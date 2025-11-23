Ολη η οικογένεια Ντε Γκρες στο παλάτι «Ελ Πάρντο» της Ισπανίας

Η βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας παρέθεσε γεύμα στο παλάτι «Ελ Πάρντο» της Ισπανίας και ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν και οι «Ντε Γκρες». Επρόκειτο για την πρώτη φορά εδώ και 7 χρόνια που η οικογένεια συγκεντρώθηκε για να τιμήσει την βασίλισσα. Μάλιστα, αυτή τη φορά, οι καλεσμένοι ήταν πάνω από 70.

Από το γεύμα δεν θα μπορούσαν να λείπουν ούτε η νύφη της Άννα Μαρία Ντε Γκρες, ούτε και όλα τα παιδιά της: Ο Παύλος ντε Γκρες με την Μαρί Σαντάλ αλλά και η Αλεξία Ντε Γκρες με τον σύζυγό της Κάρλος Μοράλες, οι οποίοι ταξίδεψαν από το Λανθαρότε όπου διαμένουν για να βρεθούν στο πλευρό της βασίλισσας Σοφίας σε αυτή την τόσο ιδιαίτερη μέρα.

Στο γεύμα παραβρέθηκαν κι άλλα μέλη των Ντε Γκρες, όπως η Θεοδώρα, συνοδευόμενη από τον σύζυγό της Μάθιου Κουμάρ, αλλά και ο Φίλιππος και ο Νικόλαος με την Χρυσή Βαρδινογιάννη, οι οποίοι παντρεύτηκαν τον περασμένο Φεβρουάριο.

Αιτία της εκδήλωσης, η ύψιστη τιμή που έλαβε προ ημερών η βασίλισσα Σοφία από τον γιο της, βασιλιά Φελίπε της Ισπανίας. Επρόκειτο για το περιδέραιο του Τάγματος του Χρυσόμαλλου Δέρατος σε μια τελετή που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του θρόνου στο βασιλικό παλάτι της Μαδρίτης, για την «αφοσίωση και την προσήλωσή της στην υπηρεσία της Ισπανίας και του στέμματος».

Με την άνοδο του γιου της, Φιλίππου ΣΤ΄, στον ισπανικό θρόνο, η ισπανική κυβέρνηση με ειδικό νομοθέτημα (Βασιλικό Διάταγμα 470/2014) όρισε ότι ο Χουάν Κάρλος Α΄ και η Σοφία θα συνεχίσουν ισοβίως να φέρουν τους τίτλους του «βασιλιά» και της «βασίλισσας» αντίστοιχα, καθώς και τις προσφωνήσεις «μεγαλειώτατος» και «μεγαλειωτάτη», για λόγους τιμητικούς.

Η βασίλισσα Σοφία παραμένει ιδιαίτερα δημοφιλής στην Ισπανία.

