ΟΙΚΙΠΑ: Δράσεις και κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας

Την πρωτοχρονιάτικη πίτα της έκοψε η ΟΙΚΙΠΑ, παρουσία πλήθους μελών και φίλων της, αλλά και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας των πολιτών, την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου στην «Αγορά Αργύρη». Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε ο απολογισμός των δράσεων της οργάνωσης για τη χρονιά που πέρασε.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν και έδωσαν τις ευχές τους για τη νέα χρονιά, ο Βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, η Δημοτική Σύμβουλος κ. Αθηνά Καλλιμάνη-Γεωργιτσοπούλου, ως εκπρόσωπος του Δημάρχου Πατρέων, ο επικεφαλής της Δημοτικής παράταξης ΣΠΙΡΑΛ Πέτρος Ψωμάς και ο Δημοτικός σύμβουλος Θάνος Δούρος. Παραβρέθηκε επίσης ο εκπρόσωπος του Αντιπεριφερειάρχη Φωκίωνα Ζαΐμη, Νίκος Γιώτης.

Την εκδήλωση χαιρέτησαν επίσης εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών και συγκεκριμένα ο Ανδρέας Σαμοθρακίτης από την κίνηση ΠΡΟΤΑΣΗ, ο Ανδρέας Σπηλιώτης, από την ΚΟΙΝΟ-ΤΟΠΙΑ, ο Βασίλης Κοτσώνης από το σύλλογος υγείας και περιβάλλοντος περιοχής κέντρου υγείας Χαλανδρίτσας, ο Σπύρος Αντωνιάδης από τον ιστιοπλοϊκό όμιλο Πατρών, ο Κώστας Τσαχρέλιας από τον αντικαπνιστικό σύλλογο καθώς και ο εκπρόσωπος του ΤΙΤΑΝ ΑΕ Ιωάννης Μπασκούτας επικεφαλής αντιπροσωπείας του εργοστασίου της Πάτρας.

Τον απολογισμό της οργάνωσης παρουσίασε το μέλος της ΟΙΚΙΠΑ Γιώργος Κανέλλης, ενώ έγινε Ιδιαίτερη αναφορά στην υπόθεση της διεκδίκησης έκτασης 35 στρεμμάτων στην παραλία της Καλόγριας από ιδιώτη, μια υπόθεση που εκκρεμεί παρά τις αντιδράσεις φορέων και βουλευτών της περιοχής, από το μέλος της ΟΙΚΙΠΑ Θωμά Κουτρούμπα.

Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης, έγινε παρουσίαση φωτογραφικού υλικού από τις εκδρομές της ΟΙΚΟ-παρέας στις Βαλτικές χώρες και την Αλβανία, από το μέλος της ΟΙΚΙΠΑ Οδυσσέα Ξεριζωτή.

Το φλουρί της βασιλόπιτας κέρδισε η καλή μας φίλη Μαρία Παπαχριστοπούλου και σαν δώρο πήρε ένα ιδιαίτερα καλαίσθητο φωτογραφικό λεύκωμα του δάσους της Στροφυλιάς.

Η ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΙΠΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΤΕΡΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

«Κύρια πεδία της δράσης της Οικολογικής Κίνησης Πάτρας τη χρονιά που πέρασε, ήταν όπως πάντα η υπεράσπιση των εθνικών μας πάρκων, και των άλλων προστατευόμενων περιοχών, περιλαμβανομένων των αστικών, η βελτίωση της εικόνας της πόλης μας και την προώθηση οικολογικών ιδεών και λύσεων στα ζητήματα της ενέργειας, των μεταφορών, της κυκλικής οικονομίας, της ρύπανσης νερών και εδαφών, της διατροφής, του αστικού περιβάλλοντος.

Ας παρουσιάσουμε λοιπόν τα κυριότερα πεδία δράσης μας αυτής της χρονιάς.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Ξεκινήσαμε στην αρχή της χρονιάς, με αφορμή την υπογραφή της Σύμβασης για την κατασκευή της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων και της Μονάδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων επισημαίνοντας,όπως κάναμε επί χρόνια την ανάγκη να κάνουμε τα αναγκαία παράλληλα βήματα στην ενημέρωση – εκπαίδευση του κοινού και των επαγγελματιών της εστίασης στον διαχωρισμό των Απορριμμάτων, με δεδομένο ότι η Μονάδα Επεξεργασίας έχει σχεδιαστεί για 54.000 τόνους ενώ το σύνολο είναι περίπου 90.000 ετησίως. Τα ξαναλέμε και σήμερα, ελπίζουμε σε ώτα ακουόντων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΙ-ΝΕΡΟ

Συνεχίσαμε τον αγώνα μας, με αναλυτικές αναφορές μας στις αρμόδιες Υπηρεσίες κατά της αντιεπιστημονικής εφαρμογή του προγράμματος ΑΝΤΙΝΕΡΟ, που υποτίθεται ότι υπηρετεί την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών. Γίνεται όμως με τόσο εσφαλμένο τρόπο και κόστος για την πανίδα ευαίσθητων βιοκοινοτήτων όπως το δάσος της περιοχής Καϊάφα στην Ηλεία, ώστε μαζί με δεκάδες άλλες περιβαλλοντικές οργανώσεις προσφύγαμε στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και η αναφορά μας ήδη έχει γίνει δεκτή προς εξέταση. Ελπίζουμε έτσι, να ασκηθεί αποτελεσματική πίεση στο δικό μας Υπουργείο Περιβάλλοντος, ώστε να συνεχίσει μεν την εκτέλεση προγραμμάτων για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών, χωρίς όμως βαριά πλήγματα σε βάρος της άγριας ζωής, ιδίως της ερπετοπανίδας.

Ταχθήκαμε κατά της σχεδιαζόμενης Μονάδας Αντλησιοταμίευσης στην Λίμνη Τριχωνίδα, σύμφωνα με την πολιτική μας θέση “ΝΑΙ στην αναγκαία αντλησιοταμίευση αλλά μ προτεραιότητα τα ΤΕΧΝΗΤΑ σώματα νερού και όχι τα φυσικά”.

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Παρέμβασή μας στον Δήμο και την Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιβάλλοντος για κραυγαλέα περίπτωση χρήσης χώρου δημόσιου δρόμου για αποθήκευση υλικών για ανακύκλωση, στην οδό (όχι ακόμη διανοιγμένη) Καραμανλή στην Αγυιά έφερε αποτέλεσμα. Επίσης καταγγελίες μας για μπάζωμα – ισοπέδωση υγροτοπικού τμήματος σε επαφή με το Έλος της Αγυιάς, οδήγησαν στην επέμβαση των Υπηρεσιών του Δήμου, σε έκθεση αυθαιρέτου και πρόστιμα στους παρανομούντες.

Καταθέσαμε σειρά προτάσεων σε σύσκεψη της Αντιδημαρχίας Περιβάλλοντος για την αναβάθμιση του Πρασίνου της πόλης, τονίζοντας και την ανάγκη φυσικά άλση όπως το Πλατανόδασος στην εκβολή του Χαράδρου και το Έλος Αγυιάς να αντιμετωπίζονται ως τέτοια και όχι ως τεχνητά πάρκα. Παραμένει ζητούμενο μια προωθημένη πολιτική ορατής αναβάθμισης του Πρασίνου της πόλης μας. Σημειώνουμε στα θετικά τη συνεργασία των υπηρεσιών του Δήμου με μέλη μας για τη δημιουργία αντιπυρική ζώνης στο έλος της Αγυιάς, ώστε το αναγκαίο έργο να γίνει χωρίς να βλαβούν ευαίσθητα είδη ερπετοπανίδας που ζουν εκεί.

Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΑΛΟΓΡΙΑΣ

Ένα μεγάλο μέτωπο μάχης για όλο το 2025 (και έχει συνέχεια) ήταν η νομική μάχη για την διατήρηση σε δημόσια κτήση του δημόσιου κτήματος ΑΚ 32, ειδικότερα 35 από τα 57 στρέμματα της έκτασής του, στον παλαιό αιγιαλό της παραλίας της Καλόγριας, στο πόδι των Μαύρων Βουνών, που χρόνια διεκδικούνται από ιδιώτη. Ήδη με ευθεία εντολή του (πρώην σήμερα) ΓΓ Δημόσιας Περιουσίας του Υπ. Οικονομικών κ. Τσούρα , και παρά τις αντιρρήσεις της Κτηματικής Υπηρεσίας Αχαϊας, έχει παραχωρηθεί σε αυτόν.

Έχουμε ήδη ζητήσει με αναλυτικό και εμπεριστατωμένο έγγραφο της δικηγόρου μας κ. Σοφίας Παυλάκη, την ανάκληση της παραχώρησης για βαριά νομικά ελαττώματα όπως το μεταγενέστερο, αντίθετα με την πρόβλεψη του σχετικού νόμου, της υπογραφής του συμβολαίου που φέρει το ακίνητο ως ιδιοκτησία του εν λόγω ιδιώτη, η επαφή με “απάτητη”, κατά νόμο, παραλία, το ότι έχει ήδη περάσει στην ιδιοκτησία της ΕΤΑΔ, ελλείψεις που αφορούν το αδιάκοπο των μεταβιβάσεων του ακινήτου στο παρελθόν, μη εγγραφή στο κτηματολόγιο και καταθέτουμε μηνυτήρια αναφορά για διερεύνηση περιπτώσεων παραβάσεων καθήκοντος. Επιμένουμε στην υπόθεση αυτή και ευτυχώς ενεργούμε από κοινού με τον Δήμο Δυτ. Αχαΐας, την ΠΕΔΔΕ (Περιφερειακή Ένωση Δήμων δ. Ελλάδας), το ΤΕΕ Δ. Ελλάδας, την Περιφέρεια Δ. Ελλάδας για να αποτραπεί η απώλεια μέρους ενός κοινού αγαθού όπως η πασίγνωστη αυτή παραλία.

ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ

Προβάλλαμε για ακόμη μια χρονιά το θέμα των καταπατημένων 803 στρεμμάτων δασικής γης στα Σαμαρέικα σχετική ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ και ερώτηση στη Βουλή από τον ανεξάρτητο βουλευτή κ. Μανούσο. Ήδη τοποθετήθηκε και οπτική ίνα στον παράνομο “οικισμό” Σαμαρέικα , χωρίς να ζητηθεί καν γνώμη της Μονάδας ΟΦΥΠΕΚΑ του Εθνικού Πάρκου και η σχετική έγγραφη διαμαρτυρία μας δεν έφερε αποτέλεσμα.

Αλάτι σε μια ακόμη πληγή του Εθνικού πάρκου Κοτυχίου Στροφυλιάς έριξε ο νομοθετικός εκ νέου καθορισμός Λατομικής Ζώνης στα Μαύρα Βουνά Αράξου, μετά από 14 χρόνια παρατάσεων. Η ένστασή μας κατά της απόφασης αυτής απορρίφθηκε με επιχειρήματα τυπικού χαρακτήρα από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Δ. Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων.

Μια ελπιδοφόρα εξέλιξη ήταν η Διοικητική Έκθεση της Κτηματική Υπηρεσίας Αχαΐας για την υγροτοπική περιοχή “Φούσα” Δυτικής Αχαϊας. Την χαρακτηρίζει επισήμως “Βαλτώδη δημόσια έκταση” μετά από έρευνα που προκάλεσε μακρόχρονη αλληλογραφία με την ΟΙΚΙΠΑ και παροχή στοιχείων από μας. Εκκρεμεί βέβαια ο καθαρισμός της περιοχής από τα μπάζα και τις αποθέσεις απορριμμάτων, ευθύνη του Δήμου Δ. Αχαϊας.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η ετήσια γενέθλια εκδήλωσή μας έγινε, με αφορμή και την Ημέρα Περιβάλλοντος, με θέμα “Μεσογειακή βιοποικιλότητα και κλιματική αλλαγη” και ομιλητές τους καθηγητές του Πανεπιστημίιου Πατρών Π. Δημόπουλο και Γρ. Ιατρού και την ερευνήτρια κ. Ελ. Λιβέρη.

Με τον κ. Δημόπουλο και την κ. Λιβέρη συνεργαζόμαστε ήδη και προχωρούμε δράσεις στο πλαίσιο προγράμματος χρηματοδοτημένου από το “Πράσινο Ταμείο” με τίτλο “«Πολίτες στην υπηρεσία των Κενταύρ(ι)ων-Καινοτομία, διαχείριση, προστασία». Το πρόγραμμα έχει στόχο την καταγραφή, παρακολούθηση και προστασία σπάνιων και ενδημικών ειδών του πολυποίκιλου γένους Centaurea (κενταύριες) εθνικού και κοινοτικού ενδιαφέροντος στην περιοχή της Δ. Ελλάδας.

Η ΟΙΚΙΠΑ είναι ο δικαιούχος του προγράμματος και το Τμήμα Βιολογίας μας παρέχει την επιστημονική υποστήριξη. Ήδη έχουν γίνει ενημερωτική εκδήλωση για τις κενταύριες στα γραφεια μας και φύτευση ατόμων των σπάνιων υποειδών κενταύριας (aitolica και Harelii) στον βοτανικό κήπο του Πανεπιστημίου Πατρών.

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Με επιτυχία συνεχίσαμε και τις τακτικές μας εκδηλώσεις όπως την ανακύκλωση συσκευών στο πάρκιγκ Καλεντζώτη και το repair Cafe στα γραφεία μας, μαζί με την ΚΟΙΝΣΕΠ “Ανακυκλώνω στην πηγή”.

Παρουσιάσαμε την Τεχνητή Νοημοσύνη και τα προβλήματά της σε μέλη και φίλους στα γραφείας μας, με ομιλητή τον καθηγητή Δημήτρη Καλλέ. Mέλη της ΟΙΚΙΠΑ και η Ερευνητική Ομάδα Χημείας Περιβάλλοντος της καθηγήτριας του Παν/μίου Πατρών κ. Χρυσής Καραπαναγιώτη, ένωσαν τις δυνάμεις τους και πραγματοποιήσαμε εθελοντικό καθαρισμό στην παραλία των εκβολών του Γλαύκου ποταμού το Σάββατο 29 Νοεμβρίου.

Η ετήσια φωτογραφική μας πρωτομαγιάτικη έκθεση στα Ψηλαλώνια, όπως πάντα με μεγάλη επισκεψιμότητα, είχε φέτος θέμα “Η ομορφιά των νησιών μας”.Η χάρη μας έφτασε μέχρι και τα περίφημα για την οικολογική τους αξία νησιά Γκαλαπάγκος του Ειρηνικού, από τα οποία δημοσιεύσαμε αποκλειστικό ρεπορτάζ φίλης της Κίνησης!

Οι εκδρομές μας περιλάμβαναν ημερήσιες εξόρμήσεις μαζί με άλλους φορείς στη Στροφυλιά, και επίσκεψη στο κάστρο Χλεμούτσι και τη Λιμνοθάλασσα του Κοτυχίου. Επίσης στη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου και τις όχθες των εκβολών του Ποταμού Αχελώου.

Τις ωραίες βαλτικές χώρες (Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία) επισκεφθήκαμε στη μεγάλη μας καλοκαιρινή εκδρομή και την γειτονική μας Αλβανία για ένα τριήμερο επισκεφθήκαμε το φθινόπωρο».

