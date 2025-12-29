Οικοδομή: Αύξηση των αδειών τον Σεπτέμβριο

Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2025 ανήλθαν σε 2.524 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 597.813 m2 επιφάνειας και 2.911.946 m3 όγκου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 12,9%

29 Δεκ. 2025 15:54
Pelop News

Αισθητά ενισχυμένη ήταν η οικοδομική δραστηριότητα στην χώρα για πέμπτο διαδοχικό μήνα τον Σεπτέμβριο, με διψήφια ποσοστά αύξησης των αδειών αν και αφορούσαν συγκριτικά πιο περιορισμένες επιφάνειες και όγκους.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, δείχνει να κλείνει σταθερά το χάσμα που είχε ανοίξει στις αρχές του έτους σε σχέση με πέρυσι, μέτα το “μπλοκάρισμα” που είχε προκαλέσει ο ΝΟΚ.

Ειδικότερα, όπως ενημέρωσε η ΕΛΣΤΑΤ, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής – Δημόσιας), κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2025, στο σύνολο της Χώρας με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 2.549 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 616.183 m2 επιφάνειας και 3.063.040 m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, αύξηση κατά 12,5% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 6,5% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 5,1% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2025 ανήλθαν σε 2.524 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 597.813 m2 επιφάνειας και 2.911.946 m3 όγκου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 12,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 7,9% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 5,3% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Οι εκδοθείσες άδειες Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2025, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθαν σε 25 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 18.370 m2 επιφάνειας και 151.094 m3 όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2025, είναι 4,9%.

Το εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2025, η Συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει, στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 6,3% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 13,8% στην επιφάνεια και μείωση κατά 7,6% στον όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του έτους 2024.

Κατά την ίδια περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2025, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 6,3% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 13,7% στην επιφάνεια και μείωση κατά 7,1% στον όγκο, σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2024

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Οκτώβριο 2024 έως τον Σεπτέμβριο 2025, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 29.555 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 6.563.671 m2 επιφάνειας και 30.251.590 m3 όγκου.

Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Οκτωβρίου 2023 – Σεπτεμβρίου 2024 παρατηρήθηκε μείωση κατά 2,4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 7,1% στην επιφάνεια και μείωση κατά 4,2% στον όγκο.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Οκτωβρίου 2024 – Σεπτεμβρίου 2025, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 2,5% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 7,2% στην επιφάνεια και μείωση κατά 4% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Οκτωβρίου 2023 – Σεπτεμβρίου 2024. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 3%.

