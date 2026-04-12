Ολυμπιάδα: Με ανάμικτα συναισθήματα η σεζόν

12 Απρ. 2026 13:50
Pelop News

Με ανάμικτα συναισθήματα ολοκλήρωσε την σεζόν στην Α2 Εθνική η ομάδα βόλεϊ της Ολυμπιάδας η οποία τερμάτισε στην έβδομη θέση της βαθμολογίας και έμεινε εκτός συνέχειας.

Βέβαια, αν κάποιος ρίξει μια πιο προσεκτική ματιά στον βαθμολογικό πινάκα θα διαπιστώσει ότι η διαφορά με την τέταρτη θέση που οδήγησε στα play-offs, ήταν μόλις δυο βαθμοί.

Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι οι «πορτοκαλί» ήταν νεοφώτιστοι στο φετινό πρωτάθλημα και η πορεία τους, με νεαρούς στο ρόστερ τους, κρίνεται με θετικό πρόσημο.

Ο έμπειρος προπονητής της Ολυμπιάδας, Ακης Δαρείος, κάνοντας τον απολογισμό τόνισε: «Στόχος μας από την αρχή ήταν η τετράδα, ωστόσο δεν μπορέσαμε να τον υλοποιήσουμε, γιατί ήταν ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα με σωματεία όπως η ΑΕΚ.

Η διαφορετική εικόνα που παρουσιάσαμε στο πρώτο σε σχέση με το δεύτερο μισό της χρονιάς μας κόστισε, κάτι που αποτυπώθηκε και στη βαθμολογία. Μην ξεχνάμε ότι ήμασταν νεοφώτιστοι στην κατηγορία και ως ένα βαθμό ήταν λογικό να έχουμε και σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή μας, όμως ως τελικό αποτέλεσμα το πρόσημο για όλη την πορεία είναι θετικό. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους αθλητές μου για τη μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλαν σε όλη τη διάρκεια της σεζόν, καθώς και στη διοίκηση για τη στήριξή της. Ενα ξεχωριστό ευχαριστώ στον Νίκο Ρουμελιώτη ο οποίος βοήθησε την ομάδα ποικιλοτρόπως με την εμπειρία του».

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:23 Πότε γιορτάζει φέτος ο Γιώργος και η Γεωργία;
15:07 Αλλεργίες: Τι πρέπει να προσέξουμε στις γιορτές του Πάσχα
14:53 Οικολογικός συναγερμός στην ορεινή Ελλάδα: Δηλητηριασμένα δολώματα αφανίζουν ζώα και σπάνια είδη
14:36 Βρήκαμε τις 10 κορυφαίες παραλίες της Πελοποννήσου
14:22 Νορβηγία: Αδέρφια κατηγορούνται για στήσιμο αγώνων
14:07 ΔΥΠΑ: Λήγει στις 15 Απριλίου η προθεσμία για αιτήσεις στο πρόγραμμα κατάρτισης και απασχόλησης
14:00 Τα μέτρα που σκέπτεται η κυβέρνηση για το πακέτο της ΔΕΘ
13:50 Ολυμπιάδα: Με ανάμικτα συναισθήματα η σεζόν
13:39 Δείτε σε ποιο χωριό της Ιταλίας προσφέρει δωρεάν στέγαση και εργασία
13:29 Σενάριο «βόμβα» στέλνει την Ιταλία στο Μουντιάλ ;
13:18 Τα τρία ερωτηματικά μετά το «ναυάγιο» των συζητήσεων ΗΠΑ-Ιράν
13:07 Κορινθία: Ακρωτηριάστηκε 19χρονος από ατύχημα με την «Σαΐτα»
13:00 Το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων ετοιμάζεται για το Helmos Mountain Festival
12:52 Α2 Εθνική: Η παραμονή τριών ομάδων στους Άνδρες και οι γυναίκες της Παναχαϊκής
12:46 Ρέθυμνο: 11χρονο αγόρι έπεσε σε πηγάδι
12:39 Πάντα Βρέχει: Το θαύμα της ευρυτανικής φύσης
12:29 Χριστόπουλος: “Κέρδος της σεζόν οι εμπειρίες στους μικρούς του Ερμη”
12:19 Τι πρέπει να προσέξεις για να διαλέξεις κλιματιστικό
12:09 Ευκαρπία: Εξιχνιάστηκε η δολοφονία 64χρονου άνδρα, χειροπέδες σε 42χρονο
12:00 Οι επιβάτες θα έχουν το πλοίο της γραμμής Πάτρα-Κεφαλονιά στα πόδια τους
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
