ΟΙΚΙΠΑ Πάτρας: Πολίτες στην υπηρεσία των Κενταύρ(ι)ων

Εγκρίθηκε από το «ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ» της πρότασης που υπέβαλλε η Οικολογική Κίνηση Πάτρας (ΟΙΚΙΠΑ), σε συνεργασία με το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου μας, στα πλαίσια του προγράμματος «Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες» η οποία έχει στόχο την καταγραφή, παρακολούθηση και προστασία σπάνιων και ενδημικών ειδών του πολυποίκιλου γένους Centaurea (κενταύριες) εθνικού και κοινοτικού ενδιαφέροντος στην περιοχή της Δ. Ελλάδας.

Η δράση που έχει τίτλο «Πολίτες στην υπηρεσία των Κενταύρ(ι)ων-Καινοτομία, διαχείριση, προστασία» ξεκίνησε την 1-9-2025 και θα ολοκληρωθεί σε 18 μήνες.

Στην ομάδα έργου συμμετέχουν 8 μέλη της ΟΙΚΙΠΑ και από το Πανεπιστήμιο Πατρών οι κ.κ. Παναγιώτης Δημόπουλος, Ιωάννης Κόκορης, Ελένη Λιβέρη και Αρης Ζωγραφίδης.

Το εγκριθέν πρόγραμμα εντάσσεται στη Θεματική ενότητα Θ.Ε.4.1. «Καταγραφή, παρακολούθηση, διατήρηση και αποκατάσταση των φυσικών οικοτόπων και των ειδών κοινοτικού και εθνικού ενδιαφέροντος με στόχο την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας». Προβλέπεται η καταγραφή, παρακολούθηση, διατήρηση και αποκατάσταση, όπου κρίνεται απαραίτητο, πέντε (5) φυτικών ειδών εθνικού ενδιαφέροντος του γένους Centaurea, εκ των οποίων δύο (2) περιλαμβάνονται και στην Κοινοτική Οδηγία 92/43/ΕΚ. Οι δράσεις που προτείνονται έχουν στόχο την ανάσχεση της απώλειας της φυτοποικιλότητας στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας όπου δραστηριοποιείται κυρίως η ΟΙΚΙΠΑ.

Σκοπός του προτεινόμενου έργου είναι η συμβολή στην εντός- και εκτός- τόπου διατήρηση της βιοποικιλότητας της Ελληνικής χλωρίδας με έμφαση στην μελέτη και προστασία των απειλούμενων, σπάνιων και ενδημικών κενταυριών κοινοτικού και εθνικού ενδιαφέροντος που εξαπλώνονται στην Δυτική Ελλάδα με δράσεις συνέργειας πολιτών και επιστημόνων. Στην Δυτική Ελλάδα (Αχαΐα, Αιτωλοακαρνανία και Ηλεία) φύονται μερικές από τις πιο σπάνιες κενταύριες οι οποίες χρήζουν άμεσης ανάγκης in situ και ex situ διατήρησης.

Οι κενταύριες κοινοτικού ή/και εθνικού ενδιαφέροντος που θα μελετηθούν είναι οι: Centaurea aetolica, C. alba, C. heldreichii, C.niederi, C. pumilio.

Το έργο με τίτλο: «Πολίτες στην υπηρεσία των Κενταύρ(ι)ων: καινοτομία, διαχείριση και προστασία» υλοποιείται στο πλαίσιο του «Χρηματοδοτικού Προγράμματος Φυσικό Περιβάλλον και Κλιματική Ουδετερότητα 2024, ΑΠ.4 Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες», με προϋπολογισμό 47.400 € και χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο. Δικαιούχος του έργου: ΟΙΚΙΠΑ με συνδικαιούχο το Πανεπιστήμιο Πατρών (Τμήμα Βιολογίας).

