Ολυμπιάδα: Με ανάμικτα συναισθήματα η σεζόν

Με ανάμικτα συναισθήματα ολοκλήρωσε την σεζόν στην Α2 Εθνική η ομάδα βόλεϊ της Ολυμπιάδας η οποία τερμάτισε στην έβδομη θέση της βαθμολογίας και έμεινε εκτός συνέχειας.

Βέβαια, αν κάποιος ρίξει μια πιο προσεκτική ματιά στον βαθμολογικό πινάκα θα διαπιστώσει ότι η διαφορά με την τέταρτη θέση που οδήγησε στα play-offs, ήταν μόλις δυο βαθμοί.

Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι οι «πορτοκαλί» ήταν νεοφώτιστοι στο φετινό πρωτάθλημα και η πορεία τους, με νεαρούς στο ρόστερ τους, κρίνεται με θετικό πρόσημο.

Ο έμπειρος προπονητής της Ολυμπιάδας, Ακης Δαρείος, κάνοντας τον απολογισμό τόνισε: «Στόχος μας από την αρχή ήταν η τετράδα, ωστόσο δεν μπορέσαμε να τον υλοποιήσουμε, γιατί ήταν ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα με σωματεία όπως η ΑΕΚ.

Η διαφορετική εικόνα που παρουσιάσαμε στο πρώτο σε σχέση με το δεύτερο μισό της χρονιάς μας κόστισε, κάτι που αποτυπώθηκε και στη βαθμολογία. Μην ξεχνάμε ότι ήμασταν νεοφώτιστοι στην κατηγορία και ως ένα βαθμό ήταν λογικό να έχουμε και σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή μας, όμως ως τελικό αποτέλεσμα το πρόσημο για όλη την πορεία είναι θετικό. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους αθλητές μου για τη μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλαν σε όλη τη διάρκεια της σεζόν, καθώς και στη διοίκηση για τη στήριξή της. Ενα ξεχωριστό ευχαριστώ στον Νίκο Ρουμελιώτη ο οποίος βοήθησε την ομάδα ποικιλοτρόπως με την εμπειρία του».

