νέα Σελήνη, όμως, φέρνει μια ευκαιρία για νέα αρχή: ένα πρόγραμμα υγείας, μια καλύτερη οργάνωση του χώρου σου ή η ολοκλήρωση ενός παλιού έργου. Απόλαυσε τη διαδικασία χωρίς πίεση. Αργότερα, η επικοινωνία με συνεργάτες είναι πιο εμπνευσμένη και παραγωγική.

Καρκίνος

Ο ανάδρομος Ερμής στον πέμπτο οίκο σου ίσως κάνει τη δημιουργικότητα ή τον ρομαντισμό να φαίνονται στάσιμοι, αλλά πρόκειται για φάση επανεκτίμησης. Η Νέα Σελήνη δίνει ώθηση σε χόμπι, προσωπική έκφραση και έμπνευση. Ένα παλιό δημιουργικό project ή κάποιο άτομο από το παρελθόν μπορεί να επιστρέψει. Αργότερα, αποκτάς μεγαλύτερη κατανόηση για βαθύτερα κίνητρα ή οικονομικά ζητήματα.

Λέων

Ο ανάδρομος Ερμής φέρνει ξανά στην επιφάνεια ζητήματα σπιτιού ή οικογένειας. Η Νέα Σελήνη σου δίνει ενέργεια να οργανώσεις το σπίτι σου ή να ανανεώσεις την καθημερινότητά σου. Η διάθεση για βελτίωση είναι έντονη. Αργότερα, μια σχέση μπορεί να αποκτήσει όμορφη ένταση και να νιώσεις έμπνευση που σε αγγίζει συναισθηματικά.

Παρθένος

Μικρές καθυστερήσεις στην επικοινωνία, στις μετακινήσεις ή σε γραφειοκρατικά θέματα είναι πιθανές λόγω του ανάδρομου Ερμή. Η Νέα Σελήνη σε βοηθά να ανανεώσεις ιδέες και επαφές. Μην πιέζεις τη διαδικασία· οι λεπτομέρειες που θα προσέξεις σήμερα μπορεί να αλλάξουν την εξέλιξη ενός θέματος. Αργότερα, συνεργασίες γύρω από την εργασία ή το σπίτι κυλούν ομαλά.

Ζυγός

Ο ανάδρομος Ερμής σε ωθεί να επανεξετάσεις οικονομικά θέματα και τον προϋπολογισμό σου. Η Νέα Σελήνη ξυπνά νέες ιδέες και κίνητρο για βελτίωση των οικονομικών σου. Κρυμμένες ευκαιρίες ή πόροι μπορεί να εμφανιστούν. Αν επιστρέφεις σε ένα παλιό εγχείρημα, χρειάζεται νέα προσέγγιση.

Σκορπιός

Με τον Ερμή ανάδρομο στο ζώδιό σου, στρέφεσαι στο παρελθόν για απαντήσεις και διορθώσεις. Η Νέα Σελήνη φέρνει ανανέωση και σου δίνει ενέργεια για μια προσωπική επανεκκίνηση. Λάμπεις, αλλά ταυτόχρονα νιώθεις την ανάγκη για λίγη απομόνωση. Προσέξε τον τρόπο που επικοινωνείς, γιατί η επιρροή σου είναι πιο έντονη τώρα.

Τοξότης

Η Νέα Σελήνη στον δωδέκατο οίκο σου σε στρέφει προς το μέσα σου. Θέλεις ηρεμία, ξεκαθαρίσματα και καθαρό μυαλό. Οι επόμενες εβδομάδες είναι κατάλληλες για να κλείσεις εκκρεμότητες και να δουλέψεις με το παρελθόν. Αργότερα, νιώθεις πιο άνετα με όσους σε περιβάλλουν, όμως οι αποφάσεις χρειάζονται τον χρόνο τους.

Αιγόκερως

Ο ανάδρομος Ερμής σε κάνει να επανεξετάζεις φιλίες και μελλοντικά σχέδια. Η Νέα Σελήνη δίνει ώθηση στην κοινωνική σου ζωή και μπορεί να φέρει πίσω παλιές φιλίες. Νιώθεις την υποστήριξη των γύρω σου και αυτό σου δίνει δύναμη. Αργότερα μέσα στη μέρα, έρχονται ιδέες για καλύτερη διαχείριση πόρων.

Υδροχόος

Η Νέα Σελήνη ανοίγει δρόμο για νέα ξεκινήματα σε καριέρα και στόχους. Με τον Ερμή ανάδρομο, κοιτάς τόσο πίσω όσο και μπροστά για να διορθώσεις πορεία. Έχεις δυναμική παρουσία, αλλά χρειάζεται προσοχή στις παρεξηγήσεις. Αργότερα, ξεχωρίζεις σε δημιουργικό και κοινωνικό επίπεδο και μπορεί να λάβεις λόγια υποστήριξης.

Ιχθύες

Η Νέα Σελήνη ενισχύει την ανάγκη σου να διευρύνεις ορίζοντες και να ζήσεις νέες εμπειρίες. Ο ανάδρομος Ερμής σε βοηθά να συνδυάσεις παλιές γνώσεις με νέα έμπνευση. Ακολούθησε δραστηριότητες που σε εξελίσσουν. Τα γεγονότα των ημερών μπορεί να αλλάξουν τον τρόπο που βλέπεις το μέλλον σου.

