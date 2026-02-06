ΟΛΠΑ: Αξιολόγηση Κινδύνου και Περιβαλλοντικής τρωτότητας για το νέο λιμένα ΦΩΤΟ

Παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του πρώτου σταδίου της μελέτης και μέτρα μέτρα για τονεπιχειρησιακό και αναπτυξιακό σχεδιασμό του λιμένα.

ΟΛΠΑ: Αξιολόγηση Κινδύνου και Περιβαλλοντικής τρωτότητας για το νέο λιμένα ΦΩΤΟ
06 Φεβ. 2026 9:45
Pelop News

Κλειστό θεματικό εργαστήριο (workshop) με αντικείμενο την Αξιολόγηση
Κινδύνου και Τρωτότητας στην Κλιματική Αλλαγή (Climate Risk and
Vulnerability Assessment – CRVA) για τον Λιμένα Πατρών πραγματοποιήθηκε
την Τετάρτη 4/02/2026, στον νέο Λιμένα Πατρών.

Το εργαστήριο εντάχθηκε στον στρατηγικό σχεδιασμό του ΟΛΠΑ και εστίασε
στον σχεδιασμό και την υλοποίηση λύσεων στις προκλήσεις που αναμένεται
να αντιμετωπίσει ο Λιμένας Πατρών αλλά και η πόλη της Πάτρας, λόγω της
κλιματικής αλλαγής, με βάση τεκμηριωμένες επιστημονικές προσεγγίσεις και
προτεινόμενες λύσεις.

Συμμετείχαν εκπρόσωποι του Υπερταμείου (Growthfund), της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων (EIB), της εξειδικευμένης εταιρείας λιμενικών μελετών
Rogan της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και
του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πατρών, καθώς και στελέχη και επιστημονικοί και
τεχνικοί σύμβουλοι του Οργανισμού.

Κατά τη διάρκεια του workshop παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του
πρώτου σταδίου της μελέτης CRVA και συζητήθηκαν συγκεκριμένα μέτρα
προσαρμογής και ανθεκτικότητας, τα οποία θα αξιοποιηθούν στον
επιχειρησιακό και αναπτυξιακό σχεδιασμό του λιμένα.

ΟΛΠΑ: Αξιολόγηση Κινδύνου και Περιβαλλοντικής τρωτότητας για το νέο λιμένα ΦΩΤΟ

ΟΛΠΑ: Αξιολόγηση Κινδύνου και Περιβαλλοντικής τρωτότητας για το νέο λιμένα ΦΩΤΟ

ΟΛΠΑ: Αξιολόγηση Κινδύνου και Περιβαλλοντικής τρωτότητας για το νέο λιμένα ΦΩΤΟ

ΟΛΠΑ: Αξιολόγηση Κινδύνου και Περιβαλλοντικής τρωτότητας για το νέο λιμένα ΦΩΤΟ

ΟΛΠΑ: Αξιολόγηση Κινδύνου και Περιβαλλοντικής τρωτότητας για το νέο λιμένα ΦΩΤΟ

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:05 Πάτρα: Oι γιατροί που εφημερεύουν το Σαββατοκύριακο 7 και 8 Φεβρουαρίου
13:01 Αιχμές Πολάκη για Τσίπρα και Στρατινάκη με φόντο την υπόθεση Παναγόπουλου – Εσωκομματικοί κραδασμοί στον ΣΥΡΙΖΑ
13:00 Αχαΐα: Στο μικροσκόπιο η ασφάλεια στην εργασία – Ελλιπής ενημέρωση και αλλαγές στις άδειες επιχειρήσεων στο επίκεντρο
12:54 Δανία: Χάος από τις χιονοπτώσεις, ακυρωθήκαν πτήσεις και έκλεισαν σχολεία
12:48 Ιαπωνία: Ο Τραμπ στηρίζει την Σανάε Τακαΐτσι για τις εκλογές
12:47 Παραίτηση Στρατινάκη από την Ανεξάρτητη Αρχή για την Αγορά – Εξελίξεις και για δημοσιογράφο της ΕΡΤ στην υπόθεση Παναγόπουλου
12:44 «Η Γέννηση ενός Φασίστα» στο Θέατρο Επίκεντρο+: Το έργο του Νίκου Κούνδουρου έρχεται στην Πάτρα στις 14 Φεβρουαρίου
12:39 Ηλεία: Προβλήματα υδροδότησης μετά τη σφοδρή κακοκαιρία – Έως και πέντε ημέρες για αποκατάσταση του αγωγού
12:37 Κύθνος: Το νησί με τις …104 παραλίες
12:35 Τα νέα του Πανεπιστημίου Πατρών
12:29 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Διήμερο γεμάτο εκδηλώσεις πριν την κορύφωση – Παρελάσεις, συναυλίες και δράσεις σε όλη την πόλη
12:27 Πακιστάν: Μεγάλη έκρηξη στο Ισλαμαμπάντ, νεκροί και τραυματίες ΒΙΝΤΕΟ
12:25 Κουτσούμπας από Πειραιά: «Η ανθρώπινη ζωή πάνω από τα κέρδη» – Μηνύματα για ασφάλεια στην εργασία και διεθνή αλληλεγγύη
12:22 Απάτες με SMS σε έξαρση: Ψεύτικα μηνύματα από ΑΑΔΕ, ΕΛΤΑ και «πρόστιμα» παγιδεύουν πολίτες
12:18 Πάτρα: Ο Κώστας Σβόλης στην ενημέρωση του Μ. Γραφάκου για τα απορρίμματα
12:16 Ιόνια Οδός: Σε εξέλιξη έργα παράκαμψης μετά την κατολίσθηση στη Συκούλα – Αβέβαιο το χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
12:15 Κυβερνοκατασκοπεία σε 37 χώρες, ανάμεσα τους και η Ελλάδα
12:09 Το FBI ανακοίνωσε αμοιβή για τον εντοπισμό μητέρας διάσημης δημοσιογράφου
12:04 Υπόθεση revenge porn στην Ηλεία: Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 17χρονου, ανήλικη το θύμα
12:00 Το drone της «Π» πάνω από τον Μείλιχο: Θεαματική πρόοδος στα αντιπλημμυρικά – Ο Σταύρος Παπασταύρου στην Πάτρα για την παραλαβή των έργων
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 06.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ