23 Οκτ. 2025 19:50
Στη νίκη της Γαλατασαράι επί της Μπόντο Γκλίμτ δεν ήταν μόνο τα δύο γκολ του Βίκτορ Οσιμέν, που τράβηξαν τα βλέμματα – αλλά και η πιο ανθρώπινη, οικογενειακή στιγμή που ακολούθησε.

Λίγα λεπτά μετά το τελικό σφύριγμα, ο Νιγηριανός φορ ανέβηκε στις εξέδρες και επέστρεψε στο χορτάρι κρατώντας από το χέρι τη μικρή του κόρη, τη Χέιλι. Με ένα πλατύ χαμόγελο, ο Οσιμέν την άφησε να τρέξει προς το κέντρο του γηπέδου, εκεί όπου οι φωτογράφοι απαθανάτισαν τη στιγμή που η μικρή φορούσε τη χαρακτηριστική μαύρη μάσκα του πατέρα της — αυτό το ξεχωριστό σύμβολο που εδώ και χρόνια τον συνοδεύει μέσα στα γήπεδα.

Οι φίλοι της Γαλατασαράι που είχαν παραμείνει στις κερκίδες άρχισαν να χειροκροτούν, κάποιοι να φωνάζουν συνθήματα, άλλοι απλώς να χαμογελούν. «Μια μικρή Οσιμέν», σχολίασε ένας φίλαθλος από την εξέδρα VIP, ενώ οι κάμερες των τουρκικών μέσων εστίασαν στη συγκινητική εικόνα πατέρα και κόρης να ποζάρουν μαζί.

Στα αποδυτήρια, συμπαίκτες του Νιγηριανού έλεγαν πως η παρουσία της Χέιλι ήταν η «καλύτερη επιβράβευση» για την εβδομάδα που πέρασε. Ο Οσιμέν, άλλωστε, δείχνει ανανεωμένος στη Γαλατασαράι, έχοντας βρει ξανά τη φόρμα και την αυτοπεποίθηση που τον είχαν κάνει έναν από τους πιο εντυπωσιακούς επιθετικούς της Ευρώπης.

Αυτή τη φορά, όμως, το μεγαλύτερο χαμόγελο δεν το προκάλεσε ένα γκολ, αλλά η πιο απλή εικόνα: ένα παιδί, με τη μάσκα του ήρωά του — που τυχαίνει να είναι ο πατέρας του.
Όλα τα βλέμματα στην μασκοφόρα κόρη του Οσιμέν, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
