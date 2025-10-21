Ολοκληρώνεται στην Πάτρα το αφιέρωμα «Ο Μίκης Θεοδωράκης ως ραψωδός των χτύπων της καρδιάς μας»

Με το δεύτερο μέρος του αφιερώματος στον Μίκη Θεοδωράκη ολοκληρώνονται αυτή την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου, στο κινηματοθέατρο «Πάνθεον», οι εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Δήμος Πατρέων προς τιμήν του μεγάλου Έλληνα δημιουργού.

Το αφιερωματικό τετραήμερο, με τίτλο «Ο Μίκης Θεοδωράκης ως ραψωδός των χτύπων της καρδιάς μας», ολοκληρώνεται την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου στις 21:00, στο κινηματοθέατρο «Πάνθεον», τιμώντας τη ζωή, το έργο και τη διαδρομή του μεγάλου συνθέτη.

Για τον Μίκη Θεοδωράκη, τη δημιουργική του πορεία και τους δημοκρατικούς του αγώνες θα μιλήσει ο δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης, ενώ θα υπάρξουν και σύντομες παρεμβάσεις από προσκεκλημένους.

Η εκδήλωση θα κορυφωθεί με συναυλία σε μουσική επιμέλεια Ανδρέα και Λουκά Αδαμόπουλου, με τη συμμετοχή της Χορωδίας Ζακύνθου “Η Φανερωμένη” και πληθώρα ερμηνευτών που θα αποδώσουν με σεβασμό τα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη.

Συμμετέχουν οι: Φωνές: Αλίκη Ζαφείρη, Μαρίνα Αγγελοπούλου, Κυριάκος Γιαννόπουλος, Ιωάννα Γκέλλη, Λάμπης Κονόμης, Ευτυχία-Μαρία Κοντογεωργοπούλου, Βασίλης Κωνσταντάρας, Σεραφείμ Μαργαρίτης, Διονυσία Ντρουβάρη, Φωτεινή Ξυπολιά, Φλωρεντία Τασιάνη
Μπουζούκι: Κυριάκος Γιαννόπουλος
Πιάνο: Ανδρέας Αδαμόπουλος
Ενορχηστρώσεις: Λουκάς Αδαμόπουλος

Το αφιέρωμα πραγματοποιείται με αφορμή την κήρυξη του 2025 ως αφιερωματικού έτους Μίκη Θεοδωράκη και τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννησή του.

Η είσοδος είναι ελεύθερη, ωστόσο απαιτείται δελτίο εισόδου.
Τα δελτία είναι διαθέσιμα εδώ https://www.ticketservices.gr/event/o-mikis-theodorakis-os-rapsodos-ton-xtypon-tis-kardias-mas-b/?lang=el

 
