Οικογενειακή τραγωδία στον Κολωνό: Δύο αδέλφια νεκρά στη φωτιά, το διαμέρισμα έγινε παγίδα θανάτου

Βαριά τραγωδία γράφτηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Κολωνό, όταν φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου στην οδό Άργους άφησε πίσω δύο νεκρούς. Τα νεότερα στοιχεία συγκλίνουν ότι τα θύματα, ένας άνδρας και μία γυναίκα περίπου 50 ετών, ήταν αδέλφια, ενώ μία ηλικιωμένη γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα.

Οικογενειακή τραγωδία στον Κολωνό: Δύο αδέλφια νεκρά στη φωτιά, το διαμέρισμα έγινε παγίδα θανάτου
18 Απρ. 2026 8:55
Pelop News

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα του Σαββάτου σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου πολυκατοικίας στην οδό Άργους, στον Κολωνό, σε ένα περιστατικό που εξελίχθηκε μέσα σε λίγη ώρα σε οικογενειακή τραγωδία. Οι πυροσβέστες που μπήκαν στο φλεγόμενο διαμέρισμα εντόπισαν μία γυναίκα και έναν άνδρα χωρίς τις αισθήσεις τους, με τις νεότερες πληροφορίες να συγκλίνουν ότι πρόκειται για αδέλφια, ηλικίας περίπου 50 ετών.

Η φωτιά εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί και επεκτάθηκε γρήγορα, προκαλώντας σοβαρές ζημιές όχι μόνο στο διαμέρισμα όπου ξέσπασε, αλλά και σε γειτονικό χώρο της ίδιας τριώροφης πολυκατοικίας. Η ένταση του μετώπου προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, ενώ ένοικοι απομακρύνθηκαν από τα διπλανά διαμερίσματα για λόγους ασφαλείας. Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, δίνοντας μάχη σε ένα εξαιρετικά δύσκολο περιβάλλον.

Από το ίδιο περιστατικό μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και μία ακόμη γυναίκα, περίπου 80 ετών σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η οποία αντιμετώπιζε αναπνευστικά προβλήματα. Οι πρώτες αναφορές έκαναν λόγο αρχικά για δύο γυναίκες που διακομίστηκαν, εκ των οποίων η μία υπέκυψε στα σοβαρά εγκαύματά της, ενώ λίγο αργότερα εντοπίστηκε και ο άνδρας νεκρός μέσα στο διαμέρισμα. Αυτή η εξέλιξη εξηγεί και την αρχική σύγχυση γύρω από την ακριβή εικόνα των θυμάτων τις πρώτες ώρες της πυρκαγιάς.


Πώς εξελίχθηκε η τραγωδία

Η εικόνα που σχηματίστηκε από τις πρώτες ώρες είναι εκείνη μιας φωτιάς που εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα και εγκλώβισε τους ενοίκους πριν προλάβουν να αντιδράσουν. Το διαμέρισμα μετατράπηκε σε ασφυκτική παγίδα, ενώ οι πυροσβέστες κατάφεραν να μπουν στο εσωτερικό περίπου μία ώρα αργότερα, συνεχίζοντας παράλληλα την κατάσβεση και την έρευνα στους χώρους της πολυκατοικίας. Το βαρύτερο στοιχείο είναι ότι πίσω από το συμβάν μένουν δύο χαμένες ζωές μέσα στο ίδιο σπίτι.

Τι εξετάζεται για τα αίτια

Για την ώρα, τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν αποσαφηνιστεί επίσημα. Σε μαρτυρίες που μεταδόθηκαν από τα πρώτα ρεπορτάζ αναφέρεται ως πιθανό ενδεχόμενο η διαρροή υγραερίου, χωρίς όμως να υπάρχει μέχρι στιγμής επιβεβαιωμένο πόρισμα. Η διερεύνηση έχει περάσει στο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής, το οποίο θα εξετάσει πώς ξεκίνησε η φωτιά και γιατί το διαμέρισμα τυλίχθηκε τόσο γρήγορα στις φλόγες.

Ο Κολωνός ξημέρωσε με μια από τις πιο βαριές ειδήσεις της ημέρας: δύο αδέλφια νεκρά μέσα στο σπίτι τους, μία ηλικιωμένη γυναίκα στο νοσοκομείο και μια πολυκατοικία σημαδεμένη από τη φωτιά. Από εδώ και πέρα, το βάρος πέφτει στην επίσημη αποτύπωση των συνθηκών της τραγωδίας και στα πορίσματα που θα δώσουν απαντήσεις για το πώς ένα διαμέρισμα στην οδό Άργους μετατράπηκε σε παγίδα θανάτου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
