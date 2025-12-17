ΟΛΠΑ: Στο επίκεντρο η Patradise Marina, η κρουαζιέρα και τα νέα αναπτυξιακά έργα του Λιμένα

Συνάντηση εργασίας με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια πραγματοποίησε την Τρίτη 16/12/ 2025 ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Πατρών ΑΕ (ΟΛΠΑ), Παναγιώτης Αναστασόπουλος στο πλαίσιο του διαρκούς θεσμικού διαλόγου για τη στρατηγική ανάπτυξη του λιμανιού της Πάτρας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν εκτενώς οι αναπτυξιακές προτεραιότητες του Οργανισμού, με έμφαση στο έργο Patradise Marina, το οποίο αποτελεί μια ώριμη και εμβληματική επένδυση για τον θαλάσσιο τουρισμό, ενισχύοντας τη διεθνή εικόνα της Πάτρας και δημιουργώντας σημαντικά οικονομικά και κοινωνικά οφέλη για την ευρύτερη περιοχή.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε επίσης στη δυναμική ανάπτυξης της κρουαζιέρας, με το λιμάνι της Πάτρας να διεκδικεί πλέον ενεργό ρόλο στον χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, αξιοποιώντας τις νέες λιμενικές υποδομές, τη στρατηγική γεωγραφική του θέση και τη σύνδεσή του με την ενδοχώρα.

Παράλληλα, παρουσιάστηκαν τα νέα έργα και project του λιμανιού, τα οποία αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία μετά την ανακοίνωση της σιδηροδρομικής σύνδεσης του λιμένα, εξέλιξη που μετασχηματίζει τον Λιμένα Πατρών σε σύγχρονο πολυτροπικό κόμβο μεταφορών, logistics, τουρισμού και βιώσιμης ανάπτυξης.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΠΑ υπογράμμισε ότι η έλευση του τρένου στο λιμάνι αποτελεί έναν καταλύτη για τη συνολική αναβάθμιση του ρόλου της Πάτρας στο εθνικό και ευρωπαϊκό μεταφορικό σύστημα, δημιουργώντας νέες προοπτικές για επενδύσεις, θέσεις εργασίας και περιφερειακή ανάπτυξη.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, επιβεβαιώνοντας τη στενή συνεργασία του ΟΛΠΑ με την Πολιτεία και τη κοινή βούληση για την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου, σύγχρονου και βιώσιμου αναπτυξιακού σχεδίου για το λιμάνι της Πάτρας, με σαφή αναφορά στο μέλλον και τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και της εθνικής οικονομίας.

Ο Οργανισμός Λιμένος Πατρών συνεχίζει με συνέπεια και όραμα να μετατρέπει τις στρατηγικές εξαγγελίες σε συγκεκριμένα έργα, καθιστώντας το λιμάνι πρωταγωνιστή της ανάπτυξης.

