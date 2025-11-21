Οικονομία: Πόσους φόρους θα πληρώνουν κάθε μήνα νοικοκυριά και επιχειρήσεις το 2026

Νοικοκυριά και επιχειρήσεις θα κληθούν να καταβάλουν φόρους ύψους 73,477 δισ. ευρώ, ποσό που μεταφράζεται σε μηνιαίες υποχρεώσεις άνω των 6,1 δισ. ευρώ, παρά τις φοροελαφρύνσεις ύψους 1,2 δισ. ευρώ που φέρνει από τον Ιανουάριο του 2026 η νέα φορολογική κλίμακα σε φορολογούμενους με παιδιά, μεσαία τάξη και νέους, τη μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης, του ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε μικρούς οικισμούς και των συντελεστών ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά. Η αύξηση κατά σχεδόν 2,5 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2025 αποδίδεται στη μεγέθυνση της οικονομίας και την άνοδο των εισοδημάτων.

Το δεύτερο εξάμηνο παραμένει το «βαρύ» κομμάτι του έτους, με 40,678 δισ. ευρώ έναντι 32,799 δισ. ευρώ στο πρώτο μισό.

Ο Ιούλιος είναι μήνας – φωτιά για τους φορολογούμενους καθώς στην εφορία θα πρέπει να καταβληθούν 8,564 δισ. ευρώ. Τότε ξεκινά και η πληρωμή της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος από τις νέες εκκαθαρίσεις δηλώσεων. Έως το τέλος Φεβρουαρίου 2026 θα έχουν εξοφληθεί οι τελευταίες δόσεις φόρου εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ του 2025, ενώ από τις 15 Μαρτίου ανοίγει η περίοδος υποβολής νέων δηλώσεων. Στο τέλος Μαρτίου αρχίζουν και οι νέες δόσεις ΕΝΦΙΑ, ξανά σε 12 μηνιαίες πληρωμές.

Οι μηνιαίοι στόχοι εισπράξεων

Ο προϋπολογισμός «μοιράζει» τις φορολογικές υποχρεώσεις ως εξής: Ιανουάριος 6,136 δισ. ευρώ, Φεβρουάριος 5,724 δισ. ευρώ, Μάρτιος 5,014 δισ. ευρώ, Απρίλιος 5,466 δισ. ευρώ, Μάιος 5,087 δισ. ευρώ, Ιούνιος 5,381 δισ. ευρώ, Ιούλιος 8,564 δισ. ευρώ, Αύγουστος 6,324 δισ. ευρώ, Σεπτέμβριος 6,412 δισ. ευρώ, Οκτώβριος 6,679 δισ. ευρώ, Νοέμβριος 5,738 δισ. ευρώ, Δεκέμβριος 6,961 δισ. ευρώ.

Κεντρικοί τροφοδότες των φορολογικών εσόδων παραμένουν ο ΦΠΑ και ο φόρος εισοδήματος. Οι φόροι σε αγαθά και υπηρεσίες αναμένεται να φέρουν 40,872 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,658 δισ. ευρώ. Μόνο ο ΦΠΑ θα αποδώσει 29,229 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 1,603 δισ. ευρώ, ενώ οι ΕΦΚ εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 7,460 δισ. ευρώ.

Τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος θα ανέλθουν σε 26,757 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 690 εκατ. ευρώ. Ο φόρος φυσικών προσώπων μειώνεται στα 15,815 δισ. ευρώ λόγω της αναμόρφωσης της κλίμακας και της απώλειας εσόδων 1,218 δισ. ευρώ, παρά την αύξηση μισθών και συντάξεων. Αντίθετα, τα έσοδα από τον φόρο νομικών προσώπων αυξάνονται στα 8,576 δισ. ευρώ λόγω καλύτερων αποτελεσμάτων των επιχειρήσεων.

Οι τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας εκτιμώνται στα 2,328 δισ. ευρώ, μειωμένοι κατά 83 εκατ. ευρώ εξαιτίας της έκπτωσης ΕΝΦΙΑ. Οι φόροι και δασμοί επί εισαγωγών ανεβαίνουν στα 432 εκατ. ευρώ, ενώ οι λοιποί φόροι επί παραγωγής ενισχύονται στα 661 εκατ. ευρώ λόγω της απόδοσης 200 εκατ. ευρώ από τα κέρδη της ΤτΕ. Σταθεροί παραμένουν οι φόροι κεφαλαίου στα 250 εκατ. ευρώ, ενώ οι λοιποί τρέχοντες φόροι διαμορφώνονται στα 2,345 δισ. ευρώ, ενισχυμένοι κατά 52 εκατ. ευρώ.

