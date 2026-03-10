Ολυμπιακός: Χωρίς Βεζένκοβ με την Παρί – Πότε θα κριθεί η συμμετοχή του Μόρις

Ο ερυθρόλευκος άσος δεν έχει ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό του στη μέση που τον κουβαλά από τον τελικό του Κυπέλλου και κρίθηκε σκόπιμο να προφυλαχθεί.

10 Μαρ. 2026 16:52
Pelop News

Αν και ταξίδεψε στο Παρίσι με την υπόλοιπη αποστολή ο Σάσα Βεζένκοβ δεν θα είναι στην 12άδα του αγώνα με την Παρί (10/3, 21:45).

Ο ερυθρόλευκος άσος δεν έχει ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό του στη μέση που τον κουβαλά από τον τελικό του Κυπέλλου και κρίθηκε σκόπιμο να προφυλαχθεί.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός πήγε στο Παρίσι χωρίς Γουόκαπ, Λαρεντζάκη, ενώ ο Μόντε Μόρις θα δοκιμάσει στο ζέσταμα και η απόφαση για τη χρησιμοποίηση του θα παρθεί λίγη ώρα πριν το τζάμπολ.

