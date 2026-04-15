«Όλοι καλεσμένοι στο γάμο της πριγκίπισσας μας», σπαραγμός στην κηδεία της 3χρονης στην Καβάλα

Ήταν εκεί συγγενείς και φίλοι  για να αποχαιρετήσουν το αγγελούδι με μπομπονιέρες, ροζ τούλια και λευκά λουλούδια, χωρίς να μπορούν να πιστέψουν το τραγικό παιχνίδι που τους έπαιξε η μοίρα

15 Απρ. 2026 12:57
Pelop News

Ράγισαν αι πέτρες στην κηδεία της 3χρονης που σκοτώθηκε στο τροχαίο δυστύχημα στην Καβάλα. Ήταν εκεί συγγενείς και φίλοι  για να αποχαιρετήσουν το αγγελούδι με μπομπονιέρες, ροζ τούλια και λευκά λουλούδια, χωρίς να μπορούν να πιστέψουν το τραγικό παιχνίδι που τους έπαιξε η μοίρα.

Αναλυτικά, η κηδεία της 3χρονης έγινε σήμερα (15.04.2026) σε κλίμα βαθιάς οδύνης, τη στιγμή που η μητέρα της συνεχίζει να δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, αφού τα τραύματα που υπέστη από το τροχαίο δυστύχημα στην Καβάλα είναι βαρύτατα. Από την πλευρά του ο θείος του κοριτσιού ανέβασε σπαρακτική ανάρτηση στα social media ζητώντας από τους πάντες να δώσουν το παρών «στον γάμο» της 3χρονης.

Στις φωτογραφίες φαίνεται το «μνημείο» που στήθηκε στο σπίτι τους για το 3χρονο παιδί. Φωτογραφίες της, ροζ τούλια, κουφέτα και λευκά – ροζ λουλούδια γεμίζουν το τοπίο.

«Είστε όλοι καλεσμένοι στο γάμο της πριγκίπισσας μας. Καλό παράδεισο καρδούλα μου, να δώσεις δύναμη στην μαμά για να ζήσει. Σ’ αγαπάμε πολύ», έγραψε.

Έτσι έγινε η τραγωδία
Το τροχαίο δυστύχημα έγινε το μεσημέρι του Σαββάτου, στην επαρχιακή οδό Ελευθερούπολης – Σερρών, στο ύψος της Καβάλας, όταν ο 28χρονος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του στο οποίο επέβαινε η 27χρονη σύζυγός του και τα δύο παιδιά τους ηλικίας 3 και 10 χρόνων.

Το αυτοκίνητό του έπεσε με σφοδρότητα πάνω σε διερχόμενο όχημα στο οποίο επέβαινε ένας 51χρονος.

Από την σύγκρουση, τραυματίστηκε θανάσιμα το 3χρονο παιδί το οποίο βρίσκονταν στην θέση του συνοδηγού, στην αγκαλιά της μητέρας του, και όχι σε ειδικό κάθισμα όπως προβλέπει η νομοθεσία.

Αν και οι γιατροί έδωσαν μάχη να το επαναφέρουν, δυστυχώς δεν τα κατάφεραν.

Με σοβαρά τραύματα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και η 27χρονη μητέρα του. Συνεχίζει και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Το δεύτερο παιδί της οικογένειας, το 10χρονο αγόρι, έχει υποστεί κακώσεις στη σπονδυλική στήλη και διακομίστηκε στην Παιδοχειρουργική κλινική του νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης.

Ο πατέρας, που ήταν και ο οδηγός του οχήματος, φαίνεται να έχει ελαφρά τραύματα.

Όπως αποδείχθηκε από την έρευνα, ο 28χρονος δεν είχε καν δίπλωμα οδήγησης.

Την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Καβάλας.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:19 ΖΩΝΤΑΝΑ Υπογράφεται η σύμβαση για τη γεώτρηση στο Block 2 στο Ιόνιο – Στόχος η πρώτη ερευνητική γεώτρηση μετά από δεκαετίες
13:15 Επιμελητήριο Αχαΐας: Εγκρίθηκαν πληρωμές 55,49 εκατ. ευρώ για μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων
13:06 Η Πατρινή Λίλα Μπακλέση ανακοίνωσε ότι είναι έγκυος με χιουμοριστικό βίντεο στο Instagram
13:06 «Βόμβα» με πρόεδρο ομάδας που κατηγορείται για απάτη εκατομμυρίων
13:00 ΠΑΣΟΚ Αχαΐας για μικρομεσαίους: Ζητά 120 δόσεις, κούρεμα προσαυξήσεων και προστασία από κατασχέσεις
12:57 «Όλοι καλεσμένοι στο γάμο της πριγκίπισσας μας», σπαραγμός στην κηδεία της 3χρονης στην Καβάλα
12:56 Washington Post: Οι ΗΠΑ ετοιμάζουν νέα μεγάλη στρατιωτική ενίσχυση στη Μέση Ανατολή
12:54 Πάτρα: «Έφυγε» από τη ζωή ο Φώτης Τσάμης – Συλλυπητήρια της παράταξης «Πάτρα Ενωμένη»
12:50 Τσιάρας για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Εγώ σύστησα την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία» – «Βεβαίως θα το ξανάκανα»
12:47 Fuel Pass 2026: Μέχρι πότε μένει ανοιχτή η πλατφόρμα για αιτήσεις
12:40 Χατζηδάκης για Μυλωνάκη: «Είμαστε συγκλονισμένοι» – Η πρώτη φορτισμένη δήλωση από το Μαξίμου
12:38 Κεφαλονιά: Ραγδαίες εξελίξεις για τον θάνατο της 19χρονης, στον εισαγγελέα οι «τρεις»
12:38 e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται έως τις 17 Απριλίου
12:37 Κουρούτα: Τέλος σε μια εκκρεμότητα δεκαετιών – Η πλατεία περνά στον Δήμο Ήλιδας για 20 χρόνια
12:33 Πάτρα: «Το Κορίτσι που Ήθελε να Αγγίξει το Μισοφέγγαρο» φέρνει στο Λιθογραφείον ένα ποιητικό ταξίδι
12:28 Πεζεσκιάν: Το Ιράν θέλει διάλογο, όχι πόλεμο – «Δεν λυγίζουμε στις πιέσεις των ΗΠΑ»
12:26 Καιρός: Οι προβλέψεις για το πόσο, ακόμη, θα μας ταλαιπωρήσει η αφρικανική σκόνη
12:24 Πάτρα: Στο Πολύεδρο ανοίγει ο διάλογος για την Τεχνητή Νοημοσύνη με πρώτο ομιλητή τον Γιώργο Χρούσο
12:21 Ο βασιλιάς Κάρολος στο Κογκρέσο: Μόλις η δεύτερη φορά για Βρετανό μονάρχη
12:20 Αιτωλοακαρνανία: Δύο συλλήψεις για κάνναβη σε Αγρίνιο και Ναύπακτο μέσα σε λίγες ώρες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
