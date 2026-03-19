Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Πώς θα είναι η Πέμπτη σου;

ΟΙ προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη.

Κριός

Η Σελήνη κινείται σήμερα στο ζώδιό σου για μερικές ημέρες και τα συναισθήματά σου ενεργοποιούνται έντονα. Προκύπτουν πρόσθετες υποχρεώσεις, όμως διατηρείς την πρωτοβουλία. Εστιάζεις σε παρελθόντα ή ημιτελή ζητήματα, αναζητώντας λύσεις. Η ανάγκη για συναισθηματική αποφόρτιση σε οδηγεί σε ξεκαθάρισμα και αποτοξίνωση. Η μοναχικότητα λειτουργεί βοηθητικά, ενώ βρίσκεις τρόπους να δώσεις θετική εξέλιξη σε κάτι που σε απασχολεί.

Ταύρος

Η Σελήνη περνά στο ζώδιο πριν από το δικό σου για λίγες ημέρες, ενισχύοντας την ανάγκη για απομόνωση και ξεκούραση. Χρειάζεσαι χρόνο μακριά από τη ρουτίνα, ώστε να καθαρίσεις τη σκέψη σου. Εκκρεμότητες ή προκλήσεις επανέρχονται στο προσκήνιο. Η επαφή με άλλους σε ικανοποιεί, ιδιαίτερα μέσα από προσφορά. Έχεις κίνητρο να λύσεις παλιά θέματα και να δώσεις νέα πνοή σε ιδέες, αναζητώντας βαθύτερο νόημα.

Δίδυμοι

Ένας στόχος αρχίζει να φαίνεται πιο κοντά στην πραγματοποίηση. Η ανάγκη για δημιουργικότητα και εξέλιξη είναι έντονη, με τη Σελήνη να ενεργοποιεί τον κοινωνικό σου τομέα. Εστιάζεις σε όνειρα και επιθυμίες, ενώ κάποιο πρόσωπο δείχνει μεγαλύτερη σταθερότητα. Αναθεωρείς σχέδια με επιτυχία, όμως η βιασύνη μπορεί να φέρει σύγχυση. Με τον Ερμή πριν την ορθοδρόμηση, είναι προτιμότερο να καθυστερήσεις σημαντικές αποφάσεις.

Καρκίνος

Νιώθεις πιο αποφασιστικός/η και προσανατολισμένος/η στους στόχους σου. Παρά τη διάθεση για δράση, είναι προτιμότερο να περιμένεις πριν ξεκινήσεις κάτι νέο. Οι ευθύνες και οι υποχρεώσεις σε απασχολούν έντονα, ενώ επιδιώκεις να οργανώσεις την καθημερινότητά σου. Η ευρηματικότητα σε βοηθά να βρεις λύσεις, αν και οι επικοινωνίες μπορεί να είναι ασαφείς. Πρόσεξε την παρορμητικότητα στον λόγο και αξιοποίησε τη δημιουργική σου σκέψη.

Λέων

Η ημέρα ευνοεί τη μάθηση, την ανταλλαγή ιδεών και την εσωτερική αναζήτηση. Αναζητάς νέες εμπειρίες, αλλά ταυτόχρονα θέλεις να παραμείνεις παραγωγικός/η. Υπάρχει έντονη επιθυμία για πρόοδο και βελτίωση της κατάστασής σου. Διαφωνίες μπορεί να σε προβληματίσουν, αλλά σε ωθούν να σκεφτείς διαφορετικά. Εστιάζεις σε στόχους που έχουν ουσία και νόημα, ενώ σε ελκύουν εμπειρίες που σε εξελίσσουν.

Παρθένος

Η Σελήνη ενεργοποιεί τον τομέα της οικειότητας, ενισχύοντας τη σοβαρότητα και τη διάθεσή σου για βάθος. Εστιάζεις στην ουσία καταστάσεων και έχεις την ικανότητα να διαχειριστείς απαιτητικά ζητήματα. Η οργάνωση και η προσοχή στη λεπτομέρεια σε βοηθούν σημαντικά. Κάποιες συναισθηματικές πιέσεις είναι πιθανές, αλλά οι συζητήσεις γίνονται ουσιαστικές. Οι σχέσεις μπορεί να έχουν ένταση, όμως ταυτόχρονα προσφέρουν εξέλιξη.

Ζυγός

Η ανάγκη για ισορροπία και αρμονία στις σχέσεις γίνεται πιο έντονη. Εστιάζεις στους σημαντικούς ανθρώπους της ζωής σου και στις ευθύνες που προκύπτουν μέσα από αυτούς. Μαθαίνεις μέσα από τις αλληλεπιδράσεις και ενισχύεις δεσμούς. Η υπομονή και η συνεργασία αποδίδουν. Καθώς η μέρα προχωρά, χρειάζεται προσοχή στη διαχείριση λεπτομερειών. Είναι κατάλληλη στιγμή για να διορθώσεις προβλήματα και να βελτιώσεις την καθημερινότητά σου.

Σκορπιός

Με συγκέντρωση μπορείς να πετύχεις πολλά. Εστιάζεις στις υποχρεώσεις και στη λεπτομέρεια, αναζητώντας οργάνωση στην καθημερινότητα. Παράλληλα, η ανάγκη για αλλαγή σε απομακρύνει από τη μονοτονία. Η ανανέωση ενός ενδιαφέροντος ή χόμπι σε βοηθά να διατηρήσεις το κίνητρο. Υπάρχει έντονη ενέργεια για δράση, αλλά πριν την ορθοδρόμηση του Ερμή είναι προτιμότερο να περιμένεις πριν πάρεις αποφάσεις.

Τοξότης

Αναζητάς σταθερότητα, αλλά και ελευθερία έκφρασης. Η Σελήνη ενεργοποιεί τον τομέα της δημιουργικότητας, ενισχύοντας τη διάθεση για χαρά και προσωπική έκφραση. Ωστόσο, υπάρχει τάση να βλέπεις τον ελεύθερο χρόνο πιο σοβαρά και οργανωμένα. Η ενασχόληση με παραγωγικές δραστηριότητες σε ικανοποιεί. Εστιάζεις σε λύσεις και στρατηγικές, αλλά κάποια θέματα παραμένουν ασαφή μέχρι να ξεκαθαρίσουν πλήρως.

Αιγόκερως

Η προσοχή στρέφεται στο σπίτι, την οικογένεια και την εσωτερική σου ασφάλεια. Ασχολείσαι με πρακτικά ζητήματα και οργανώνεις τον προσωπικό σου χώρο. Μέσα από αυτή τη διαδικασία αποκτάς μεγαλύτερη διαύγεια. Υπάρχει ανάγκη για παραγωγικότητα, αλλά και για ανασυγκρότηση. Πιθανές παρεξηγήσεις ή αβεβαιότητες σε βοηθούν να εντοπίσεις λάθη. Η σκέψη σου είναι πιο ενεργή και σε οδηγεί σε χρήσιμα συμπεράσματα.

Υδροχόος

Η ημέρα ευνοεί την αξιοποίηση των ικανοτήτων και των πόρων σου. Εστιάζεις στην επικοινωνία, στις υποχρεώσεις και στην οργάνωση της σκέψης. Η αυτοπειθαρχία είναι σημαντική για να προχωρήσεις σχέδια που είχες αφήσει πίσω. Έχεις διάθεση να ξεπεράσεις εμπόδια και να βρεις λύσεις. Ωστόσο, κάποιες πληροφορίες παραμένουν ασαφείς, οπότε είναι προτιμότερο να καθυστερήσεις οριστικά συμπεράσματα.

Ιχθύες

Η προσοχή στρέφεται στις αξίες, την ασφάλεια και τα πρακτικά ζητήματα. Δουλεύεις καλύτερα με τον δικό σου ρυθμό και προτιμάς να κινηθείς ανεξάρτητα. Υπάρχει έντονη ανάγκη για οργάνωση των οικονομικών και των υποχρεώσεων. Κάποιες λεπτομέρειες μπορεί να λείπουν, γι’ αυτό χρειάζεται υπομονή. Η σκέψη σου στρέφεται στο μέλλον, βοηθώντας σε να πάρεις πιο ώριμες και σταθερές αποφάσεις.

