Ολυμπιακή παιδεία και σύγχρονο μάρκετινγκ στην γκαλερί Ωδείο του Κέντρου Πολιτισμού «Κωστής Παλαμάς»: Δύο δράσεις με επίκεντρο τη γνώση και τη δημιουργία ΦΩΤΟ

Δύο ξεχωριστές δράσεις με κοινό παρονομαστή τη γνώση, τη δημιουργικότητα και τη σύγχρονη σκέψη φιλοξενήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες στην γκαλερί Ωδείο Κέντρου Πολιτισμού Ολυμπισμού «Κωστής Παλαμάς», προσελκύοντας το ενδιαφέρον παιδιών, εκπαιδευτικών και επαγγελματιών.

Αρχικά, ξεκίνησαν τα εκπαιδευτικά προγράμματα Ολυμπιακής Παιδείας για σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, με τίτλο «Gallery I». Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με τον Σύλλογος Καλών Τεχνών Πάτρας «Κωστής Παλαμάς» και τελεί υπό την επιστημονική καθοδήγηση του καθηγητή Δρ. Μαλλιά Θεόδωρου, με τη συμμετοχή μαθητών Δημοτικού Σχολείου της Πάτρας.

Κεντρικός στόχος της δράσης είναι η βιωματική επαφή των παιδιών με τις αξίες του Ολυμπισμού, μέσα από τη δημιουργική εικαστική έκφραση. Το πρόγραμμα εστιάζει στη γνωριμία με το Ολυμπιακό πνεύμα, όπως αυτό αποτυπώνεται στο έργο και τις ιδέες του Κωστή Παλαμά, καλλιεργώντας έννοιες όπως η αριστεία, το «ευ αγωνίζεσθαι», η δημιουργικότητα και η διαμόρφωση ενεργών, υπεύθυνων πολιτών.

Η εικαστική δραστηριότητα των παιδιών επικεντρώθηκε στη θεματική «Οι δημιουργοί της μελλοντικής Ολυμπιακής ιδέας», με αναφορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες 2028, δίνοντας έμφαση στην ειρήνη, την ισότητα, την ελευθερία και την αδελφοσύνη μεταξύ των λαών.

Στο πλαίσιο της δράσης, η πρόεδρος του Ωδείου κ. Γεωργία Γεωργαΐτη και ο πρόεδρος του Συλλόγου Καλών Τεχνών Πάτρας απένειμαν στους συμμετέχοντες τιμητικές βεβαιώσεις, ενώ στα παιδιά προσφέρθηκε βιβλιολεύκωμα σχετικό με το έργο του Κωστή Παλαμά. Το βιβλιολεύκωμα εντάσσεται στη βιβλιοθήκη του σχολείου και αξιοποιείται ως εκπαιδευτικό εργαλείο για την ιστορική και πολιτιστική διάσταση του Ολυμπισμού, ο οποίος έχει αναγνωριστεί ως άυλη πολιτιστική κληρονομιά από την UNESCO.

Παράλληλα, στο ίδιο χώρο πραγματοποιήθηκε ημερίδα με θέμα «Το σύγχρονο μάρκετινγκ», με τη συμμετοχή επαγγελματιών του χώρου και στελεχών επιχειρήσεων. Η εκδήλωση, που υλοποιήθηκε με τη συνεργασία της WE DIGITAL SERVICES, επικεντρώθηκε στη μετάβαση από το brand identity στο digital brand, στις σύγχρονες ψηφιακές στρατηγικές και στη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στο marketing.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναλύθηκαν οι νέες τάσεις του digital marketing, η μετρήσιμη απόδοση των στρατηγικών προβολής και η ανάγκη προσαρμογής των επιχειρήσεων στο διαρκώς μεταβαλλόμενο ψηφιακό περιβάλλον. Το συμπέρασμα της ημερίδας ήταν σαφές: η γνώση, η καινοτομία και η σωστή αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων αποτελούν βασικούς πυλώνες για τη βιώσιμη ανάπτυξη της σύγχρονης επιχειρηματικότητας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



