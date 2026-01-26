Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Πώς θα είναι η Δευτέρα σου; Όλες οι προβλέψεις για τα ζώδια από την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη.

Κριός

Η διάθεσή σου σε ωθεί να ασχοληθείς περισσότερο με οικονομικά ή συναισθηματικά ζητήματα που απαιτούν σταθερότητα. Είναι καλή στιγμή να βάλεις όρια και να οργανώσεις καλύτερα τις ανάγκες σου. Η εσωτερική ένταση μπορεί να σε διχάσει ανάμεσα στην ασφάλεια και την επιθυμία για δράση. Αν κινηθείς με υπομονή, θα νιώσεις μεγαλύτερο έλεγχο και αυτοπεποίθηση.

Ταύρος

Η Σελήνη στο ζώδιό σου σε φέρνει σε άμεση επαφή με τα συναισθήματά σου και ενισχύει την ανάγκη να ακουστείς. Οι σχέσεις λειτουργούν σαν καθρέφτης και σε βοηθούν να δεις καθαρά τι χρειάζεσαι. Μπορεί να υπάρξει εσωτερική σύγκρουση ανάμεσα στη σταθερότητα και την αλλαγή, όμως αν μείνεις πιστή/ος στον εαυτό σου, βρίσκεις ισορροπία.

Δίδυμοι

Η ανάγκη για ξεκούραση και εσωτερική αποφόρτιση γίνεται πιο έντονη. Κάποιες σκέψεις ή συναισθήματα δουλεύονται καλύτερα μακριά από θόρυβο και απαιτήσεις. Η διαίσθησή σου είναι δυνατή, όμως μπορεί να νιώσεις σύγχυση ανάμεσα στη λογική και στο συναίσθημα. Μικρές παύσεις μέσα στην ημέρα σε βοηθούν να επαναφορτίσεις και να δεις καθαρότερα.

Καρκίνος

Οι φίλοι, οι στόχοι και οι συλλογικές επαφές παίζουν σημαντικό ρόλο. Μπορείς να πάρεις στήριξη ή να νιώσεις ότι ανήκεις κάπου περισσότερο. Παράλληλα, ίσως υπάρξει δίλημμα ανάμεσα στις προσωπικές σου ανάγκες και σε όσα ζητούν οι άλλοι. Αν εκφράσεις ανοιχτά τα συναισθήματά σου, δημιουργείς πιο ουσιαστικές και ειλικρινείς συνδέσεις.

Λέων

Η προσοχή στρέφεται σε επαγγελματικά ή θέματα εικόνας και ευθύνης. Νιώθεις την ανάγκη να αποδείξεις την αξία σου, αλλά ταυτόχρονα αναζητάς συναισθηματική κατανόηση. Η πίεση μπορεί να σε κουράσει αν δεν βάλεις όρια. Με ισορροπία ανάμεσα στο καθήκον και στο συναίσθημα, μπορείς να προχωρήσεις με μεγαλύτερη σιγουριά και ηρεμία.

Παρθένος

Η σκέψη σου ανοίγει και αναζητάς νόημα, έμπνευση ή μια διαφορετική οπτική. Ευνοούνται συζητήσεις που διευρύνουν τους ορίζοντές σου και σε βοηθούν να δεις τη μεγάλη εικόνα. Παράλληλα, μπορεί να νιώσεις εσωτερική σύγκρουση ανάμεσα στην ανάγκη για έλεγχο και στην ανάγκη να αφεθείς. Η εμπιστοσύνη στη ροή φέρνει ανακούφιση.

Ζυγός

Συναισθήματα σε βάθος έρχονται στην επιφάνεια και σε καλούν να δεις πιο ειλικρινά τι σε δεσμεύει. Οικονομικά ή συναισθηματικά θέματα μοιράσματος χρειάζονται προσοχή. Μπορεί να υπάρξει εσωτερική ένταση ανάμεσα στην ανάγκη για αρμονία και στην ανάγκη για αλήθεια. Όταν δεν αποφεύγεις τις δύσκολες συζητήσεις, νιώθεις πιο δυνατή/ος και καθαρή/ος.

Σκορπιός

Οι σχέσεις κυλούν πιο ομαλά και παραγωγικά και οι συμφωνίες ευνοούνται. Είναι καλή στιγμή να φέρεις περισσότερη αρμονία και άνεση στο σπίτι και στις οικογενειακές σου σχέσεις, ίσως μέσα από μια δημιουργική αλλαγή. Καθώς η Σελήνη περνά στον τομέα των συντροφικών σχέσεων, μπορεί να νιώσεις διχασμό ανάμεσα στην ανάγκη για ηρεμία και στην ανάγκη για επαφή. Η συντροφικότητα, όμως, σε βοηθά να κατανοήσεις καλύτερα τον εαυτό σου.

Τοξότης

Η καθημερινότητα απαιτεί περισσότερη οργάνωση και προσαρμογή, όμως μπορείς να βρεις τρόπους να κάνεις τα πράγματα πιο ευχάριστα. Ευνοούνται πρακτικά θέματα και συζητήσεις που ξεκαθαρίζουν εκκρεμότητες. Η ανάγκη για φροντίδα σώματος και ψυχής γίνεται πιο έντονη, ενώ ίσως υπάρξει πίεση ανάμεσα στο καθήκον και στην ανάγκη για ελευθερία.

Αιγόκερως

Η δημιουργικότητα και η ανάγκη για προσωπική χαρά βγαίνουν στο προσκήνιο. Οι σχέσεις με αγαπημένα πρόσωπα γίνονται πιο ζεστές και σου επιτρέπουν να εκφραστείς αυθόρμητα. Παράλληλα, μπορεί να νιώσεις δίλημμα ανάμεσα στον έλεγχο και στο συναίσθημα. Αν επιτρέψεις στον εαυτό σου να χαλαρώσει, βρίσκεις έμπνευση και εσωτερική ικανοποίηση.

Υδροχόος

Θέματα σπιτιού και οικογένειας ζητούν προσοχή και συναισθηματική παρουσία. Η ανάγκη για ασφάλεια και ηρεμία έρχεται στο προσκήνιο, όμως μπορεί να συγκρουστεί με την επιθυμία σου για ανεξαρτησία. Μια ήρεμη κουβέντα βοηθά να αποκατασταθούν ισορροπίες. Αν ακούσεις τις βαθύτερες ανάγκες σου, δημιουργείς πιο σταθερές συναισθηματικές βάσεις.

Ιχθύες

Η επικοινωνία αποκτά βάθος και συναίσθημα. Λόγια που λέγονται τώρα μπορούν να θεραπεύσουν ή να ξεκαθαρίσουν παλιές παρεξηγήσεις. Οι επαφές με κοντινά πρόσωπα είναι σημαντικές, όμως ίσως υπάρξει σύγχυση ανάμεσα σε σκέψη και συναίσθημα. Η διαίσθησή σου λειτουργεί ως οδηγός και σε βοηθά να εκφράσεις όσα πραγματικά νιώθεις, με ευαισθησία και κατανόηση.

