ΟΙΚΙΠΑ Πάτρας: Πολίτες στην υπηρεσία των Κενταύρ(ι)ων

Ερευνητικό πρόγραμμα της ΟΙΚΙΠΑ, σε συνεργασία με το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, χρηματοδοτούμενο από το Πράσινο Ταμείο.

 

ΟΙΚΙΠΑ Πάτρας: Πολίτες στην υπηρεσία των Κενταύρ(ι)ων
23 Σεπ. 2025 10:34
Pelop News

Εγκρίθηκε από το «ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ» της πρότασης που υπέβαλλε η  Οικολογική Κίνηση Πάτρας (ΟΙΚΙΠΑ), σε συνεργασία με το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου μας, στα πλαίσια του προγράμματος «Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες» η οποία έχει στόχο την καταγραφή, παρακολούθηση και προστασία σπάνιων και ενδημικών ειδών του πολυποίκιλου γένους Centaurea (κενταύριες) εθνικού και κοινοτικού ενδιαφέροντος στην περιοχή της Δ. Ελλάδας.

Η δράση που έχει τίτλο «Πολίτες στην υπηρεσία των Κενταύρ(ι)ων-Καινοτομία, διαχείριση, προστασία» ξεκίνησε την 1-9-2025 και θα ολοκληρωθεί σε 18 μήνες.

Στην ομάδα έργου συμμετέχουν 8 μέλη της ΟΙΚΙΠΑ και από το Πανεπιστήμιο Πατρών οι κ.κ. Παναγιώτης Δημόπουλος, Ιωάννης Κόκορης, Ελένη Λιβέρη και Αρης Ζωγραφίδης.

Το εγκριθέν πρόγραμμα εντάσσεται στη Θεματική ενότητα Θ.Ε.4.1. «Καταγραφή, παρακολούθηση, διατήρηση και αποκατάσταση των φυσικών οικοτόπων και των ειδών κοινοτικού και εθνικού ενδιαφέροντος με στόχο την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας». Προβλέπεται η καταγραφή, παρακολούθηση, διατήρηση και αποκατάσταση, όπου κρίνεται απαραίτητο, πέντε (5) φυτικών ειδών εθνικού ενδιαφέροντος του γένους Centaurea, εκ των οποίων δύο (2) περιλαμβάνονται και στην Κοινοτική Οδηγία 92/43/ΕΚ. Οι δράσεις που προτείνονται έχουν στόχο την ανάσχεση της απώλειας της φυτοποικιλότητας στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας όπου δραστηριοποιείται κυρίως η ΟΙΚΙΠΑ.

Σκοπός του προτεινόμενου έργου είναι η συμβολή στην εντός- και εκτός- τόπου διατήρηση της βιοποικιλότητας της Ελληνικής χλωρίδας με έμφαση στην μελέτη και προστασία των απειλούμενων, σπάνιων και ενδημικών κενταυριών κοινοτικού και εθνικού ενδιαφέροντος που εξαπλώνονται στην Δυτική Ελλάδα με δράσεις συνέργειας πολιτών και επιστημόνων. Στην Δυτική Ελλάδα (Αχαΐα, Αιτωλοακαρνανία και Ηλεία) φύονται μερικές από τις πιο σπάνιες κενταύριες οι οποίες χρήζουν άμεσης ανάγκης in situ και ex situ διατήρησης.
Οι κενταύριες κοινοτικού ή/και εθνικού ενδιαφέροντος που θα μελετηθούν είναι οι: Centaurea aetolica, C. alba, C. heldreichii, C.niederi, C. pumilio.

Το έργο με τίτλο: «Πολίτες στην υπηρεσία των Κενταύρ(ι)ων: καινοτομία, διαχείριση και προστασία» υλοποιείται στο πλαίσιο του «Χρηματοδοτικού Προγράμματος Φυσικό Περιβάλλον και Κλιματική Ουδετερότητα 2024, ΑΠ.4 Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες», με προϋπολογισμό 47.400 € και χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο. Δικαιούχος του έργου: ΟΙΚΙΠΑ με συνδικαιούχο το Πανεπιστήμιο Πατρών (Τμήμα Βιολογίας).
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:31 Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Διεξαγωγή Fam Trip με τη Δήμητρα Κοντοβά για την ανάδειξη της προσβασιμότητας στον τουρισμό
16:27 Πάτρα: Η Διονυσία Κουκίου δημοσιοποίησε το βίντεο με το bullying στο Γυμνάσιο Παραλίας – Τι είπε η θεία του θύματος
16:19 Αναβολή στη συνάντηση του Μητσοτάκη με τον Ερντογάν!
16:11 Το θρίλερ και ο γρίφος με το χρονικό της ταφής της 91χρονης από την 62χρονη κόρη της
16:00 April Balascio: «Ο πατέρας μου ήταν κατά συρροή δολοφόνος, εγώ τον κατέδωσα στην αστυνομία»
15:48 Θεσσαλονίκη: Τα 21 κιλά κοκαΐνης και η ποινή των ισοβίων σε τρεις Αλβανούς
15:33 ΗΠΑ: Οι Μυστικές Υπηρεσίες εντόπισαν παράνομο δίκτυο με 100.000 SIM και 300 σέρβερς κοντά στον ΟΗΕ ΒΙΝΤΕΟ
15:31 Ο Ιάσονας έχανε τη ζωή του και οι φίλοι του τον έψαχναν, κανείς τους δε γνώριζε τι συνέβη
15:30 «Μαμά γερνάω» αλλά… κοιμάμαι στο παιδικό κρεβάτι
15:13 Βία ανηλίκων: Ξύρισε τα μαλλιά του για να ξεγελάσει τις αρχές, με άλλους 4 νεαρούς ξυλοκόπησε 14χρονο
15:00 ΟΟΣΑ: Ανθεκτική η παγκόσμια οικονομία παρά τον «πόλεμο δασμών» Τραμπ
15:00 Εμπορικός Σύλλογος Καλαβρύτων: Χειμερινός προορισμός με… εκκρεμότητες – Στέγαση, πάρκινγκ και πεζοδρόμια
14:58 4ος Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος «Φάνης Τσιμιγκάτος»: Υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών
14:56 Βολές Καστανίδη κατά ΠΑΣΟΚ: «Αδρανές το Πολιτικό Συμβούλιο από το 2024»
14:51 Πάτρα: Φωτιά στην Κρήνη, ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
14:47 Άρειος Πάγος: Κρίσιμη απόφαση για τον υπολογισμό τόκων στις ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη
14:45 Το ΝΑΤΟ «απαντά» στη Ρωσία: Έκτακτη συνεδρίαση για τις παραβιάσεις στην Εσθονία
14:41 Νέες αποκαλύψεις από τη γιαγιά του Παναγιωτάκη για την Μουρτζούκου: «Η Ειρήνη έδινε ναρκωτικά σε αστυνομικό»
14:30 «Κάθε φορά, ακούμε αβάσιμες κατηγορίες», η θέση της Ρωσίας για τα drones
14:27 Λεχαινά: Αποχαιρετούν τον Θοδωρή Αναστόπουλο – Αρχιτέκτονα, δημιουργό και άνθρωπο του πολιτισμού
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 23/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ