Οικογενειακή υπόθεση οι πολιτικές συναντήσεις για τον Μασκ: Είδε τον Ναρέντρα Μόντι με τρία παιδιά του

Συνήθειο φαίνεται ότι έχει κάνει τις οικογενειακές συναντήσεις με πολιτικούς ο Έλον Μασκ. Μετά, λοιπόν τον Ντόναλντ Τραμπ και το Λευκό Οίκο όπου πήγε με τον γιο του, συνάντησε τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι με τρία από τα παιδιά του.

Η συνάντηση έγινε χθες στο Blair House γνωστό και ως The President’s Guest House στην Ουάσιγκτον. Εκεί, λοιπόν, ο Mr.Tesla εμφανίστηκε να κρατάει από το χέρι τον 4χρονο γιο του X και την 3χρονη κόρη του Azure.

Had a very good meeting with @elonmusk in Washington DC. We discussed various issues, including those he is passionate about such as space, mobility, technology and innovation. I talked about India’s efforts towards reform and furthering ‘Minimum Government, Maximum Governance.’ pic.twitter.com/7xNEqnxERZ

— Narendra Modi (@narendramodi) February 13, 2025