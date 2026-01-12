Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
12 Ιαν. 2026 10:07
Pelop News

Πώς θα είναι η Δευτέρα σου 12 Ιανουαρίου;  Οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη.

Κριός

Η Δευτέρα σε καλεί να βάλεις τάξη σε υποχρεώσεις και σκέψεις. Η συγκέντρωσή σου βελτιώνεται όσο αποφεύγεις τους περισπασμούς. Μπορείς να προχωρήσεις πρακτικά ζητήματα με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, αρκεί να μην βιάζεσαι. Η μέρα σε βοηθά να δεις καθαρά τι αξίζει πραγματικά την ενέργειά σου.

Ταύρος

Η διάθεσή σου είναι πιο δημιουργική και συναισθηματικά ανοιχτή. Έχεις ανάγκη να νιώσεις ασφάλεια αλλά και χαρά μέσα από απλά πράγματα. Ένα προσωπικό θέμα εξελίσσεται θετικά, αν το προσεγγίσεις χωρίς πείσμα. Η Δευτέρα σε ευνοεί να επενδύσεις σε ό,τι σου δίνει αξία και σταθερότητα.

Δίδυμοι

Η σκέψη σου τρέχει γρήγορα και η επικοινωνία είναι έντονη. Πρόσεξε τη διάσπαση προσοχής και την υπερφόρτωση πληροφοριών. Αν εστιάσεις σε ένα θέμα κάθε φορά, μπορείς να έχεις ουσιαστικά αποτελέσματα. Η μέρα προσφέρεται για συζητήσεις που ξεκαθαρίζουν καταστάσεις.

Καρκίνος

Η Δευτέρα σε στρέφει σε πρακτικά και οικονομικά ζητήματα. Νιώθεις την ανάγκη να αισθανθείς πιο σταθερός/ή και ασφαλής. Μικρές αποφάσεις μπορεί να έχουν μεγαλύτερη σημασία απ’ όσο φαίνεται. Εμπιστεύσου το ένστικτό σου, κρατώντας παράλληλα μια δόση ρεαλισμού.

Λέων

Η Σελήνη σου δίνει παρουσία και δυναμισμό. Έχεις ανάγκη να εκφραστείς και να ακουστείς, όμως πρόσεξε την υπερβολή. Αν διοχετεύσεις σωστά την ενέργειά σου, μπορείς να ξεκινήσεις κάτι νέο με επιτυχία. Η μέρα σε καλεί να ηγηθείς με επίγνωση και αυτοέλεγχο.

Παρθένος

Η Δευτέρα είναι πιο εσωστρεφής και σε βοηθά να οργανώσεις σκέψεις και συναισθήματα. Καλό είναι να μην πιέζεις τον εαυτό σου για άμεσες απαντήσεις. Η ξεκούραση και η παρατήρηση είναι εξίσου παραγωγικές σήμερα. Κάτι ωριμάζει στο παρασκήνιο.

Ζυγός

Η κοινωνικότητα και οι επαφές ευνοούνται. Μια συζήτηση με φίλους ή συνεργάτες μπορεί να σου προσφέρει μια νέα οπτική. Πρόσεξε μόνο να μη σκορπίζεσαι σε πολλά μέτωπα. Η Δευτέρα σε βοηθά να διακρίνεις ποιοι άνθρωποι είναι πραγματικά δίπλα σου.

Σκορπιός

Η προσοχή σου στρέφεται σε επαγγελματικά ζητήματα ή σε στόχους που σχετίζονται με την εικόνα σου. Έχεις την ευκαιρία να δείξεις σοβαρότητα και αποφασιστικότητα. Απόφυγε όμως τον υπερβολικό έλεγχο και την ένταση. Η ψυχραιμία είναι το κλειδί της επιτυχίας σήμερα.

Τοξότης

Η μέρα ανοίγει τη σκέψη σου και φέρνει την ανάγκη για έμπνευση ή αλλαγή παραστάσεων. Ένα νέο σχέδιο ή μια ιδέα μπορεί να σε ενθουσιάσει. Κράτησε επαφή με την πραγματικότητα και μην υπόσχεσαι περισσότερα απ’ όσα μπορείς. Η Δευτέρα ευνοεί τη διεύρυνση των οριζόντων σου.

Αιγόκερως

Η Δευτέρα σε φέρνει πιο κοντά σε βαθύτερα συναισθήματα ή σε οικονομικά θέματα που χρειάζονται διαχείριση. Έχεις τη δύναμη να αντιμετωπίσεις ό,τι μέχρι τώρα απέφευγες. Η μέρα βοηθά να κλείσεις κύκλους και να νιώσεις εσωτερική ανακούφιση.

Υδροχόος

Οι σχέσεις βρίσκονται στο επίκεντρο. Ίσως χρειαστεί να βρεις ισορροπία ανάμεσα στις δικές σου ανάγκες και στις απαιτήσεις των άλλων. Μια ειλικρινής συζήτηση μπορεί να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Η συνεργασία αποδίδει όταν βασίζεται στην αμοιβαία κατανόηση.

Ιχθύες

Η καθημερινότητα ζητά οργάνωση και φροντίδα. Η Δευτέρα σε βοηθά να βάλεις πρόγραμμα και να φροντίσεις τόσο το σώμα όσο και την ψυχή σου. Μικρές αλλαγές στη ρουτίνα μπορούν να έχουν θετικό αντίκτυπο. Η μέρα είναι κατάλληλη για πρακτικές αλλά και θεραπευτικές κινήσεις.

