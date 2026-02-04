Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Πώς θα είναι η Τετάρτη σου; Οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη.

Κριός

Έντονα συναισθήματα ανησυχίας μπορεί να σε απασχολήσουν σήμερα και αύριο, κυρίως σε σχέση με άτομα ή καταστάσεις που χρειάζονται τη στήριξή σου. Παράλληλα, έχεις την ευκαιρία να αναδείξεις κάτι δημιουργικό ή μοναδικό με επιτυχία. Οι σχέσεις με φίλους και ομάδες κυλούν πιο εύκολα, ενώ η ανοιχτότητά σου φέρνει ανταμοιβές, ενισχύοντας ή ακόμη και θεραπεύοντας δεσμούς.

Ταύρος

Η μέρα ευνοεί τη σωστή κρίση, τις θετικές αξιολογήσεις και την αναγνώριση της ζεστής σου στάσης. Προσελκύεις ευκολότερα υποστήριξη και βάζεις τη δική σου δημιουργική πινελιά σε ό,τι κάνεις. Η επίλυση προβλημάτων προχωρά ομαλά, ειδικά αν αφιερώσεις λίγο χρόνο στις εσωτερικές σου ανάγκες.

Δίδυμοι

Οι ιδέες σου γοητεύουν και εμπνέουν τους γύρω σου. Η προώθηση του εαυτού σου ή ενός σχεδίου ευνοείται, ενώ μικρές αλλαγές μπορούν να σου δώσουν μεγάλη ικανοποίηση. Προσελκύεις εμπιστοσύνη και ζεστασιά και ίσως νιώσεις έτοιμος/η να δείξεις λίγη περισσότερη ευαλωτότητα. Η μάθηση και η επικοινωνία βρίσκονται στο επίκεντρο.

Καρκίνος

Η ωριμότητα και η ευρηματικότητά σου ξεχωρίζουν. Μπορεί να σου ζητηθούν συμβουλές, ενώ ευνοείται η διευκρίνιση συναισθημάτων και οικονομικών θεμάτων. Η συνεργασία γίνεται πιο εύκολη και έχεις τη δυνατότητα να βελτιώσεις την οικειότητα σε μια σχέση ή να βάλεις καλύτερη τάξη σε κοινά οικονομικά.

Λέων

Η προσωπική σου έλξη ενισχύεται τόσο σε κοινωνικό όσο και σε ερωτικό επίπεδο. Υπάρχει ευκαιρία να αφήσεις πίσω παλιά θέματα σχέσεων και να ενδυναμώσεις δεσμούς. Εκφράζεις τα συναισθήματά σου με άνεση και οι συνεργασίες κυλούν πιο αρμονικά, ευνοώντας διαπραγματεύσεις και συμφωνίες.

Παρθένος

Βρίσκεσαι σε καλή θέση για να διαχειριστείς συναισθηματικά ζητήματα με ειλικρίνεια και ευαισθησία. Η κρίση σου σε εργασία και καθημερινότητα είναι εύστοχη, ενώ θέματα υγείας και φροντίδας ευνοούνται. Η συγκέντρωση και η επιμονή σου φέρνουν σταθερή πρόοδο και αναγνώριση.

Ζυγός

Η μέρα συνδυάζει ωριμότητα και ζεστασιά, δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες για επικοινωνία, δημιουργικότητα και έρωτα. Η ελκυστικότητά σου είναι έντονη και μπορείς να αφοσιωθείς ουσιαστικά σε ένα άτομο ή σε έναν δημιουργικό στόχο, φτάνοντας στην ουσία των πραγμάτων.

Σκορπιός

Συναισθηματική ισορροπία, οικογένεια και εργασία βρίσκονται σε καλό σημείο. Η συμφιλίωση και η θεραπεία σχέσεων ευνοούνται, ενώ ίσως θελήσεις να κάνεις αλλαγές στο σπίτι για περισσότερη άνεση. Οι συζητήσεις με οικείους κυλούν πιο ομαλά και αποδοτικά.

Τοξότης

Η επικοινωνία σου ξεχωρίζει για τη ζεστασιά και τη θεραπευτική της διάσταση. Είσαι ανοιχτός/ή σε βαθύτερα θέματα και οι ανταλλαγές γίνονται ειλικρινείς και ουσιαστικές. Δημιουργικά μηνύματα και ξεκαθαρίσματα βελτιώνουν τη διάθεση και φέρνουν αρμονία στις σχέσεις.

Αιγόκερως

Οι συζητήσεις έχουν ουσία και μπορεί να αποδειχθούν ιδιαίτερα ωφέλιμες, ακόμη και θεραπευτικές. Ευνοείται η αξιολόγηση αξιών, πόρων και οικονομικών θεμάτων, καθώς και συμφωνίες ή αγορές. Απολαμβάνεις απλές χαρές και έρχεσαι πιο κοντά σε όσα και όσους εκτιμάς.

Υδροχόος

Δίνεις περισσότερη φροντίδα σε σχέσεις, σπουδές και προσωπικά ενδιαφέροντα. Η γενναιοδωρία και η υποστηρικτική σου στάση εμπνέουν εμπιστοσύνη, ενώ συμφιλιώσεις και κοινωνικά ζητήματα μπορούν να λυθούν πιο εύκολα. Εκφράζεσαι ελεύθερα και αυτό εκτιμάται.

Ιχθύες

Η αφοσίωση σε έναν στόχο ή έργο σου προσφέρει αίσθηση ασφάλειας και σκοπού. Βλέπεις πιο καθαρά τις πρακτικές σου υποθέσεις και έχεις έντονη διάθεση προσφοράς. Κάτι θετικό μπορεί να λειτουργεί παρασκηνιακά υπέρ σου, ενώ ο προσωπικός χρόνος γίνεται πηγή ανανέωσης.

