ΟΗΕ: Πάνω από 24.000 τόνοι ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα μετά την εκεχειρία

Περισσότεροι από 24.000 τόνοι ανθρωπιστικής βοήθειας έχουν εισέλθει στη Λωρίδα της Γάζας μετά την εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός, σύμφωνα με στοιχεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ). Ο Οργανισμός ζήτησε την ενεργό συμμετοχή μη κυβερνητικών οργανώσεων στη διανομή των ειδών, προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων αρωγής.

Ο Ραμίζ Αλακμπάροφ, αναπληρωτής ειδικός συντονιστής του ΟΗΕ για τα παλαιστινιακά εδάφη, ανέφερε ότι η βοήθεια έχει αυξηθεί σημαντικά από τις 10 Οκτωβρίου, ωστόσο παραμένουν προβλήματα συντονισμού με τις ισραηλινές αρχές και έλλειψη επαρκούς χρηματοδότησης.

«Φέραμε περισσότερους από 24.000 τόνους βοήθειας από όλα τα περάσματα και επανεκκινήσαμε τη διανομή τόσο σε κοινότητες όσο και σε νοικοκυριά», σημείωσε ο Αλακμπάροφ.

Από την πλευρά του, ο Σάμερ Αμπντελ Τζάμπερ, διευθυντής του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος (WFP) για τη Μέση Ανατολή, δήλωσε ότι μέσα σε 20 ημέρες συλλέχθηκαν περίπου 20.000 τόνοι τροφίμων εντός της Γάζας.

Οι κάτοικοι της περιοχής εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις σε τρόφιμα και πόσιμο νερό, αν και οι περιπτώσεις λεηλασιών ανθρωπιστικών κομβόι έχουν μειωθεί το τελευταίο διάστημα, διευκολύνοντας τη διανομή.

Ο ΟΗΕ υπογράμμισε ότι η εφαρμογή του αμερικανικού «σχεδίου των 20 σημείων» παραμένει κρίσιμη για την πλήρη λειτουργία των επιχειρήσεων αρωγής.

Ο επικεφαλής των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ, Τομ Φλέτσερ, χαρακτήρισε την αύξηση της βοήθειας «πραγματική πρόοδο», τονίζοντας ωστόσο ότι έχει καλυφθεί μόλις το 25% των 4 δισ. δολαρίων που απαιτούνται για τη χρηματοδότηση των ανθρωπιστικών δράσεων στη Γάζα.

