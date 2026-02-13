ΟΛΥΜΠΙΑ – ΗΛΙΔΑ 2027: Η πρώτη συνεδρίαση για τους 59ους Παγκόσμιους Παιδικούς Αγώνες

Σε κλίμα ενότητας και υψηλής ευθύνης πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Αρχαίας Ολυμπίας η πρώτη κοινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γνωμοδοτικής Επιτροπής, του νεοσύστατου φορέα για την υλοποίηση των Παγκόσμιων Παιδικών Αγώνων (International Children’s Games) «ΟΛΥΜΠΙΑ – ΗΛΙΔΑ 2027».

Η συνάντηση σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη της προετοιμασίας για ένα αθλητικό γεγονός παγκόσμιας εμβέλειας, το οποίο συνδιοργανώνουν οι Δήμοι Αρχαίας Ολυμπίας και Ήλιδας, ενώνοντας ξανά τις δυνάμεις τους κάτω από το φως της κοινής τους ιστορικής κληρονομιάς.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας και Πρόεδρος του Φορέα, κ. Αριστείδης Παναγιωτόπουλος, ο Δήμαρχος Ήλιδας και Αντιπρόεδρος, κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος, οι Αντιδήμαρχοι Αθλητισμού, κ.κ. Γιώργος Κράλλης και Αντώνης Χρυσανθακόπουλος κα ο Δημοτικός Σύμβουλος Ήλιδας, κ. Βασίλης Παπαδόπουλος.

Πολύτιμη ήταν η συμβολή της Γνωμοδοτικής Επιτροπής, η οποία απαρτίζεται από τους: κ. Νίκο Τζανάκο (Μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας των ICG), κ. Γιώργο Δεββέ (πρώην Δήμαρχο Αρχαίας Ολυμπίας), κ. Βασίλη Καψή (Συνεργάτη Δημάρχου Αρχαίας Ολυμπίας), κ. Κώστα Κριετσιώτη (Συνεργάτη Δημάρχου Ήλιδας).

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης συζητήθηκαν οι τεχνικές λεπτομέρειες που έχουν ήδη ολοκληρωθεί, για την πλήρη λειτουργική θωράκιση του φορέα (έκδοση ΑΦΜ, ένταξη στο σύστημα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»), ενώ τέθηκε το χρονοδιάγραμμα για τις επερχόμενες θεσμικές συναντήσεις των δύο Δημάρχων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Φιλοδοξία των δύο Δήμων είναι οι 59οι Παγκόσμιοι Παιδικοί Αγώνες να αποτελέσουν κάτι πολύ περισσότερο από μια αθλητική διοργάνωση, αφού ως στόχο έχουν την ανάδειξη της Ηλειακής Γης ως κοιτίδας των πανανθρώπινων αξιών του Ολυμπισμού και της Εκεχειρίας, την δημιουργία μιας «γέφυρας» για τη νέα γενιά του πλανήτη, μέσα από έναν αγωνιστικό, παιδαγωγικό και πολιτιστικό εορτασμό, και το αναπτυξιακό αποτύπωμα, διασφαλίζοντας ότι η διοργάνωση θα αφήσει σημαντική παρακαταθήκη υποδομών και εξωστρέφειας για την περιοχή.

Άλλωστε, η Ήλιδα και η Ολυμπία αποτέλεσαν για πάνω από μία χιλιετία παγκόσμια σύμβολα ειρήνης και αριστείας. Το 2027 μετατρέπονται ξανά σε ζωντανά σημεία αναφοράς, εμπνέοντας τα παιδιά όλου του κόσμου με τις αξίες της φιλίας, του σεβασμού και της ισότητας.

Οι δύο Δήμοι δηλώνουν έτοιμοι να εργαστούν με συνέπεια, ώστε η διοργάνωση «ΟΛΥΜΠΙΑ – ΗΛΙΔΑ 2027» να γραφτεί στην ιστορία ως ένας πρότυπος θεσμός φιλοξενίας και πολιτισμού.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



