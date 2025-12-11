Ολύμπια οδό – Κόμβος Σελιανιτικών: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για βαρέα οχήματα

Για τις ανάγκες μεταφοράς τμημάτων εξοπλισμού αιολικού σταθμού από τον Ανισόπεδο Κόμβο Σελιανίτικων (Χ.Θ. 180,5) στην κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Πάτρα έως και 27 Φεβρουαρίου 2026, θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις διαδοχικά στις τρεις ακόλουθες φάσεις:

Α’ Φάση- Αποκλεισμός των κλάδων εξόδου και εισόδου του Α/Κ Σελιανίτικων προς Πάτρα: Προκειμένου να γίνουν εργασίες άρσης εμποδίων στον ανισόπεδο κόμβο Σελιανίτικων, από το πρωί της Τρίτης 9 Δεκεμβρίου 2025 έως τα μεσάνυχτα της Κυριακής 14 Δεκεμβρίου 2025, η κυκλοφορία από Αθήνα προς Σελιανίτικα θα εξυπηρετείται από τον προηγούμενο ανισόπεδο κόμβο Αιγίου Δυτικά (Χ.Θ. 176,6) και η κυκλοφορία από Σελιανίτικα προς Πάτρα θα εξυπηρετείται από τον επόμενο ανισόπεδο κόμβο Δρεπάνου (Χ.Θ. 197,1), σύμφωνα με το διάγραμμα Α.

Φάση Β- Νυχτερινοί ολιγόωροι ολικοί αποκλεισμοί των κλάδων εξόδου και εισόδου του Α/Κ Σελιανίτικων προς Πάτρα: Προκειμένου να γίνουν δοκιμές και διελεύσεις βαρέων οχημάτων, από την Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025 έως την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025 και από την Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026 έως την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026, θα πραγματοποιούνται επαναλαμβανόμενοι ολιγόωροι αποκλεισμοί διάρκειας περίπου 5 ωρών των κλάδων εξόδου και εισόδου του Α/Κ Σελιανίτικων προς Πάτρα, έως τον δυτικό κυκλικό κόμβο του ανισόπεδου κόμβου και έως το όριο του Έργου Παραχώρησης, καθώς και του τμήματος μεταξύ του δυτικού και ανατολικού κυκλικού κόμβου (διάγραμμα Β). Η κυκλοφορία από Αθήνα προς Σελιανίτικα θα εξυπηρετείται από τον προηγούμενο ανισόπεδο κόμβο Αιγίου Δυτικά (Χ.Θ. 176,6) και η κυκλοφορία από Σελιανίτικα προς Πάτρα θα εξυπηρετείται από τον επόμενο ανισόπεδο κόμβο Δρεπάνου (Χ.Θ. 197,1), σύμφωνα με το διάγραμμα Α.

Φάση Γ- Αποκλεισμός των κλάδων εξόδου και εισόδου του Α/Κ Σελιανίτικων προς Πάτρα: Προκειμένου να γίνουν εργασίες αποκατάστασης στοιχείων στον ανισόπεδο κόμβο Σελιανίτικων στην πρότερη κατάσταση, από το πρωί της Δευτέρας 23 Φεβρουαρίου 2026 έως τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 27 Φεβρουαρίου 2026, η κυκλοφορία από Αθήνα προς Σελιανίτικα θα εξυπηρετείται από τον προηγούμενο ανισόπεδο κόμβο Αιγίου Δυτικά (Χ.Θ. 176,6) και η κυκλοφορία από Σελιανίτικα προς Πάτρα θα εξυπηρετείται από τον επόμενο ανισόπεδο κόμβο Δρεπάνου (Χ.Θ. 197,1), σύμφωνα με το διάγραμμα Α.

Η Ολυμπία Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και παρακαλεί τους οδηγούς να συμμορφώνονται προς τη σχετική σήμανση και τις υποδείξεις της Τροχαίας, καθώς και να επιδείξουν αυξημένη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από την περιοχή.

