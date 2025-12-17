ΟΛΠΑ: Στο επίκεντρο η Patradise Marina, η κρουαζιέρα και τα νέα αναπτυξιακά έργα του Λιμένα

Συνάντηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΛΠΑ ΑΕ, Παναγιώτη Αναστασόπουλο,  με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια.

ΟΛΠΑ: Στο επίκεντρο η Patradise Marina, η κρουαζιέρα και τα νέα αναπτυξιακά έργα του Λιμένα
17 Δεκ. 2025 10:39
Pelop News

Συνάντηση εργασίας με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια πραγματοποίησε την Τρίτη 16/12/ 2025 ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Πατρών ΑΕ (ΟΛΠΑ), Παναγιώτης Αναστασόπουλος στο πλαίσιο του διαρκούς θεσμικού διαλόγου για τη στρατηγική ανάπτυξη του λιμανιού της Πάτρας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν εκτενώς οι αναπτυξιακές προτεραιότητες του Οργανισμού, με έμφαση στο έργο Patradise Marina, το οποίο αποτελεί μια ώριμη και εμβληματική επένδυση για τον θαλάσσιο τουρισμό, ενισχύοντας τη διεθνή εικόνα της Πάτρας και δημιουργώντας σημαντικά οικονομικά και κοινωνικά οφέλη για την ευρύτερη περιοχή.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε επίσης στη δυναμική ανάπτυξης της κρουαζιέρας, με το λιμάνι της Πάτρας να διεκδικεί πλέον ενεργό ρόλο στον χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, αξιοποιώντας τις νέες λιμενικές υποδομές, τη στρατηγική γεωγραφική του θέση και τη σύνδεσή του με την ενδοχώρα.

Παράλληλα, παρουσιάστηκαν τα νέα έργα και project του λιμανιού, τα οποία αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία μετά την ανακοίνωση της σιδηροδρομικής σύνδεσης του λιμένα, εξέλιξη που μετασχηματίζει τον Λιμένα Πατρών σε σύγχρονο πολυτροπικό κόμβο μεταφορών, logistics, τουρισμού και βιώσιμης ανάπτυξης.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΠΑ υπογράμμισε ότι η έλευση του τρένου στο λιμάνι αποτελεί έναν καταλύτη για τη συνολική αναβάθμιση του ρόλου της Πάτρας στο εθνικό και ευρωπαϊκό μεταφορικό σύστημα, δημιουργώντας νέες προοπτικές για επενδύσεις, θέσεις εργασίας και περιφερειακή ανάπτυξη.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, επιβεβαιώνοντας τη στενή συνεργασία του ΟΛΠΑ με την Πολιτεία και τη κοινή βούληση για την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου, σύγχρονου και βιώσιμου αναπτυξιακού σχεδίου για το λιμάνι της Πάτρας, με σαφή αναφορά στο μέλλον και τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και της εθνικής οικονομίας.

Ο Οργανισμός Λιμένος Πατρών συνεχίζει με συνέπεια και όραμα να μετατρέπει τις στρατηγικές εξαγγελίες σε συγκεκριμένα έργα, καθιστώντας το λιμάνι πρωταγωνιστή της ανάπτυξης.

 

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:30 Παρέμβαση 21 ευρωβουλευτών για τα παιδιά της Γάζας – Ερώτηση στην Κομισιόν για την οικογενειακή επανένωση ανηλίκων
13:26 Παγκόσμια κορυφή για τον Βαγγέλη Παυλίδη!
13:21 Santa Run Amaliadas 2025: Χριστουγεννιάτικος περίπατος και αγώνας 3 χιλιομέτρων
13:17 Υπερταμείο: Διεθνής διαγωνισμός για την πώληση πλειοψηφικού πακέτου της «Ελληνικές Αλυκές ΑΕ» – Στο 51% το ελάχιστο ποσοστό
13:12 Χανιά: Στην Ασφάλεια ο ερευνητής που πήρε τρίχες από τους γονείς του εξαφανισμένου γιατρού για να τον εντοπίσει μέσω «κβαντικής τεχνολογίας»
13:11 Αποκαταστάθηκαν οι πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ – Κανονικά στους λογαριασμούς των αγροτών οι ενισχύσεις
13:09 Ιστορικό τυπογραφικό μηχάνημα δωρίστηκε στο Μουσείο Τύπου της ΕΣΗΕΠΗΝ
13:05 O Δήμαρχος Ήλιδας συμμετείχε ενεργά στη Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας της ΚΕΔΕ έξω από τη Βουλή ΦΩΤΟ
13:05 ΗΠΑ: Στο…συρτάρι οι νέες κυρώσεις για Ρωσία αν πει «όχι» στο ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία
13:02 Είχε «ρημάξει» φορτηγά σε Ρίο και Μανωλάδα – αφαίρεσε ευρώ, δολάρια και αντικείμενα αξίας
13:00 Μαλλιώρη – Αρβανίτη για τη βία εφήβων: Η τιμωρία δεν είναι λύση – Φάρμακο η εκπαίδευση στην επικοινωνία και τον σεβασμό
12:58 Όλα έτοιμα για το Χριστουγεννιάτικο κοντσέρτο του Δημοτικού Ωδείου Πατρών
12:54 Περιφερειακό Συμβούλιο: Κοινό ψήφισμα από τις παρατάξεις «Νέα Δυτική Ελλάδα» και «Μαζί Αλλάζουμε» για τους αγρότες
12:49 Ποιους ψήφισαν Γιοβάνοβιτς και Μπακασέτας για το βραβείο «The Best» της FIFA;
12:45 Κρεμλίνο: Γνωστή η θέση μας για πιθανή ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία
12:45 «Ετοιμάζου Βηθλεέμ»: χριστουγεννιάτικη πνευματική εκδήλωση σε Αμαλιάδα και Πύργο
12:42 Πάτρα: Συνελήφθη γυναίκα με αναδιπλούμενο μαχαίρι σε αστυνομικό έλεγχο
12:38 Αγρίνιο: 17χρονος απείλησε και έκανε απόπειρα επίθεσης σε διευθυντή σχολείου – Στο αυτόφωρο και η μητέρα του
12:31 Αγρίνιο: 9χρονος στο νοσοκομείο -Του έδωσε φάρμακα ένας συμμαθητής του!
12:27 Αγρότες: Εντείνουν τις κινητοποιήσεις, κλείνουν επ’ αόριστον τον Προμαχώνα για τα φορτηγά, τι γίνεται με όλα τα μπλόκα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ