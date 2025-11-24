Ολύμπια Οδός: Σταθμός εξυπηρέτησης βαρέων οχημάτων στην Ακράτα ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Η Ολυμπία Οδός, παραχωρησιούχος του αυτοκινητόδρομου Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα- Πύργος, εγκαινίασε παρουσία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστου Δήμα, ένα νέο χώρο στάθμευσης βαρέων οχημάτων στο Σταθμό Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών Ακράτας, που απέχει 70 χλμ. από το λιμάνι των Πατρών και 156 χλμ. από την Αθήνα.

Η πρωτοβουλία αυτή βελτιώνει την ασφάλεια και την άνεση των οδηγών βαρέων οχημάτων και ενισχύει την αποτελεσματικότητα των μεταφορών εμπορευμάτων στην Ελλάδα. Συνδέοντας δύο σημαντικούς διεθνείς κόμβους διακίνησης εμπορευμάτων, το λιμάνι των Πατρών και το λιμάνι του Πειραιά, η Ολυμπία Οδός υποδέχεται περισσότερα από 7,8 εκατ. βαρέων οχημάτων ετησίως.

Καλύπτοντας μια έκταση περίπου 15 στρεμμάτων, ο νέος σταθμός εξυπηρέτησης έχει δυναμικότητα 45 βαρέων οχημάτων. Χάρη στο σύστημα των 34 καμερών που επιτρέπουν την επίβλεψη του χώρου 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, προσφέρει ένα ασφαλές περιβάλλον για τη στάθμευση των βαρέων οχημάτων, δίνοντας τη δυνατότητα στους οδηγούς να ξεκουραστούν χωρίς να ανησυχούν για τυχόν κλοπή του φορτίου που μεταφέρουν.

Για τη διασφάλιση της βέλτιστης ποιότητας των υπηρεσιών προς τους οδηγούς, για μια διανυκτέρευση ή μια σύντομη παύση, η Ολυμπία Οδός διαμόρφωσε έναν φιλικό χώρο ανάπαυσης παρέχοντας δωρεάν Wi-Fi, αυτόματο πωλητή ποτών και σνακ, καθώς και τουαλέτες με ντους. Επίσης, οι οδηγοί έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στις υπάρχουσες υπηρεσίες που προσφέρει ο Σταθμός Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών Ακράτας, που είναι ανοιχτός 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, και περιλαμβάνουν πρατήριο καυσίμων, εστιατόριο (Autogrill) και μίνι μάρκετ.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, δήλωσε: «Ο νέος πρότυπος σταθμός που εγκαινιάζεται σήμερα προσφέρει στους επαγγελματίες οδηγούς τη δυνατότητα να σταθμεύουν με ασφάλεια και να κάνουν το αναγκαίο διάλειμμά τους.

Οι επαγγελματίες οδηγοί εργάζονται σε ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες και επομένως, αυτός ο σταθμός είναι ένα έργο που συμβάλει τόσο στη δική τους ασφάλεια όσο και ευρύτερα στην οδική ασφάλεια.

Επίσης, η συνεργασία της Ολυμπίας Οδού με την Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαιώνει πως όταν υπάρχει σχέδιο, συνέπεια και όραμα, οι πόροι μετατρέπονται σε υποδομές υψηλής ποιότητας με άμεσο θετικό αντίκτυπο και στις τοπικές κοινωνίες.

Θέλω να συγχαρώ την Ολυμπία Οδό γι΄ αυτή τη σπουδαία επένδυση και τις πρωτοβουλίες που σέβονται τον άνθρωπο και το περιβάλλον, καθώς προηγήθηκε το δίκτυο φωτοβολταϊκών πάρκων στο Κιάτο Κορινθίας.

Πρόκειται για έναν οδικό άξονα στρατηγικής σημασίας, ο οποίος σε λίγες ημέρες ολοκληρώνεται στην πλήρη ανάπτυξή του με την παράδοση στην κυκλοφορία του τμήματος των 10 χλμ κοντά στην Πάτρα.

Ένας ασφαλής και σύγχρονος αυτοκινητόδρομος που συνδέει την Αθήνα, την Ελευσίνα, την Κόρινθο, την Πάτρα και τον Πύργο.

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θα συνεχίσει να στηρίζει τέτοιες πρωτοβουλίες που ενισχύουν την οδική ασφάλεια, διευκολύνουν το μεταφορικό έργο και κυρίως, υπηρετούν τον επαγγελματία οδηγό που διασχίζει καθημερινά τον αυτοκινητόδρομο.»

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ολυμπίας Οδού, Παναγιώτης Παπανικόλας, δήλωσε: «Ο νέος Σταθμός Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών σηματοδοτεί ένα νέο βήμα στη φιλόδοξη στρατηγική μας για παροχή ποιοτικών υπηρεσιών. Υπηρεσιών εξυπηρέτησης και ασφάλειας στις μετακινήσεις, αλλά και του συστήματος χιλιομετρικής χρέωσης, που από το 2022 εφαρμόζει μόνο η Ολυμπία Οδός για επαγγελματίες και ιδιώτες. Μια συνολική προσέγγιση στη διαχείριση του κόστους μεταφορών που συνάδει με τις σύγχρονες απαιτήσεις διακίνησης εμπορευμάτων, όπως είναι η αποτελεσματικότητα, η ανταγωνιστικότητα και η συμβολή στους στόχους βιωσιμότητας».

Οι οδηγοί των φορτηγών έχουν πρόσβαση στον Σταθμό Εξυπηρέτησης Βαρέων Οχημάτων Ακράτας μέσω του αυτοκινητόδρομου της Ολυμπίας Οδού στον ΣΕΑ Ακράτας, στην κατεύθυνση προς Πάτρα. Η καταβολή του σχετικού τιμήματος γίνεται με κάρτα ή μετρητά στα αυτόματα μηχανήματα πληρωμής.

Η κατασκευή αυτού του νέου χώρου εξυπηρέτησης είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας της Ολυμπίας Οδού και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομίας και Δικτύων (ΙΝΕΑ) και του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη». Η συνολική επένδυση ανέρχεται σε 2,5 εκατ. ευρώ. Ο νέος χώρος εξυπηρέτησης πληροί υψηλές περιβαλλοντικές προδιαγραφές, συμπεριλαμβανομένου ενός ενεργειακώς αποδοτικού κτηρίου κατηγορίας Α, δικτύων θέρμανσης και ψύξης, παραγωγής ζεστού νερού με ηλιακή ενέργεια για χρήση στις εγκαταστάσεις υγιεινής. Τους επόμενους μήνες, η Ολυμπία Οδός θα συνεχίσει να βελτιώνει τον χώρο προσθέτοντας νέες υπηρεσίες, όπως νέο εξοπλισμό για τη φιλοξενία φορτηγών ψυγείων και μια εφαρμογή για κράτηση θέσεων μέσω κινητού τηλεφώνου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



