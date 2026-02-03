Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Πώς θα είναι η Τρίτη σου; Οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη.

Κριός

Ο Ουρανός γυρίζει ορθόδρομος και σε βοηθά να δεις πιο καθαρά ζητήματα που αφορούν τα οικονομικά και τις αξίες σου. Λύσεις σε παλιά διλήμματα έρχονται σταδιακά, όμως δεν είναι στιγμή για νέα ξεκινήματα. Κάνε έναν απολογισμό όσων άλλαξαν μέσα σου το τελευταίο διάστημα και άφησε χώρο στο μυαλό σου. Η εσωτερική διαύγεια προηγείται της δράσης.

Ταύρος

Μπαίνεις στο τελικό στάδιο μιας μεγάλης προσωπικής αλλαγής. Η ανάγκη για ανεξαρτησία δυναμώνει, ενώ επαγγελματικά θέματα χρειάζονται ακόμη υπομονή. Κάποιες αβεβαιότητες σήμερα δεν είναι εμπόδιο, αλλά ένδειξη ότι πρέπει να επανεκτιμήσεις στόχους και προτεραιότητες. Μην πιέζεις αποφάσεις.

Δίδυμοι

Ο Ουρανός σε βοηθά να κλείσεις κύκλους και να αφήσεις πίσω παλιές συναισθηματικές αποσκευές. Υπάρχει πρόοδος σε στόχους και σχέδια, όμως σήμερα χρειάζεται μέτρο και ρεαλισμός. Απόφυγε υπερβολικές προσδοκίες και άφησε τα πράγματα να εξελιχθούν φυσικά.

Καρκίνος

Φιλίες, σχέσεις και κοινωνικοί στόχοι μπαίνουν σε φάση ανανέωσης. Μπορεί να υπάρξουν αποκαλύψεις ή αλλαγές που σε ξαφνιάζουν, όμως σε βοηθούν να ξεκαθαρίσεις τι θέλεις. Οι αποφάσεις σήμερα δεν είναι εύκολες· κράτησε στάση παρατηρητή και απόφυγε παρορμητικές κινήσεις.

Λέων

Θέματα καριέρας και κατεύθυνσης αρχίζουν να ξεμπλοκάρουν, δίνοντάς σου νέο κίνητρο. Παρ’ όλα αυτά, η ενέργειά σου δεν είναι σταθερή και χρειάζεσαι αποφόρτιση. Απόφυγε την υπερκόπωση και δώσε χώρο στις προσωπικές σου ανάγκες. Μια ήπια απόδραση θα σε βοηθήσει.

Παρθένος

Η πίστη σου στη ζωή και στις επιλογές σου ενισχύεται. Βλέπεις πιο καθαρά το νόημα πίσω από όσα κάνεις, όμως σήμερα χρειάζεσαι ένα διάλειμμα από απαιτήσεις και ρουτίνες. Μην πιέζεις τον εαυτό σου να είναι συνεχώς αποδοτικός/ή· η ξεκούραση είναι απαραίτητη.

Ζυγός

Οικονομικά και συναισθηματικά θέματα αρχίζουν να κινούνται πιο ομαλά. Υπάρχει διάθεση για μοίρασμα και δημιουργικότητα, αλλά οι αποφάσεις χρειάζονται χρόνο. Απόφυγε βιαστικές δεσμεύσεις και άφησε περιθώριο προσαρμογής. Η χαλάρωση φέρνει καλύτερα αποτελέσματα.

Σκορπιός

Η ενέργεια σήμερα είναι διάχυτη και σε καλεί να στραφείς προς τα μέσα. Χρειάζεσαι συναισθηματική φροντίδα και αποστασιοποίηση από πιέσεις. Παράλληλα, σχέσεις και οικογενειακά ζητήματα αρχίζουν να ξεμπλοκάρουν. Μην πιέζεις εξελίξεις· οι λύσεις έρχονται σταδιακά.

Τοξότης

Η καθημερινότητα γίνεται πιο λειτουργική και βρίσκεις τρόπους να διαχειριστείς καλύτερα τις υποχρεώσεις σου. Θέλεις αλλαγή και ποικιλία, αλλά όχι ρήξη. Προσπάθησε να ισορροπήσεις ανάμεσα στην ανάγκη για ασφάλεια και στην επιθυμία για κάτι διαφορετικό.

Αιγόκερως

Δημιουργικά και συναισθηματικά θέματα προχωρούν πιο εύκολα. Νιώθεις πιο ανοιχτός/ή να αφήσεις πίσω παλιά μοτίβα, όμως σήμερα απόφυγε υπεραναλύσεις και άκαμπτα σχέδια. Άφησε χώρο στη φαντασία και κράτησε ρεαλιστικές προσδοκίες.

Υδροχόος

Η αυτοπεποίθησή σου ενισχύεται και νιώθεις ότι έχεις μεγαλύτερο έλεγχο στις αλλαγές γύρω σου. Θέματα σπιτιού και οικογένειας φωτίζονται. Πρόσεξε μόνο τις υπερβολικές προσδοκίες στις σχέσεις. Κάνε ένα βήμα πίσω πριν πάρεις αποφάσεις.

Ιχθύες

Η επικοινωνία, οι ιδέες και τα ενδιαφέροντά σου ανανεώνονται. Νιώθεις πιο σίγουρος/ή να εκφραστείς και να κάνεις αλλαγές. Ωστόσο, η σύγχυση εμφανίζεται όταν πιέζεις τον χρόνο ή ζητάς άμεσα συμπεράσματα. Μια πιο ευέλικτη στάση θα σε βοηθήσει.

