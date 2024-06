Οικονομικά Αποτελέσματα METRO ΑΕΒΕ: Συνεχίζει τη θετική της πορεία και το 2023

Η METRO ΑΕΒΕ κατάφερε να αυξήσει τόσο τον κύκλο εργασιών, όσο και την κερδοφορία της το 2023, παρά τις απαιτητικές συνθήκες της αγοράς. Οι ενοποιημένες καθαρές πωλήσεις έφτασαν τα €1.590 δισ., αυξημένες κατά 6%. Τα κέρδη προ φόρων αποσβέσεων και τόκων (EBITDA) ανήλθαν σε €77,5 εκατ. έναντι €61,3 εκατ. το 2022 (αύξηση 26,5%). Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €31,0 εκατ. έναντι €28,3 εκατ. το προηγούμενο έτος, (αύξηση 9,6%). Τα κέρδη προ φόρων αντιστοιχούν στο 1,95% των καθαρών πωλήσεων.

2022 2023 % Μεταβολή Καθαρές Πωλήσεις € 1.501 δισ. € 1.590 δισ. +6,0% EBITDA € 61,3 εκατ. € 77,5 εκατ. +26,5% Κέρδη προ φόρων € 28,3 εκατ. € 31,0 εκατ. +9,6%

Παρά τις συνεχιζόμενες υψηλές πληθωριστικές πιέσεις που επηρεάζουν τα νοικοκυριά, τις διαρκείς νομοθετικές παρεμβάσεις στην εμπορική πολιτική, την κλιματική κρίση και τις γεωπολιτικές αστάθειες στην Ευρώπη που είχαν επίπτωση στις πωλήσεις και στη διαθεσιμότητα των προϊόντων, η METRO αποτιμά θετικά άλλη μία χρονιά. Σε μία γενικότερη συνθήκη πίεσης των περιθωρίων κέρδους σε όλο τον κλάδο, η εταιρεία πέτυχε ικανοποιητική κερδοφορία σε σχέση με το 2022, γεγονός που απορρέει από τον στρατηγικό σχεδιασμό και τις επενδυτικές της κινήσεις στην ανάπτυξη του δικτύου, στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην αξιοποίηση της τεχνολογίας.

Η METRO είναι μία εταιρεία με σημαντικό κοινωνικό-οικονομικό αποτύπωμα στη χώρα. Απασχολεί πάνω από 11.000 εργαζόμενους, γεγονός που την καθιστά έναν από τους μεγαλύτερους εργοδότες και το ύψος των αμοιβών και παροχών για το 2023 ξεπερνάει τα €208 εκατ., ενώ για το 2024, το ποσό αυτό αναμένεται να αυξηθεί κατά €17 εκατ. Παράλληλα, η συμβολή της METRO στην εθνική οικονομία μέσω άμεσων και έμμεσων φόρων αντιστοιχεί σε €103,5 εκατ., το 2023.

Στα My market οι πωλήσεις αυξήθηκαν, επηρεασμένες από τις πληθωριστικές πιέσεις με μικρή μείωση πωλήσεων σε όγκο, ακολουθώντας την εικόνα του κλάδου των σούπερ μάρκετ. Στον τομέα της χονδρικής, τα METRO Cash & Carry παρουσίασαν αύξηση των πωλήσεων λόγω της ανόδου του τουρισμού, της αυξημένης διείσδυσης της αλυσίδας στον κλάδο της Ho.Re.Ca και του πληθωρισμού.

Τα My market και τα My market Local

Η αλυσίδα επενδύει στην οργανική της ανάπτυξη και για το 2024 έχει σχεδιάσει και υλοποιεί ένα δυναμικό πλάνο ανακαινίσεων σε 9 καταστήματα της Αττικής και της περιφέρειας, ενώ παράλληλα έχει συνάψει συμφωνίες και έχει αποκτήσει έναν μεγάλο αριθμό οικοπέδων και ακινήτων στα οποία θα δημιουργηθούν νέα καταστήματα. Η αλυσίδα σήμερα αριθμεί 249 καταστήματα, εκ των οποίων τα 22 είναι My market Local.

Τα My market Local κερδίζουν σταθερά το ενδιαφέρον νέων επενδυτών και παρουσιάζουν ικανοποιητική ανάπτυξη. Πρόσφατα άνοιξαν νέα My market Local στη Θεσσαλονίκη και συνολικά το 2024 εκτιμάται ότι θα ανοίξουν 25 νέα καταστήματα.

Το eshop.mymarket.gr παρουσιάζει 62% αύξηση στις επισκέψεις χρηστών. Η omnichannel εμπειρία, για τον πελάτη, εξασφαλίζεται από τη διάθεση του πλήρους κωδικολογίου, συμπεριλαμβανομένων και των ζυγιζόμενων προϊόντων, τη συνεργασία με τις επιγραμμικές πλατφόρμες, το δικό του quick delivery με την ονομασία «Speedy» ενώ πλέον διαθέτει πρωτοποριακή υπηρεσία συνδρομητικών πακέτων στους πελάτες του με την ονομασία «Saver Pass».

Τα METRO Cash & Carry

Το 2023 ήταν άλλη μία καλή χρονιά για τα METRO Cash & Carry, που αποτελούν διαχρονικά την ηγέτιδα αλυσίδα στο οργανωμένο χονδρεμπόριο, με μερίδιο που πλησιάζει το 50%. Η αλυσίδα μεγιστοποίησε τη διείσδυσή της στις επιχειρήσεις Ho.Re.Ca και διατήρησε την καλή της πορεία στον κλάδο της μεταπώλησης.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα eshop.metrocashandcarry.gr, μετά το δυναμικό του ξεκίνημα, εδραιώνεται και κερδίζει διαρκώς την αποδοχή του κοινού, καθώς έχει φτάσει ήδη τους 200.000 χρήστες.

MCC BEST VALUE | Κύπρος

Στα 4 χρόνια λειτουργίας, η επένδυση της METRO στην Κύπρο έχει ωριμάσει και αποδίδει θετικά αποτελέσματα. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 18% σε σχέση με το 2022 καθώς όλο και περισσότεροι επαγγελματίες μαθαίνουν και αξιοποιούν το μοντέλο των Cash and Carry που η METRO παρουσίασε στη χώρα. Ακολουθώντας τον αρχικό σχεδιασμό, έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία για την κατασκευή του 2ου καταστήματος της BEST VALUE ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ στην πόλη της Λευκωσίας, μεγέθους 3.000 τ.μ.

Πρατήρια Καυσίμων

Η METRO, με 14 πρατήρια καυσίμων, καθίσταται το μεγαλύτερο ανεξάρτητο δίκτυο στην Ελλάδα που δεν είναι ιδιολειτουργούμενα από οποιαδήποτε πετρελαϊκή εταιρεία. Η άριστη ποιότητα των καυσίμων εξασφαλίζεται από τις μακροχρόνιες συνεργασίες με την AVIN oil και την ΕΛΙΝΟΙΛ.

Σχεδιασμός 2024 και Επενδύσεις

Ο κύκλος εργασιών για το 2024 εκτιμάται ότι θα κινηθεί στα €1.650 εκατ., ενώ αναμένεται περαιτέρω βελτίωση της κερδοφορίας. Οι επενδύσεις για το 2024 αναμένεται να ξεπεράσουν τα €60 εκατ. Το δίκτυο των My market θα αυξηθεί τα επόμενα χρόνια κυρίως μέσω της ανάπτυξης των My market Local. Στον σχεδιασμό ανάπτυξης των METRO Cash & Carry έχει προβλεφθεί φέτος ένα νέο κατάστημα στη Δράμα και ένα dark store στην Πάτρα, ενώ η επένδυση της αλυσίδας στις επιχειρήσεις Ho.Re.Ca, εκτιμάται να έχει περαιτέρω θετική επίδραση στα οικονομικά της αποτελέσματα.

Η METRO ΑΕΒΕ έχει σχεδιάσει και υλοποιεί ένα φιλόδοξο, μακροπρόθεσμο πλάνο επενδύσεων και βιώσιμης ανάπτυξης, με το μεγαλύτερο ποσοστό επενδύσεων να δεσμεύεται στο πλάνο ανάπτυξης του δικτύου σε όλη την Ελλάδα.

Η εφοδιαστική αλυσίδα ενισχύθηκε σημαντικά με την ανακαίνιση και επέκταση του Κέντρου Διανομής Βορείας Ελλάδας και η εταιρεία εστιάζει πλέον την προσοχή της στο νέο Κέντρο Διανομής που πρόκειται να δημιουργήσει στον Ασπρόπυργο. Παράλληλα, ένα fulfilment center 10.500 τ.μ. θα υποστηρίξει τις υπηρεσίες διανομής των METRO Cash & Carry, εξασφαλίζοντας ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία και καλύτερη εξυπηρέτηση προς τους επαγγελματίες πελάτες της αλυσίδας.

Στοχεύοντας στην ενεργειακή ουδετερότητα των εγκαταστάσεων και τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος, βρίσκεται σε εξέλιξη το μεγαλύτερο στον κλάδο, πρόγραμμα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σταθμών. Οι επενδύσεις της εταιρείας στην αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό και είναι ήδη υπό κατασκευή ένα φωτοβολταϊκό πάρκο στη Σπαθόλακα Αχαΐας, ισχύος 5,2MW. Παράλληλα, έχει συναφθεί συμβόλαιο προμήθειας ενέργειας (PPA) με ένα αιολικό πάρκο στο Δίστομο Βοιωτίας, ισχύος 13,2MWκειται για ένα από τα πρώτα αντίστοιχα συμβόλαια στην Ελλάδα και είναι δεκαετούς διάρκειας.

Προτεραιότητα αποτελεί και ο Ψηφιακός μετασχηματισμός, καθώς οι επενδύσεις σε ψηφιακά εργαλεία με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, σταδιακά αποδίδουν, ενώ η χρήση της τεχνολογίας και του AI αναμένεται να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια.

Σχετικά με τη METRO AEBE :

H METRO AEBE είναι μια 100% ελληνική εταιρεία με οικογενειακή μετοχική σύνθεση. Από την πρώτη μέρα της ίδρυσής της, καινοτομεί εισάγοντας πρωτοπόρες πρακτικές στην ελληνική αγορά. Διαθέτει τρεις αλυσίδες καταστημάτων: τα καταστήματα χονδρικής METRO Cash & Carry, και τα καταστήματα λιανικής My market και My market Local, με συνολικά 299 σημεία σε όλη την Ελλάδα. Τον Ιανουάριο του 2020, η εταιρεία άνοιξε το πρώτο της κατάστημα (BEST VALUE για ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ) στην Κύπρο. Η εταιρεία απασχολεί περισσότερους από 11.000 εργαζόμενους, γεγονός που την καθιστά έναν από τους μεγαλύτερους εργοδότες πανελλαδικά.

