Όλα έτοιμα για το 4ο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: Ποιοι βρίσκονται στην 1η σειρά δίπλα στον Ανδρουλάκη

Από το μεσημέρι άρχισαν σύνεδροι του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ να φτάνουν στο Τάε Κβο Ντο, όπου θα διεξαχθεί το 4ο συνέδριο του κόμματος.

Αν και η κύρια αίθουσα δεν έχει ακόμη γεμίσει, αρκετοί σύνεδροι βρίσκονται στην είσοδο για να παραλάβουν τις διαπιστεύσεις τους.

Κι ενώ στις θέσεις του συνεδρίου έχουν τοποθετηθεί πράσινα και λευκά σημαιάκια στα χρώματα του ΠΑΣΟΚ, ενδιαφέρον έχει και η ταξιθεσία στην πρώτη σειρά των καθισμάτων.

Στο κέντρο βρίσκεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ δίπλα του κάθεται από τη μία πλευρά ο ευρωβουλευτής του κόμματος Γιάννης Μανιάτης κι από την άλλη ο Γραμματέας της ΚΟΕΣ Γιάννης Βαρδακαστάνης που θα απευθύνει χαιρετισμό στην έναρξη του συνεδρίου.

Δίπλα του κάθονται οι Γιώργος Παπανδρέου και Ευάγγελος Βενιζέλος, η Άννα Διαμαντοπούλου, ο Γραμματέας της ΚΠΕ Ανδρέας Σπυρόπουλος, ο Πάρις Κουκουλόπουλος, που διαδέχτηκε τον διαγραφέντα Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο στην αντιπροεδρία της Βουλής, ο σύζυγος της Φώφης Γεννηματά Ανδρέας Τσούνης και ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Στην πρώτη σειρά κάθονται επίσης Χάρης Δούκας και Παύλος Γερουλάνος, με ενδιάμεσο τον Γραμματέα της ΚΟ Δημήτρη Μπιάγκη, ο πρώην πρόεδρος της Βουλής Απόστολος Κακλαμάνης, αλλά και ο ευρωβουλευτής Νίκος Φαραντούρης.

Στη δεύτερη σειρά κάθονται βουλευτές του κόμματος, ενώ στην τρίτη ιδρυτικά μέλη του ΠΑΣΟΚ. Θέσεις έχουν προβλεφθεί για τους Κώστα Λαλιώτη, Νίκο Αθανασάκη, Λευτέρη Καρχιμάκη αλλά και για τον εκδότη Ηλία Λιβάνη.

