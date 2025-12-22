Οι σημερινές προβλέψεις για ζώδια

Πώς θα είναι η Δευτέρα σου; Οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη.

Κριός

Η Δευτέρα σε φέρνει αντιμέτωπο/η με στόχους, ευθύνες και πρακτικά ζητήματα που δεν μπορούν άλλο να περιμένουν. Υπάρχει πίεση να αποδώσεις ή να αποδείξεις την αξία σου, όμως χρειάζεται μέτρο για να μη νιώσεις εξάντληση. Αν κινηθείς οργανωμένα και με σαφή προτεραιότητα, μπορείς να κλείσεις εκκρεμότητες και να νιώσεις μεγαλύτερο έλεγχο.

Ταύρος

Η μέρα ενισχύει την ανάγκη σου να ξεφύγεις από τη ρουτίνα, έστω και νοητικά. Ιδέες, συζητήσεις ή σχέδια για το μέλλον σου δίνουν έμπνευση, αλλά χρειάζεται να παραμείνεις ρεαλιστής. Κάτι που σήμερα φαίνεται μικρό, μπορεί να εξελιχθεί σε σημαντική ευκαιρία αν του δώσεις προσοχή.

Δίδυμοι

Η διάθεσή σου είναι πιο εσωστρεφής και ευαίσθητη. Συναισθήματα, φόβοι ή σκέψεις που κρατούσες μέσα σου έρχονται στην επιφάνεια. Η μέρα δεν προσφέρεται για βιαστικές αποφάσεις, αλλά για κατανόηση και ψυχραιμία. Άκου το ένστικτό σου και φρόντισε να προστατεύσεις την ενέργειά σου.

Καρκίνος

Οι σχέσεις και οι συνεργασίες παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Μπορεί να χρειαστεί να βάλεις όρια ή να ξεκαθαρίσεις τι περιμένεις από τους άλλους. Η Δευτέρα σε βοηθά να δεις πιο καθαρά αν υπάρχει ισορροπία ή αν δίνεις περισσότερα απ’ όσα λαμβάνεις. Η ειλικρίνεια είναι το κλειδί.

Λέων

Η καθημερινότητα ζητά οργάνωση και υπευθυνότητα. Υποχρεώσεις, εργασία ή θέματα υγείας απαιτούν πρακτική αντιμετώπιση. Δεν είναι η πιο ξεκούραστη μέρα, αλλά είναι παραγωγική αν κινηθείς με πρόγραμμα. Μικρές αλλαγές στη ρουτίνα σου μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά.

Παρθένος

Η Δευτέρα έχει πιο ευχάριστη και δημιουργική χροιά. Η ανάγκη για χαρά, συναίσθημα ή έκφραση γίνεται έντονη και σε βοηθά να βγεις από την υπερβολική ανάλυση. Κάνε κάτι που σε γεμίζει, δώσε χώρο στον αυθορμητισμό και μην πιέζεις τον εαυτό σου να είναι τέλειος.

Ζυγός

Το σπίτι, η οικογένεια ή εσωτερικά σου θέματα ζητούν προσοχή. Μπορεί να νιώσεις την ανάγκη να απομονωθείς ή να φροντίσεις περισσότερο τον εαυτό σου. Η Δευτέρα είναι κατάλληλη για συναισθηματική αποφόρτιση και για να επαναφέρεις την ισορροπία σου, μακριά από εξωτερικούς θορύβους.

Σκορπιός

Η επικοινωνία είναι έντονη, αλλά χρειάζεται προσοχή στον τρόπο που εκφράζεσαι. Λόγια μπορούν να παρερμηνευτούν ή να αγγίξουν ευαίσθητα σημεία. Η μέρα, ωστόσο, ευνοεί ξεκαθαρίσματα και ουσιαστικές συζητήσεις, αρκεί να μιλήσεις με ψυχραιμία και όχι παρορμητικά.

Τοξότης

Οικονομικά ζητήματα ή θέματα αξιών σε βάζουν σε σκέψεις. Η Δευτέρα σε καλεί να δεις πιο ρεαλιστικά τι έχει πραγματική σημασία για σένα και πού επενδύεις ενέργεια και χρήμα. Απόφυγε βιαστικές αγορές και κινήσου με σταθερότητα για να νιώσεις μεγαλύτερη ασφάλεια.

Αιγόκερως

Η μέρα σε φέρνει στο προσκήνιο και σου ζητά να πάρεις πρωτοβουλίες. Η αυτοπεποίθηση αυξάνεται, αλλά μαζί της έρχονται και ευθύνες. Αν κινηθείς με ωριμότητα και ξεκάθαρη στάση, μπορείς να πετύχεις πολλά. Πρόσεξε μόνο να μην γίνεις υπερβολικά αυστηρός/η με τον εαυτό σου.

Υδροχόος

Η Δευτέρα έχει πιο χαμηλή ενέργεια και σε ωθεί σε εσωστρέφεια. Είναι σημαντικό να ακούσεις τις ανάγκες σου και να μην πιέσεις καταστάσεις. Κλείσε εκκρεμότητες, ξεκουράσου και άφησε πίσω ότι σε βαραίνει ψυχικά. Η αποφόρτιση είναι απαραίτητη.

Ιχθύες

Η κοινωνική σου πλευρά ενεργοποιείται, όμως χρειάζεται μέτρο. Φίλοι, ομάδες ή σχέδια για το μέλλον σε απασχολούν, αλλά η ενέργεια δεν είναι ανεξάντλητη. Μην αναλάβεις περισσότερα απ’ όσα αντέχεις. Εστίασε σε ότι σε εμπνέει πραγματικά και άφησε τα υπόλοιπα για αργότερα.

