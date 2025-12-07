Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Πώς θα είναι η Κυριακή σου; Οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη.

Κριός

Η ημέρα μπορεί να ξεκινήσει λίγο μπερδεμένα, όμως όσο περνά η ώρα βρίσκεις τον ρυθμό σου. Η σκέψη σου ξεκαθαρίζει και μπορείς να οργανώσεις καλύτερα ένα σχέδιο ή μια ιδέα που σε απασχολεί. Μια συζήτηση ίσως σου δώσει την απάντηση που χρειάζεσαι. Εστιάζοντας σε μία προτεραιότητα, θα νιώσεις πιο δυνατός/ή και σίγουρος/η.

Ταύρος

Σήμερα μπορείς να βάλεις τάξη σε οικονομικά θέματα ή πρακτικές λεπτομέρειες. Μια πληροφορία ή μια κουβέντα ίσως σου προσφέρει τη σαφήνεια που έλειπε. Οι ενέργειες της ημέρας σε βοηθούν να σταθείς πιο ρεαλιστικά και να πάρεις σταθερές αποφάσεις. Αν παραμείνεις συγκεντρωμένος/η, η μέρα θα κυλήσει ομαλά.

Δίδυμοι

Αν και στην αρχή μπορεί να νιώσεις πίεση ή αβεβαιότητα, πολύ γρήγορα ανακτάς τη γνωστή σου διαύγεια. Οι ιδέες σου ρέουν, βλέπεις λύσεις και ευκαιρίες, και η επικοινωνία ευνοείται ιδιαίτερα. Μια συζήτηση μπορεί να ξεκαθαρίσει μια θολή κατάσταση. Σήμερα συνδυάζεις λογική και έμπνευση με επιτυχία.

Καρκίνος

Οι σημερινές ενέργειες σε βοηθούν να ανανεώσεις τις καθημερινές σου ρουτίνες. Παρά το ζωηρό κλίμα, η σκέψη σου είναι καθαρή και πρακτική. Ενισχύεται η αίσθηση σκοπού και βρίσκεις ώθηση για κάτι που παλιά σου φαινόταν δύσκολο. Με λιγότερους περισπασμούς και εστίαση στην προτεραιότητά σου, θα δεις πρόοδο και μεγαλύτερη σαφήνεια.

Λέων

Σήμερα μπορείς να βρεις κοινό έδαφος με έναν φίλο ή σύντροφο και να ενισχύσεις έναν δεσμό. Κάποιο πρόσωπο ίσως σε εμπνεύσει ιδιαίτερα. Παρά τη δυνατή κοινωνική ενέργεια, παραμένεις πρακτικός/ή και συγκεντρωμένος/η. Αργότερα, η Σελήνη στο ζώδιό σου εντονεί τα συναισθήματά σου.

Παρθένος

Στην αρχή της ημέρας κράτησε χαμηλούς τόνους, καθώς ορισμένα ζητήματα είναι ακόμη εύθραυστα. Καθώς προχωρά η μέρα, η σκέψη σου καθαρίζει και οργανώνεις καλύτερα τις λεπτομέρειες. Οι ανάγκες μιας σχέσης γίνονται πιο ξεκάθαρες και μπορείς να έρθεις πιο κοντά με κάποιον, μέσα από ένα κοινό όραμα ή στόχο.

Ζυγός

Το πρωί δεν είναι η ιδανική στιγμή για αυτοπροβολή, όμως αυτό αλλάζει γρήγορα. Η δημιουργική σκέψη, ο σχεδιασμός και η αναγνώριση προτύπων ευνοούνται. Μπορείς να ενσωματώσεις κάτι που αγαπάς στην καθημερινότητά σου και να προσελκύσεις χρήσιμες πληροφορίες. Η λογική προσέγγισή σου αποδίδει και μια συζήτηση μπορεί να ξεκαθαρίσει μια αβέβαιη κατάσταση.

Σκορπιός

Οι ιδέες σου σήμερα είναι δυνατές και η σκέψη σου ρεαλιστική. Οι ομαδικές προσπάθειες ευνοούνται και μπορείς να προχωρήσεις ένα έργο που έχει ήδη ξεκινήσει. Η ανταλλαγή απόψεων με κοντινά σου πρόσωπα βοηθά να βρεις πρακτικές λύσεις. Η σαφήνεια που κερδίζεις οδηγεί σε καλύτερες αποφάσεις.

Τοξότης

Η εύρεση κοινού εδάφους με κάποιον σου δίνει ενέργεια και ενθουσιασμό. Οι ιδέες σου ρέουν, οι άλλοι σε στηρίζουν, και παρότι είσαι εμπνευσμένος/η, παραμένεις πρακτικός/ή. Πληροφορίες που έρχονται τώρα ξεκαθαρίζουν μια κατάσταση και σε βοηθούν να οργανωθείς. Είναι κατάλληλη στιγμή να ανανεώσεις την ενέργειά σου.

Αιγόκερως

Εστιάζεις στο ρεαλιστικό και αντλείς κίνητρο από νέα ή ενθαρρυντικά μηνύματα. Οργάνωσε τις σκέψεις και τα σχέδιά σου, γιατί τώρα μπορείς να δεις πιο καθαρά. Ο σχεδιασμός ευνοείται, ειδικά σε οικονομικά ή μακροπρόθεσμα ζητήματα. Μέσα από συζητήσεις θα αποκτήσεις χρήσιμες γνώσεις.

Υδροχόος

Αν και στην αρχή ίσως αισθανθείς ανησυχία, η μέρα εξελίσσεται εξαιρετικά για επίλυση προβλημάτων. Μπορεί να νιώσεις μια βαθιά σύνδεση με έναν φίλο ή μια αδελφή ψυχή. Οι άλλοι εκτιμούν τη μοναδική σου συμβολή. Με καλύτερη οργάνωση σκέψεων και υποθέσεων, ξεκαθαρίζεις το όραμά σου.

Ιχθύες

Η μέρα ξεκινά λίγο ευαίσθητα, αλλά όσο κυλά αποκτάς καλύτερη συγκέντρωση και πρακτική διάθεση. Πληροφορίες ή μια συζήτηση μπορεί να σου δώσουν καθαρή εικόνα για κάτι που σε απασχολούσε. Ευνοούνται ο προγραμματισμός, η οργάνωση και κάθε πνευματική εργασία. Μπορείς να μοιραστείς μια ιδέα ή ένα όνειρο με κάποιον και να νιώσεις πιο δεμένος/η. Μικρές πρακτικές λύσεις σήμερα σε κάνουν να νιώθεις ότι πατάς πιο γερά στα πόδια σου.

