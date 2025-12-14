Ολυμπιακός Πατρών: Παρουσιάστηκε το βιβλίο για τα 100 χρόνια
Αρκετός κόσμος στην αίθουσα του Εμπορικού Συλλόγου
Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής (14/12) η παρουσίαση του βιβλίου του Τάσσου Σταθόπουλου «Ολυμπιακός Πατρών 1925-2025, Από την προσφυγιά στο γήπεδο», στην αίθουσα του Εμπορικού Συλλόγου Πατρών (20.00), ανήμερα της συμπλήρωσης 100 ετών απο την ίδρυση του συλλόγου. Την εκδήλωση συντόνισε ο Δημήτρης Σαρρής.
