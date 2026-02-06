ΟΛΠΑ: Αξιολόγηση Κινδύνου και Περιβαλλοντικής τρωτότητας για το νέο λιμένα ΦΩΤΟ

Κλειστό θεματικό εργαστήριο (workshop) με αντικείμενο την Αξιολόγηση

Κινδύνου και Τρωτότητας στην Κλιματική Αλλαγή (Climate Risk and

Vulnerability Assessment – CRVA) για τον Λιμένα Πατρών πραγματοποιήθηκε

την Τετάρτη 4/02/2026, στον νέο Λιμένα Πατρών.

Το εργαστήριο εντάχθηκε στον στρατηγικό σχεδιασμό του ΟΛΠΑ και εστίασε

στον σχεδιασμό και την υλοποίηση λύσεων στις προκλήσεις που αναμένεται

να αντιμετωπίσει ο Λιμένας Πατρών αλλά και η πόλη της Πάτρας, λόγω της

κλιματικής αλλαγής, με βάση τεκμηριωμένες επιστημονικές προσεγγίσεις και

προτεινόμενες λύσεις.

Συμμετείχαν εκπρόσωποι του Υπερταμείου (Growthfund), της Ευρωπαϊκής

Τράπεζας Επενδύσεων (EIB), της εξειδικευμένης εταιρείας λιμενικών μελετών

Rogan της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και

του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πατρών, καθώς και στελέχη και επιστημονικοί και

τεχνικοί σύμβουλοι του Οργανισμού.

Κατά τη διάρκεια του workshop παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του

πρώτου σταδίου της μελέτης CRVA και συζητήθηκαν συγκεκριμένα μέτρα

προσαρμογής και ανθεκτικότητας, τα οποία θα αξιοποιηθούν στον

επιχειρησιακό και αναπτυξιακό σχεδιασμό του λιμένα.

