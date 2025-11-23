Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες πεζοδρόμησης στην Κανάρη

Μετά από αρκετό καιρό, ολοκληρώθηκαν πρόσφατα οι εργασίες κατασκευής στο ένα μέρος του πεζόδρομου της Κανάρη που αφορά τη Ρήγα Φεραίου μέχρι την οδό Κορίνθου.

Οι εργασίες είχαν προκαλέσει «πονοκέφαλο» όχι μόνο σε πολίτες, αλλά και σε καταστήματα εστίασης που λειτουργούν εκεί.

Πάντως, ακόμα υπάρχουν εκκρεμότητες μέχρι να ολοκληρωθούν τα έργα στον συγκεκριμένο πεζόδρομο.

