Οι θάνατοι διασημοτήτων που συγκλόνισαν το 2024 ΦΩΤΟ

Ο κόσμος της ψυχαγωγίας θρήνησε την απώλεια πολλών διακεκριμένων προσωπικοτήτων το 2024. Από τον Λίαμ Πέιν των One Direction έως τη Σάνεν Ντόχερτι, η οποία έχασε τη μάχη με τον καρκίνο, οι απώλειες συγκλόνισαν το κοινό παγκοσμίως.

Η λίστα των απωλειών περιλαμβάνει επίσης τον Μόργκαν Σπέρλοκ, σκηνοθέτη του «Super Size Me», τον αστέρα της κάντρι μουσικής Τόμπι Κιθ και τον Κάρλ Γουέδερς, γνωστό ως Απόλο Κριντ στις ταινίες «Rocky».

Ακολουθεί μια ανασκόπηση

Λίαμ Πέιν



Τον Οκτώβριο, οι θαυμαστές των One Direction παγκοσμίως σοκαρίστηκαν από την είδηση του αιφνίδιου θανάτου του Λίαμ Πέιν. Ο τραγουδιστής φέρεται να έπεσε από το μπαλκόνι του ξενοδοχείου του κατά τη διάρκεια ταξιδιού στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής. Οι τοξικολογικές εξετάσεις έδειξαν ίχνη αλκοόλ, κοκαΐνης και συνταγογραφούμενων αντικαταθλιπτικών στο σώμα του, υποδεικνύοντας ότι ενδέχεται να μην ήταν πλήρως συνειδητός κατά την πτώση του.

Μόργκαν Σπέρλοκ



Τον Μάρτιο, ο σκηνοθέτης του «Super Size Me», Μόργκαν Σπέρλοκ, πέθανε σε ηλικία 53 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο. Η οικογένειά του ανέφερε ότι «έφυγε στη Νέα Υόρκη, περιτριγυρισμένος από οικογένεια και φίλους». Ο αδελφός του, Κρεγκ, δήλωσε: «Ο Μόργκαν έδωσε τόσα πολλά μέσω της τέχνης, των ιδεών και της γενναιοδωρίας του. Σήμερα, ο κόσμος έχασε μια αληθινή δημιουργική ιδιοφυΐα και έναν ξεχωριστό άνθρωπο».

Σάνεν Ντόχερτι

Η Σάνεν Ντόχερτι, γνωστή από τη σειρά «Beverly Hills, 90210», πέθανε τον Ιούλιο σε ηλικία 53 ετών μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού το 2015, ο οποίος υποτροπίασε το 2019, επηρεάζοντας τον εγκέφαλο και τα οστά της. Παρά τις θεραπείες και την αισιοδοξία της, τελικά υπέκυψε στην ασθένεια. Η εκπρόσωπός της, Λέσλι Σλόαν, δήλωσε: «Η αφοσιωμένη κόρη, αδελφή, θεία και φίλη ήταν περιτριγυρισμένη από τα αγαπημένα της πρόσωπα, καθώς και από τον σκύλο της, Μπόουι».

Τόμπι Κιθ

Τον Φεβρουάριο, ο 62χρονος αστέρας της κάντρι μουσικής, Τόμπι Κιθ, έχασε τη μάχη με τον καρκίνο του στομάχου, μετά από πολυετή αγώνα. Το 2022, είχε αποκαλύψει τη διάγνωσή του και ανέφερε ότι υποβαλλόταν σε χημειοθεραπεία και ακτινοβολίες. Η τελευταία του δημόσια εμφάνιση ήταν στα βραβεία People’s Choice Country τον Σεπτέμβριο του 2023, όπου τιμήθηκε με το βραβείο Country Music Icon. Η οικογένειά του ανακοίνωσε: «Ο Τόμπι Κιθ έφυγε ειρηνικά, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του. Πάλεψε με χάρη και θάρρος».

Ρίτσαρντ Σίμονς

Τον Ιούλιο, ο αγαπημένος γκουρού της γυμναστικής Ρίτσαρντ Σίμονς έφυγε από τη ζωή μόλις μία ημέρα αφότου έκλεισε τα 76 του χρόνια. Ενώ είχε περάσει μεγάλο μέρος των τελευταίων ετών μακριά από τη δημοσιότητα, η οικογένειά του, καθώς και η στενή του φίλη και διαχειρίστρια του σπιτιού του Teresa Reveles, λένε ότι ήταν ευτυχισμένος στα τελευταία του χρόνια. Περνούσε μεγάλο μέρος του χρόνου του γράφοντας στους θαυμαστές του και συχνά έφευγε από το σπίτι μεταμφιεσμένος.

Κάρλ Γουέδερς

Τον Φεβρουάριο, ο ηθοποιός Κάρλ Γουέδερς, γνωστός για τον ρόλο του ως Απόλο Κριντ στις ταινίες «Rocky», απεβίωσε σε ηλικία 76 ετών. Η οικογένειά του ανέφερε ότι «έφυγε ειρηνικά, περιτριγυρισμένος από αγαπημένα πρόσωπα». Ο αδελφός του, Κρεγκ, δήλωσε: «Ο Κάρλ έδωσε τόσα πολλά μέσω της τέχνης, των ιδεών και της γενναιοδωρίας του. Σήμερα, ο κόσμος έχασε μια αληθινή δημιουργική ιδιοφυΐα και έναν ξεχωριστό άνθρωπο».

Τζορτζίνα Κούπερ

Η σούπερμοντελ Τζορτζίνα Κούπερ, μόλις 46 ετών, πέθανε τον Νοέμβριο από εγκεφαλική αιμορραγία που προκλήθηκε από το σύνδρομο long COVID. Ο ατζέντης της, Ντιν Γκούντμαν, αποκάλυψε ότι η Τζορτζίνα αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας μετά τον COVID και αρρώστησε ξανά κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού σε ελληνικό νησί. Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, αλλά η κατάστασή της επιδεινώθηκε, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί με αεροδιακομιδή στην Κρήτη, όπου έμεινε στη ΜΕΘ για πέντε ημέρες πριν φύγει από τη ζωή.

«Η Τζορτζίνα ήταν άρρωστη και είχε αναπτύξει προβλήματα υγείας, μπαίνοντας και βγαίνοντας από το νοσοκομείο», ανέφερε ο ατζέντης της. «Αλλά είχε σχέδια για το μέλλον. Μόλις είχε παντρευτεί και ανυπομονούσε για τη ζωή της. Όλοι είναι συντετριμμένοι. Ήταν μια αληθινή σούπερσταρ».

Τσανς Περντόμο



Τον Απρίλιο, ο ηθοποιός του «Gen V», Τσανς Περντόμο, έχασε τη ζωή του σε τροχαίο με μηχανή. Ο Τσανς, που είχε εμφανιστεί επίσης στις σειρές «Chilling Adventures of Sabrina» και στις ταινίες «After», ήταν μόλις 27 ετών. «Το πάθος του για τις τέχνες και η αστείρευτη όρεξή του για ζωή ήταν αισθητά από όλους όσοι τον γνώριζαν, και η ζεστασιά του θα συνεχίσει να ζει μέσα σε όσους αγαπούσε περισσότερο».

Κρίστιαν Όλιβερ



Τον Ιανουάριο, ο ηθοποιός Κρίστιαν Όλιβερ σκοτώθηκε τραγικά σε αεροπορικό δυστύχημα μαζί με τις δύο μικρές του κόρες, Μαντίτα και Άννικ. Η οικογένεια βρισκόταν σε ένα μικρό μονοκινητήριο αεροσκάφος, ταξιδεύοντας προς τη Σάντα Λουτσία, όταν το αεροπλάνο υπέστη μηχανική βλάβη και συνετρίβη στη θάλασσα.

Κρις Γκοτιέ

Ο καναδός ηθοποιός με καταγωγή από την Αγγλία, γνωστός για τους ρόλους του στο Need for Speed: Carbon και στο Once Upon a Time, Κρις Γκοτιέ, πέθανε τον Φεβρουάριο σε ηλικία 48 ετών, μετά από σύντομη ασθένεια. Η οικογένειά του ζήτησε ιδιωτικότητα για να θρηνήσει την απώλειά του.

