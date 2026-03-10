Ολυμπιακός: Χωρίς Βεζένκοβ με την Παρί – Πότε θα κριθεί η συμμετοχή του Μόρις
Ο ερυθρόλευκος άσος δεν έχει ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό του στη μέση που τον κουβαλά από τον τελικό του Κυπέλλου και κρίθηκε σκόπιμο να προφυλαχθεί.
Αν και ταξίδεψε στο Παρίσι με την υπόλοιπη αποστολή ο Σάσα Βεζένκοβ δεν θα είναι στην 12άδα του αγώνα με την Παρί (10/3, 21:45).
Ο ερυθρόλευκος άσος δεν έχει ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό του στη μέση που τον κουβαλά από τον τελικό του Κυπέλλου και κρίθηκε σκόπιμο να προφυλαχθεί.
Υπενθυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός πήγε στο Παρίσι χωρίς Γουόκαπ, Λαρεντζάκη, ενώ ο Μόντε Μόρις θα δοκιμάσει στο ζέσταμα και η απόφαση για τη χρησιμοποίηση του θα παρθεί λίγη ώρα πριν το τζάμπολ.
