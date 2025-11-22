«Οι υποχρεώσεις της ΚΑΕ πρέπει να πληρωθούν από την ΚΑΕ»! Τι σημαίνει για τον ΠΑΟΚ η επιστολή Μυστακίδη;

Υπάρχει διαφωνία ή αλλαγή στα δεδομένα;

«Οι υποχρεώσεις της ΚΑΕ πρέπει να πληρωθούν από την ΚΑΕ»! Τι σημαίνει για τον ΠΑΟΚ η επιστολή Μυστακίδη;
22 Νοέ. 2025 16:51
Pelop News

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ είχε εκδώσει ανακοίνωση εκφράζοντας την ικανοποίηση της για την απόφαση της ΕΕΑ ενημερώνοντας ότι απομένει η αποπληρωμή των χρεών για να ολοκληρωθεί η εξαγορά των μετοχών από τον Τέλη Μυστακίδη.

Η πλευρά της εταιρείας του Τέλη Μυστακίδη «απάντησε» στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ εξηγώντας μεταξύ άλλων ότι «αν αναλάβουμε τον έλεγχο της ΚΑΕ, θα πληρώσουμε όλες τις ΝΟΜΙΜΕΣ υποχρεώσεις»

Η επιστολή της ΚΑΕ ΠΑΟΚ

«ΠΡΟΣ: ΚΑΕ ΠΑΟΚ

Όπως θα έχετε διαπιστώσει οι πωλητές των μετοχών απαιτούν την άμεση πληρωμή υποχρεώσεων της ΚΑΕ ΠΑΟΚ από εμάς, κάτι που δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί με βάση τη δομή της μεταξύ μας συμφωνίας. Μάλιστα σε τρίτο, προσωπικό λογαριασμό. Οι υποχρεώσεις της ΚΑΕ πρέπει να πληρωθούν από την ΚΑΕ.

Έχουμε διαβεβαιώσει τους πωλητές και ρητώς διασφαλίζουμε με την παρούσα αλληλογραφία ότι, όταν και αν αναλάβουμε τον έλεγχο της ΚΑΕ, θα πληρώσουμε όλες τις ΝΟΜΙΜΕΣ υποχρεώσεις.

Το όνειρό μας είναι να δούμε τον ΠΑΟΚ να μεγαλουργεί ξανά, και ήδη έχουμε προϋπολογίσει κι έχουμε έτοιμες τις επενδύσεις για την ενίσχυση της ομάδας με νέους παίκτες και την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του PAOK Sports Arena (Παλατάκι).

M’ εκτίμηση,
ALPHA SPORTS GROUP»

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:43 Για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατηγορούνται οι οδηγοί στο δυστύχημα με θύμα την 72χρονη
18:38 Ο Κώστας Ρηγόπουλος και… το δεύτερο σπίτι του
18:31 «Ζούσα με κακοποιητή 30 χρόνια, Ίσως να είχα εμπάθεια στο παιδάκι, αλλά με θώπευσε» λέει η δασκάλα που κατήγγειλε 6χρονο μαθητή
18:27 Ο Προμηθέας πρώτη νίκη στο Gen A Stars U16
18:16 Στη μεγάλη μάχη της Αναστασίας όλοι (μας) δίπλα της! ΦΩΤΟ
18:11 Θέλει να βάλει τρίποντο και στη ΔΕΕΠ (με Κουνάβη) ο Γιάννης Καμπέρος
18:11 «Ζω άθλια, μπαμπά σε παρακαλώ άσε με να φύγω», συγκλονίζει η απόφαση νεαρής να βάλει τέλος στη ζωή της με ιατρικώς υποβοηθούμενη αυτοκτονία
18:01 Η σιωπή που πληγώνει…
18:00 Πάτρα: Το ΠΑΣΟΚ είν’ εδώ, στο Συνεδριακό του Πανεπιστημίου
17:54 Ο Απόλλων μπροστά με +13 στο ημίχρονο με τον Έσπερο Καλλιθέας
17:46 Η ΝΕΠ πάλεψε στο α΄ ημίχρονο, υποκλίθηκε στον ΝΟ Βουλιαγμένης – Φωτογραφίες/δηλώσεις/βίντεο
17:41 Αθηνών-Λαμίας: Μεθυσμένος οδηγός έτρεχε με 230 χλμ! ΒΙΝΤΕΟ
17:31 Γάζα: Τουλάχιστον 7 νεκροί έπειτα από ισραηλινά πλήγματα
17:21 Η Ολυμπιακή Φλόγα θα διανυκτερεύσει στα Καλάβρυτα
17:11 «Οι γιατροί θεώρησαν ότι είναι καλύτερο ο Μάριος να μπει αύριο στο χειρουργείο!»,, η ανάρτηση της μητέρας του
17:00 Η ευλογιά απειλεί και την αγορά, η θανάτωση χιλιάδων ζώων συνεχίζεται στη Δυτική Αχαΐα
16:51 «Οι υποχρεώσεις της ΚΑΕ πρέπει να πληρωθούν από την ΚΑΕ»! Τι σημαίνει για τον ΠΑΟΚ η επιστολή Μυστακίδη;
16:41 Προβληματισμός της Ευρώπης για το σχέδιο Τραμπ, πολλές οι ενστάσεις
16:31 Ολλανδία: Ο στρατός άνοιξε πυρ κατά drones που βρέθηκαν πάνω από αεροπορική βάση
16:21 Γνωστός τράπερ συνελήφθη με ναρκωτικά στην Κηφισιά, αυτά είναι τα στοιχεία του
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 22-23/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ