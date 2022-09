Οι Τούρκοι δημοσιοποίησαν κατασκοπευτικές φωτογραφίες από το Αιγαίο!

Το ζήτημα της αποστρατικοποίησης των νησιών του ανατολικού Αιγαίου προσπαθεί να “ξαναζεστάνει” η Τουρκία, καθώς τουρκικά ΜΜΕ αναπαράγουν νέες αβάσιμες κατηγορίες κατά της Ελλάδας.

Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν από το πρωί ότι οι αεροπορικές δυνάμεις της Τουρκίας εντόπισαν πολεμικά πλοία να αποβιβάζουν τεθωρακισμένα οχήματα στα νησιά της Λέσβου και της Σάμου. «Από τα UAV αποκαλύφθηκε ότι τα εν λόγω πλοία παρέδωσαν στη Λέσβο 23 τεθωρακισμένα οχήματα και 18 τεθωρακισμένα στη Σάμο. Αξιοσημείωτο είναι ότι τα εν λόγω τεθωρακισμένα ήταν μεταξύ των οχημάτων που απέστειλαν στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης οι ΗΠΑ», αναφέρει το δημοσίευμα του Anadolu, κατηγορώντας ξανά την Ελλάδα για «παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

Πηγές του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών τονίζουν ότι δεν μπαίνουν στη διαδικασία να σχολιάζουν… δημοσιεύματα.

Drones capture images of armed vehicles sent by Greece to the Aegean islands with non-military status in violation of international law pic.twitter.com/qNC18NaC0I

