Οκτώ «σασμοί» δεν έφτασαν: Στο κόκκινο η βεντέτα στα Βορίζια, η ΕΛ.ΑΣ. χτενίζει τον Ψηλορείτη για όπλα

Η ανησυχία στα Βορίζια παραμένει έκδηλη, καθώς οι πληγές του μακελειού του Σαββάτου δεν έχουν αρχίσει καν να επουλώνονται. Οι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, που πλέον αγγίζουν τους 400 άνδρες, συνεχίζουν τις περιπολίες και τις έρευνες για να αποτραπούν νέες πράξεις αντεκδίκησης. Παράλληλα, οι προσπάθειες για «σασμό» έχουν πέσει στο κενό, με τις δύο οικογένειες να παραμένουν αμετακίνητες στις θέσεις τους.

Η μητέρα της 56χρονης γυναίκας που κηδεύτηκε χθες, δεν έχει επιστρέψει στο χωριό και παραμένει άγνωστο αν θα το πράξει, ενώ η μητέρα του 39χρονου θύματος απορρίπτει κάθε ιδέα συμφιλίωσης. «Οκτώ φορές έγινε σασμός μεταξύ μας και όλες παραβιάστηκαν», δήλωσε στην ΕΡΤ, αποτυπώνοντας το βάθος της ρήξης ανάμεσα στις δύο οικογένειες που ζουν μόλις τρία μέτρα μακριά η μία από την άλλη.

«Δεν μπορούμε να είμαστε πια γείτονες»

Οι συγγενείς του 39χρονου δηλώνουν πως δεν υπάρχει πλέον δρόμος επιστροφής, ούτε περιθώριο συνύπαρξης. Όπως μεταφέρει το ρεπορτάζ του ΕΡΤnews, η ένταση στο χωριό είναι μεγαλύτερη από τις προηγούμενες ημέρες, με τους κατοίκους να παραδέχονται πως «τα πράγματα είναι πολύ νωπά» και πως «δεν μπορεί να γίνει σασμός τώρα».

Αστυνομικές πηγές επισημαίνουν ότι η αντιπαλότητα είναι τεράστια, ενώ η παραμονή της οικογένειας των πέντε συλληφθέντων στο χωριό θεωρείται αυτή τη στιγμή αδύνατη.

Η ΕΛ.ΑΣ. ψάχνει όπλα σε σπηλιές, μνήματα και πηγάδια

Οι έρευνες των αρχών εστιάζουν πλέον στον εντοπισμό του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε στο φονικό. Με ανιχνευτές μετάλλων, αστυνομικοί πραγματοποιούν εκτεταμένες επιχειρήσεις στον Ψηλορείτη, ερευνώντας ακόμη και παλιά πηγάδια, σπηλιές και μνήματα. Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί τίποτα, ενώ οι κάτοικοι κρατούν σιγή.

Οι έρευνες θα συνεχιστούν και για την έκρηξη που προηγήθηκε του αιματηρού επεισοδίου, όταν βομβιστής ανατίναξε με δυναμίτη την οικία ενός εκ των κατηγορουμένων, πυροδοτώντας έναν νέο κύκλο βίας.

Σε απολογία τα τρία αδέλφια – Εμπλέκεται και η στρατιωτική δικαιοσύνη

Τα τρία αδέλφια που συνελήφθησαν για το φονικό αναμένεται να απολογηθούν, αφού πρώτα λάβουν 48ωρη προθεσμία. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπλοκής της στρατιωτικής δικαιοσύνης, καθώς ο νεότερος της οικογένειας, 19 ετών, υπηρετεί τη θητεία του και είχε λάβει άδεια την ημέρα του φονικού.

Ο εισαγγελέας αναμένεται στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου για να λάβει τις πρώτες εξηγήσεις, ενώ παραμένει ανοιχτό το ζήτημα σε ποιες φυλακές θα κρατηθούν οι κατηγορούμενοι, δεδομένου ότι στις φυλακές Αλικαρνασσού κρατούνται συγγενείς του 39χρονου θύματος.

Το χρονικό της παράδοσης

Τα τρία αδέλφια εντοπίστηκαν ύστερα από πολυήμερες έρευνες και πιέσεις της αστυνομίας, με κρίσιμο στοιχείο το σήμα κινητού τηλεφώνου του 19χρονου στρατιώτη από την περιοχή του Κόκκινου Πύργου.

Οι αρχές είχαν εντοπίσει ξενοδοχείο φιλικού προσώπου των φυγάδων και έθεσαν το σημείο υπό παρακολούθηση. Υπό την πίεση των συλλήψεων γνωστών και συγγενών τους, τα αδέλφια έκλεισαν ραντεβού παράδοσης το απόγευμα της Τρίτης σε πρατήριο καυσίμων στις Μοίρες, όπου παραδόθηκαν συνοδεία ταξί.

Ζωσμένο το χωριό – Εκπαίδευση από απόσταση για τους μαθητές

Με τον φόβο νέας ανάφλεξης, τα σχολεία στα Βορίζια λειτουργούν με τηλεκπαίδευση, ενώ τα σχολεία του Ζαρού άνοιξαν κανονικά. Την ίδια ώρα, αναμένονται ψυχολόγοι για να στηρίξουν τους μαθητές και τους γονείς του χωριού, που παραμένει σε αστυνομικό αποκλεισμό και βυθισμένο στο πένθος και τον φόβο.

Η κατάσταση στα Βορίζια εξακολουθεί να θυμίζει εύφλεκτο σκηνικό, όπου η παραμικρή σπίθα μπορεί να αναζωπυρώσει το μίσος. Οι αρχές παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή, ενώ οι δύο οικογένειες, καθηλωμένες στον πόνο και την οργή, δείχνουν ανίκανες –ή απρόθυμες– να σπάσουν τον κύκλο του αίματος.

