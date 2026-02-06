Ολυμπιακή Εκεχειρία και μήνυμα ειρήνης: Επιστολές Παπανδρέου σε διεθνείς ηγεσίες με φόντο τους Χειμερινούς Αγώνες

Με αφορμή την έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, ο Γιώργος Παπανδρέου απευθύνει διεθνή έκκληση υπέρ της Ολυμπιακής Εκεχειρίας. Στόχος, η ενίσχυση μηνυμάτων ειρήνης και συνεργασίας σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών προκλήσεων.

Ολυμπιακή Εκεχειρία και μήνυμα ειρήνης: Επιστολές Παπανδρέου σε διεθνείς ηγεσίες με φόντο τους Χειμερινούς Αγώνες
06 Φεβ. 2026 11:23
Pelop News

Σειρά επιστολών προς κορυφαίους Ευρωπαίους αξιωματούχους, θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης, τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και σημαντικούς θρησκευτικούς ηγέτες απέστειλε ο Γιώργος Α. Παπανδρέου, υπό την ιδιότητά του ως Προέδρου του Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιακής Εκεχειρίας, επιδιώκοντας να επαναφέρει στο προσκήνιο το μήνυμα της ειρήνης ενόψει των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.

Στις παρεμβάσεις του τονίζει τη διαχρονική σημασία της Ολυμπιακής Εκεχειρίας ως συμβόλου ειρηνικής συνύπαρξης, διαλόγου και σεβασμού του διεθνούς δικαίου. Επισημαίνει ότι σε μια περίοδο αυξημένων διεθνών εντάσεων, η ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών υπέρ της ειρήνης αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Ο ρόλος θεσμών και διεθνούς κοινότητας

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη δυνατότητα που έχουν πολιτικοί, θεσμικοί και θρησκευτικοί φορείς να ενισχύσουν τα μηνύματα συμφιλίωσης και αποκλιμάκωσης. Σύμφωνα με τον κ. Παπανδρέου, η συμβολική ισχύς των Ολυμπιακών Αγώνων μπορεί να λειτουργήσει ως πλατφόρμα για την προώθηση της ειρήνης και την προστασία των αμάχων σε περιοχές συγκρούσεων.

Παράλληλα, καλεί τους αποδέκτες των επιστολών να αξιοποιήσουν το κύρος και την επιρροή τους ώστε η Ολυμπιακή Εκεχειρία να μην παραμείνει απλώς συμβολική, αλλά να συνδεθεί με ουσιαστικές πρωτοβουλίες διεθνούς συνεργασίας.

Η ελληνική διάσταση και η παρουσία στο Μιλάνο

Στις παρεμβάσεις του αναδεικνύεται και η ιδιαίτερη ευθύνη της Ελλάδας ως γενέτειρας των Ολυμπιακών Αγώνων και της Ολυμπιακής Εκεχειρίας, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα εξακολουθεί να έχει ενεργό ρόλο στην προώθηση των αξιών του Ολυμπισμού, της ειρήνης και της αλληλεγγύης.

Ο Γιώργος Παπανδρέου βρίσκεται ήδη στο Μιλάνο και αναμένεται να παραστεί στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο San Siro, συμμετέχοντας στις διεθνείς δράσεις που συνδέονται με την προώθηση της Ολυμπιακής Εκεχειρίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:05 Πάτρα: Oι γιατροί που εφημερεύουν το Σαββατοκύριακο 7 και 8 Φεβρουαρίου
13:01 Αιχμές Πολάκη για Τσίπρα και Στρατινάκη με φόντο την υπόθεση Παναγόπουλου – Εσωκομματικοί κραδασμοί στον ΣΥΡΙΖΑ
13:00 Αχαΐα: Στο μικροσκόπιο η ασφάλεια στην εργασία – Ελλιπής ενημέρωση και αλλαγές στις άδειες επιχειρήσεων στο επίκεντρο
12:54 Δανία: Χάος από τις χιονοπτώσεις, ακυρωθήκαν πτήσεις και έκλεισαν σχολεία
12:48 Ιαπωνία: Ο Τραμπ στηρίζει την Σανάε Τακαΐτσι για τις εκλογές
12:47 Παραίτηση Στρατινάκη από την Ανεξάρτητη Αρχή για την Αγορά – Εξελίξεις και για δημοσιογράφο της ΕΡΤ στην υπόθεση Παναγόπουλου
12:44 «Η Γέννηση ενός Φασίστα» στο Θέατρο Επίκεντρο+: Το έργο του Νίκου Κούνδουρου έρχεται στην Πάτρα στις 14 Φεβρουαρίου
12:39 Ηλεία: Προβλήματα υδροδότησης μετά τη σφοδρή κακοκαιρία – Έως και πέντε ημέρες για αποκατάσταση του αγωγού
12:37 Κύθνος: Το νησί με τις …104 παραλίες
12:35 Τα νέα του Πανεπιστημίου Πατρών
12:29 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Διήμερο γεμάτο εκδηλώσεις πριν την κορύφωση – Παρελάσεις, συναυλίες και δράσεις σε όλη την πόλη
12:27 Πακιστάν: Μεγάλη έκρηξη στο Ισλαμαμπάντ, νεκροί και τραυματίες ΒΙΝΤΕΟ
12:25 Κουτσούμπας από Πειραιά: «Η ανθρώπινη ζωή πάνω από τα κέρδη» – Μηνύματα για ασφάλεια στην εργασία και διεθνή αλληλεγγύη
12:22 Απάτες με SMS σε έξαρση: Ψεύτικα μηνύματα από ΑΑΔΕ, ΕΛΤΑ και «πρόστιμα» παγιδεύουν πολίτες
12:18 Πάτρα: Ο Κώστας Σβόλης στην ενημέρωση του Μ. Γραφάκου για τα απορρίμματα
12:16 Ιόνια Οδός: Σε εξέλιξη έργα παράκαμψης μετά την κατολίσθηση στη Συκούλα – Αβέβαιο το χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
12:15 Κυβερνοκατασκοπεία σε 37 χώρες, ανάμεσα τους και η Ελλάδα
12:09 Το FBI ανακοίνωσε αμοιβή για τον εντοπισμό μητέρας διάσημης δημοσιογράφου
12:04 Υπόθεση revenge porn στην Ηλεία: Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 17χρονου, ανήλικη το θύμα
12:00 Το drone της «Π» πάνω από τον Μείλιχο: Θεαματική πρόοδος στα αντιπλημμυρικά – Ο Σταύρος Παπασταύρου στην Πάτρα για την παραλαβή των έργων
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 06.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ