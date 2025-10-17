Οι υποψήφιοι αντίπαλοι της Εθνικής Ελλάδας στο Nations League

Μπορεί η μάχη για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 να χάθηκε, όμως για την Εθνική Ελλάδας έρχονται νέες προκλήσεις, αρχής γενομένης από το Nations League του 2026, όπου θα συμμετάσχει στη League A.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, που βρίσκεται στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας της League A μαζί με Ουαλία, Τσεχία και Τουρκία, γνωρίζει τους πιθανούς αντιπάλους του για την κλήρωση που θα λάβει χώρα τους πρώτους μήνες του 2026.

Αναλυτικά τα γκρουπ δυναμικότητας της League A:

Α’ γκρουπ: Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία.

Β’ γκρουπ: Ιταλία, Ολλανδία, Δανία, Κροατία.

Γ’ γκρουπ: Σερβία, Βέλγιο, Αγγλία, Νορβηγία.

Δ’ γκρουπ: Ουαλία, Τσεχία, Ελλάδα, Τουρκία.

* Η Ελλάδα θα κληρωθεί με μία ομάδα από κάθε γκρουπ, εκτός από το Δ’.

Πώς επηρεάζει η πορεία της Εθνικής στο Nations League τη μοίρα της στα προκριματικά του Euro

H Εθνική Ελλάδας θα μετρήσει τις δυνάμεις της στο κορυφαίο επίπεδο απέναντι σε τρεις αντιπάλους παγκόσμιας κλάσης όμως έχει και ένα σημαντικό κίνητρο να διακριθεί στο Nations League, καθώς μέσα από αυτό θα προκύψουν τα γκρουπ δυναμικότητας για τα προκριματικά του Euro 2028.

Ειδικότερα, εάν η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς τερματίσει από 1η έως 3η στο γκρουπ της, τότε θα βρίσκεται στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας για την κλήρωση των προκριματικών του Euro.

Εάν από την άλλη μεριά η Ελλάδα τερματίσει τελευταία, τότε θα βρίσκεται στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας και θα έχει ένα μεγαθήριο στον όμιλό της, στην προσπάθεια για επιστροφή σε μια μεγάλη διοργάνωση.

Το θετικό για την ελληνική ομάδα είναι πως δεν μπορεί να “πέσει” χαμηλότερα από το δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας, κάτι που κέρδισε με τη μεγάλη νίκη επί της Σκωτίας στο Χάμπντεν Παρκ και την άνοδό της στη League A του Nations League.

Πώς θα προκύψουν τα γκρουπ δυναμικότητας των προκριματικών του Euro:

A’ γκρουπ: Οι ομάδες της League A που θα τερματίσουν από πρώτες έως τρίτες στο γκρουπ του Nations League

Β’ γκρουπ: Οι ομάδες της League A που θα τερματίσουν τέταρτες στο γκρουπ του Nations League και οι ομάδες της League B που θα τερματίσουν πρώτες ή δεύτερες στο γκρουπ τους

Γ’ γκρουπ: Οι ομάδες της League B που θα τερματίσουν τρίτες ή τέταρτες στο γκρουπ του Nations League και οι ομάδες της League C που θα τερματίσουν πρώτες στο γκρουπ τους

Δ’ γκρουπ: Οι ομάδες της League C που θα τερματίσουν από δεύτερες έως τέταρτες στο γκρουπ του Nations League

Ε’ γκρουπ: Οι ομάδες της League D

