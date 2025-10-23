Ολλανδία: Δείτε για ποιο λόγο κλείνει προσωρινά το αεροδρόμιο Σίπχολ

Το αεροδρόμιο Σίπχολ του Άμστερνταμ, ένα από τα αεροδρόμιο που καθημερινά εξυπηρετεί χιλιάδες ταξιδιώτες ακύρωσε δεκάδες πτήσεις σήμερα λόγω καταιγίδας που αναμένεται να πλήξει τις ολλανδικές ακτές από το απόγευμα.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο του Σίπχολ γύρω στις 11.00 π.μ. (12:00 ώρα Ελλάδας), περίπου 75 πτήσεις που επρόκειτο να αναχωρήσουν από το αεροδρόμιο ακυρώθηκαν, οι περισσότερες από τις οποίες είχαν προγραμματιστεί για το βράδυ.

