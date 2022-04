ΟΗΕ: Η Ρωσία αποβάλλεται από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων – Τι ψήφισε η Ελλάδα

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ψήφισε σήμερα να ανασταλεί η συμμετοχή της Ρωσίας στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εδρεύει στη Γενεύη, λόγω της εισβολής της στην Ουκρανία.

Το αίτημα που είχαν υποβάλει δυτικές χώρες, με επικεφαλής τις ΗΠΑ, συγκέντρωσε 93 ψήφους υπέρ – ανάμεσά τους και η ψήφος της Ελλάδας – και 24 κατά, ενώ 58 χώρες – όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, απείχαν από την ψηφοφορία.

Για να ανασταλεί η συμμετοχή της Ρωσίας στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, χρειαζόταν πλειοψηφία δύο τρίτων των χωρών που θα ψήφιζαν υπέρ ή κατά κατά στην ψηφοφορία στην οποία κλήθηκαν τα 193 μέλη της Γενικής Συνέλευσης. Οι αποχές δεν υπολογίζονται, κατά τις ίδιες ππηγές.

Πρόκειται για τη δεύτερη φορά στην ιστορία του ΟΗΕ που αποβάλλεται χώρα από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς είχε προηγηθεί η Λιβύη το 2011.

«Οι εγκληματίες πολέμου δεν έχουν θέση σε σώματα του ΟΗΕ που στοχεύουν στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», έσπευσε να δηλώσει ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας.

Russia’s rights of membership in the UN Human Rights Council has just been suspended. War criminals have no place in UN bodies aimed at protecting human rights. Grateful to all member states which supported the relevant UNGA resolution and chose the right side of history.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 7, 2022