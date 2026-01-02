Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Πώς θα είναι η Παρασκευή σου; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα, σύμφωνα με την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη.

Κριός

Η ενέργεια και η αποφασιστικότητά σου είναι στα ύψη σήμερα. Είναι καλή στιγμή να ξεκινήσεις κάτι νέο ή να βάλεις τα πρώτα θεμέλια για τους στόχους σου για τη χρονιά. Η διάθεσή σου είναι μεταδοτική, οπότε μην ξεχάσεις να μοιραστείς λίγη χαρά και γέλιο με τους γύρω σου.

Ταύρος

Η ημέρα φέρνει ευκαιρίες για ευχάριστες στιγμές και χαλάρωση. Απόλαυσε μικρές χαρές, όπως ένα ωραίο γεύμα ή μια ζεστή κουβέντα με αγαπημένα πρόσωπα. Η θετική σου ενέργεια μπορεί να δώσει χαμόγελα και στους άλλους, ξεκινώντας τη χρονιά με γλυκιά διάθεση.

Δίδυμοι

Η επικοινωνία σου σήμερα είναι φωτεινή και δημιουργική. Στείλε μηνύματα, μοιράσου αστεία και εκφράσου όπως ξέρεις. Μικρές κοινωνικές επαφές μπορούν να φέρουν ευχάριστες εκπλήξεις και να κάνουν το ξεκίνημα της χρονιάς πιο διασκεδαστικό.

Καρκίνος

Η τρυφερότητα και η φροντίδα σου είναι αισθητές σήμερα. Μικρές πράξεις αγάπης ή βοήθειας προς τους γύρω σου θα κάνουν τη μέρα πιο ζεστή και ευχάριστη. Η θετική σου ενέργεια ενισχύει τις σχέσεις και φέρνει μια γιορτινή αίσθηση στο ξεκίνημα της χρονιάς.

Λέων

Η λάμψη σου σήμερα τραβάει τα βλέμματα! Η διάθεσή σου για παιχνίδι και διασκέδαση είναι μεταδοτική. Η Παρασκευή ξεκινά με χαμόγελα, και μπορείς να εκφράσεις τη χαρά σου με χιουμοριστικά πειράγματα ή μικρές εκπλήξεις σε φίλους και συνεργάτες.

Παρθένος

Η οργάνωση και η προνοητικότητα είναι μαζί σου, αλλά μην ξεχνάς να απολαύσεις και τις μικρές χαρές της ημέρας. Η Παρασκευή είναι κατάλληλη για να τακτοποιήσεις εκκρεμότητες, αλλά και για να βάλεις λίγη δημιουργική ή γιορτινή διάθεση στη ζωή σου.

Ζυγός

Η αρμονία και η αισθητική σου επηρεάζουν θετικά το περιβάλλον σου. Η Παρασκευή φέρνει μικρές ευκαιρίες για ζεστές στιγμές με αγαπημένα πρόσωπα ή για να φέρεις χαρά στους άλλους. Μια δόση παιχνιδιού και γέλιου θα κάνει το ξεκίνημα της χρονιάς πιο φωτεινό.

Σκορπιός

Η ένταση και η εστίασή σου σήμερα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να λύσεις προβλήματα ή να τακτοποιήσεις ζητήματα που σε απασχολούν. Μην ξεχνάς να αφήσεις και λίγο χώρο για χαμόγελα και γιορτινή διάθεση – θα κάνουν τη μέρα πιο ευχάριστη και για σένα και για τους γύρω σου.

Τοξότης

Η περιπέτεια και η αισιοδοξία σου είναι στα καλύτερά τους. Η Παρασκευή φέρνει ευκαιρίες για μικρές χαρές και διασκεδαστικές στιγμές. Απολαμβάνεις επικοινωνίες, παιχνίδι ή ακόμη και απλές απολαύσεις που κάνουν τη μέρα ξεχωριστή.

Αιγόκερως

Η συγκέντρωση και η αποφασιστικότητά σου σε βοηθούν να προχωρήσεις σε σημαντικά θέματα. Παράλληλα, αυτή η Παρασκευή σου δίνει μια ευκαιρία να δώσεις λίγη γιορτινή χαρά στον εαυτό σου ή στους γύρω σου, κάνοντας την αρχή της χρονιάς πιο ευχάριστη.

Υδροχόος

Η κοινωνικότητα και η δημιουργικότητά σου είναι σε πρώτο πλάνο. Η Παρασκευή φέρνει ευκαιρίες για χαρά, αστεία και μικρές εκπλήξεις. Η θετική σου ενέργεια μπορεί να κάνει τη μέρα των γύρω σου πιο φωτεινή, ενώ παράλληλα ξεκινάς τη χρονιά με διασκεδαστική διάθεση.

Ιχθύες

Η φαντασία και η διαισθητική σου πλευρά ξεχωρίζουν σήμερα. Απόλαυσε τη μέρα με δημιουργικές ή γιορτινές δραστηριότητες. Η Παρασκευή είναι ιδανική για να χαλαρώσεις, να ονειρευτείς και να ξεκινήσεις τη χρονιά με έμπνευση και θετική ενέργεια.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



