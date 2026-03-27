Όλα έτοιμα για το 4ο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: Ποιοι βρίσκονται στην 1η σειρά δίπλα στον Ανδρουλάκη

27 Μαρ. 2026 18:46
Από το μεσημέρι άρχισαν σύνεδροι του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ να φτάνουν στο Τάε Κβο Ντο, όπου θα διεξαχθεί το 4ο συνέδριο του κόμματος.

Αν και η κύρια αίθουσα δεν έχει ακόμη γεμίσει, αρκετοί σύνεδροι βρίσκονται στην είσοδο για να παραλάβουν τις διαπιστεύσεις τους.

Κι ενώ στις θέσεις του συνεδρίου έχουν τοποθετηθεί πράσινα και λευκά σημαιάκια στα χρώματα του ΠΑΣΟΚ, ενδιαφέρον έχει και η ταξιθεσία στην πρώτη σειρά των καθισμάτων.

Στο κέντρο βρίσκεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ δίπλα του κάθεται από τη μία πλευρά ο ευρωβουλευτής του κόμματος Γιάννης Μανιάτης κι από την άλλη ο Γραμματέας της ΚΟΕΣ Γιάννης Βαρδακαστάνης που θα απευθύνει χαιρετισμό στην έναρξη του συνεδρίου.

Δίπλα του κάθονται οι Γιώργος Παπανδρέου και Ευάγγελος Βενιζέλος, η Άννα Διαμαντοπούλου, ο Γραμματέας της ΚΠΕ Ανδρέας Σπυρόπουλος, ο Πάρις Κουκουλόπουλος, που διαδέχτηκε τον διαγραφέντα Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο στην αντιπροεδρία της Βουλής, ο σύζυγος της Φώφης Γεννηματά Ανδρέας Τσούνης και ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Στην πρώτη σειρά κάθονται επίσης Χάρης Δούκας και Παύλος Γερουλάνος, με ενδιάμεσο τον Γραμματέα της ΚΟ Δημήτρη Μπιάγκη, ο πρώην πρόεδρος της Βουλής Απόστολος Κακλαμάνης, αλλά και ο ευρωβουλευτής Νίκος Φαραντούρης.

Στη δεύτερη σειρά κάθονται βουλευτές του κόμματος, ενώ στην τρίτη ιδρυτικά μέλη του ΠΑΣΟΚ. Θέσεις έχουν προβλεφθεί για τους Κώστα Λαλιώτη, Νίκο Αθανασάκη, Λευτέρη Καρχιμάκη αλλά και για τον εκδότη Ηλία Λιβάνη.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:48 Ακινητοποιήθηκε τρένο στην Οινόη – Εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα–Θεσσαλονίκη
20:40 Αφθώδης πυρετός: Αυστηρή τήρηση μέτρων βιοασφάλειας στη Λέσβο ζητά ο Κώστας Τσιάρας
20:32 Νέο Ηράκλειο: Συνελήφθη 14χρονος μαθητής με μαχαίρι 29 εκατοστών και στιλέτο πεταλούδα
20:24 Νέος Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος ο Αντιναύαρχος Χρήστος Κοντορουχάς
20:10 Πανεπιστήμιο Πατρών: Η μεγαλύτερη αναβάθμιση υποδομών – Εμβληματικά έργα 15 εκ. ευρώ
20:08 Σιωπή και αναπάντητα ερωτήματα για τη 16χρονη Λόρα στο Βερολίνο
20:02 Πάτρα: Ενημερωτική εκδήλωση για την Καλόγρια για την προστασία του δημόσιου αιγιαλού
19:54 Ξεκίνησε το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ – Δείτε την ομιλία Ανδρουλάκη
19:50 Πούτιν: Σε κρίση οι σχέσεις Ρωσίας–Ευρώπης «χωρίς ευθύνη της Μόσχας»
19:42 Μήνυμα ενότητας, διαδοχής και ελπίδας στις αρχαιρεσίες του Συλλόγου Νέου Σαλμενίκου
19:34 Τι είπε ο 45χρονος Βούλγαρος που μπήκε γυμνός στην καμπίνα μαθητριών στο πλοίο για Κρήτη
19:26 Από την Αιγιάλεια ξεκίνησε ο κύκλος επαφών του Ανδρέα Κατσανιώτη για τον πρωτογενή τομέα στην Αχαΐα
19:18 Δυσαρέσκεια Νετανιάχου για τις εκτιμήσεις της Μοσάντ – Δεν επιβεβαιώθηκαν σενάρια αποσταθεροποίησης στο Ιράν
19:10 Το «ξεχασμένο» όσπριο με υψηλή διατροφική αξία και σημαντικά οφέλη
19:02 Το απρόβλεπτο καρέ του Τεύκρου Σακελλαρόπουλου: Η Γάτα του Πετρελαίου και τα Σκυλιά της Κατσαρόλας
18:54 Δεν παίζει στο Monte Carlo Masters ο Νόβακ Τζόκοβιτς
18:46 Όλα έτοιμα για το 4ο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: Ποιοι βρίσκονται στην 1η σειρά δίπλα στον Ανδρουλάκη
18:38 Έτοιμη και η Αυστρία να κόψει τα social media στα παιδιά
18:30 Θεσσαλονίκη: Παρέμβαση του «Χαμόγελου του Παιδιού» για την υπόθεση 23χρονου – Κλήση από εφήβους αποκάλυψε τον κίνδυνο για 13χρονη
18:22 Καλάβρυτα: Επιχείρηση απεγκλωβισμού οδηγών λόγω έντονης χιονόπτωσης
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
